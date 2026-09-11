Atlético alcança sonho e faz apostas pontuais na janela: veja o balanço
Janela de transferências se encerra nesta sexta-feira (11)
A janela de transferências do futebol brasileiro se encerra nesta sexta-feira (11), e o Atlético não fará mais contratações para o restante da temporada. Com o fim do período para registros, o clube mineiro encerra sua movimentação no mercado com um sonho antigo realizado, apostas pontuais e algumas saídas do elenco.
O clube entrou na janela de transferências do meio do ano com uma ideologia bem definida pela diretoria: não faria grandes investimentos, tendo em vista a saúde financeira. A ideia era buscar apenas reforços pontuais e 'oportunidades de mercado', como definido pelos dirigentes. Dessa forma, o Atlético seguiu o planejamento estabelecido e adotou uma postura mais cautelosa no mercado.
Chegadas no Atlético
Mesmo com a política de poucos investimentos, o Atlético conseguiu, enfim, realizar um sonho antigo nesta janela de transferências. O Galo contratou Fred, desejo antigo da diretoria e alvo de uma negociação que se arrastava desde o início do ano, após outras tentativas em janelas anteriores.
O meia foi a principal contratação do clube na janela e chegou com a expectativa de elevar o nível do elenco atleticano. Para tirá-lo do Fenerbahçe, o Atlético pagou cerca de 2 milhões de euros (aproximadamente R$ 12 milhões) de forma fixa, além de outros 500 mil euros (cerca de R$ 3 milhões) em bônus por metas esportivas.
Além de Fred, o Galo trouxe outros três jogadores. O zagueiro Léo Duarte, de 29 anos, chegou do futebol turco sem custos. Já o atacante Thiago Borbas foi contratado por empréstimo junto ao Red Bull Bragantino. Outro reforço foi o volante Kevin Castaño, que chegou por empréstimo do River Plate, da Argentina.
Saídas
O Atlético também realizou movimentos de saída durante a janela. Jogadores que estavam em fim de ciclo deixaram o clube, enquanto outros foram emprestados para ganhar experiência e minutos em outras equipes.
Logo no início da janela, Hulk encerrou sua passagem vitoriosa pelo Galo e acertou com o Fluminense. O atacante deixou o clube mineiro sem custos após rescindir seu contrato.
Outro nome importante que deixou o Atlético foi Junior Alonso. O zagueiro também saiu sem custos e acertou sua transferência para o Atlanta United, dos Estados Unidos.
Além deles, o Galo emprestou o zagueiro Iván Román ao Colo-Colo, do Chile. A ideia é que o jovem ganhe experiência e tenha maior minutagem durante o período fora do clube.
Outros jogadores com passagem pelo time profissional também foram emprestados. O zagueiro Rômulo foi para o Criciúma, enquanto Iseppe acertou com o Nacional, da Ilha da Madeira.
Janela do Atlético
Chegadas
- Fred — Fenerbahçe
- Kevin Castaño — River Plate*
- Léo Duarte — Basaksehir
- Thiago Borbas — Red Bull Bragantino*
* Empréstimo
Saídas
- Hulk — Fluminense
- Junior Alonso — Atlanta United
- Iván Román — Colo-Colo*
- Iseppe — Nacional da Ilha da Madeira
- Rômulo — Criciúma*
* Empréstimo
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