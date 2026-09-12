Lucas Paquetá terá um novo número nas costas a partir deste domingo (13). O meia vai vestir a camisa 11 do Flamengo pela primeira vez desde o seu retorno ao clube e já estreia o novo número no clássico nacional contra o Corinthians, às 17h30, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

A mudança acontece após a saída de Everton Cebolinha para o Santos. Quando retornou ao Flamengo no início da temporada, Paquetá não teve a possibilidade de escolher a camisa 11, seu número de preferência, porque o uniforme já era utilizado pelo atacante. Por isso, optou pela 20, em uma homenagem ao amigo Vini Jr., que também utilizou o número em sua trajetória no clube.

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Com a camisa 11 novamente disponível, Paquetá pediu para fazer a troca imediatamente. O número, além de carregar peso na história do Flamengo, tem um significado especial para o meia. Foi o mesmo que ele utilizou durante boa parte da formação nas categorias de base e também quando começou a ganhar espaço no elenco profissional.

A relação ficou ainda mais forte em 2018, justamente a temporada em que Paquetá viveu seu principal momento com a camisa rubro-negra. Naquele ano, o meia se consolidou como um dos principais jogadores do Flamengo, foi convocado para a Seleção Brasileira e terminou vendido ao Milan, da Itália. Tudo isso vestindo a 11.

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A escolha também coloca Paquetá em uma lista de jogadores que ajudaram a construir a história do número no Flamengo. A camisa já foi usada por nomes de diferentes gerações e características, mas que deixaram marcas importantes no clube.

Entre eles está Romário, um dos maiores atacantes da história do futebol brasileiro, que teve passagem pelo Flamengo na década de 1990. Sávio, ídolo formado nas categorias de base rubro-negra e campeão da Copa Mercosul de 1999, também vestiu a 11.

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Outro nome associado ao número é Lico, integrante do histórico time que conquistou a Libertadores e o Mundial em 1981. Antes deles, a camisa também esteve nas costas de Zagallo, ainda nos primeiros anos de sua trajetória no futebol, na década de 1950.

Agora, Paquetá volta a vestir o número que acompanhou momentos importantes de sua formação e de sua primeira passagem pelo clube. A troca acontece justamente em um momento de reencontro com a torcida e acrescenta mais um capítulo à relação do meia com o Flamengo.

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A estreia da nova camisa será em um palco simbólico: o Maracanã. Contra o Corinthians, Paquetá terá novamente a 11 nas costas, número que, para ele, representa mais do que uma simples mudança de uniforme. É também um retorno a uma parte importante da própria história no clube.