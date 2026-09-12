Flamengo traça meta ambiciosa para formação no futebol feminino
André Rocha explicou a estratégia do clube e destacou a prioridade dada a formação de jogadoras
O Flamengo tem a formação de atletas como uma das principais prioridades do projeto de futebol feminino e estabeleceu uma meta ambiciosa para os próximos anos. Durante o painel "Do futebol de base à elite: estratégias para o desenvolvimento e fortalecimento do futebol feminino", realizado nesta quinta-feira (10), durante a Confut, o gerente de futebol feminino do clube, André Rocha, revelou que o Rubro-Negro trabalha para ter mais de 90% do elenco profissional formado internamente até 2028/29.
Segundo o dirigente, atualmente cerca de 50% das jogadoras do elenco profissional são formadas pelo Flamengo. A projeção é chegar a 70% na próxima temporada e superar os 90% nos anos seguintes.
A estratégia, porém, não foi construída pensando apenas em resultados imediatos. André Rocha explicou que, ao analisar o cenário do futebol feminino, o Flamengo identificou uma concentração excessiva de investimentos na equipe profissional e decidiu inverter essa lógica.
— A pirâmide era invertida. A gente tinha todo investimento no profissional, os campeonatos eram só profissionais e o número de atletas jogando na base era muito baixo.
A partir disso, o clube passou a priorizar as categorias de base, mesmo sabendo que a escolha poderia gerar cobranças por resultados no time principal.
— A gente abriria mão de resultados esportivos no profissional, na categoria adulta, para que a gente pudesse investir no futebol de base. Fomos muito criticados, porque hoje em dia todo mundo é muito imediatista. A gente quer o resultado pra ontem.
Flamengo aposta em formação de longo prazo
Para André Rocha, os títulos conquistados são apenas uma parte dos resultados esperados pelo projeto. O dirigente destacou que o principal objetivo é preparar jogadoras que possam chegar ao futebol profissional com condições de atuar em alto nível.
— O resultado que a gente está preparando de atleta dentro do clube, muitos ainda não conseguem enxergar. E vão começar a enxergar quando essas meninas começarem a despontar na equipe profissional.
A estratégia também passa pela massificação do futebol feminino. De acordo com Rocha, o Flamengo possui núcleos em mais de cinco estados, com mais de 600 meninas participando das atividades dentro da metodologia do clube. Além disso, mais de 300 treinadores e professores já foram capacitados.
O dirigente ressaltou que o projeto não tem como único objetivo descobrir talentos para o Flamengo.
— A nossa preocupação maior hoje é a massificação da modalidade.
A ideia, segundo ele, é ampliar o acesso ao futebol e aproximar meninas que sonham em atuar por grandes clubes da estrutura necessária para alcançar esse objetivo.
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'O sonho é possível': Flamengo quer preparar atletas para o alto rendimento
Outro ponto abordado no painel foi o impacto que o trabalho dos clubes pode ter na vida das jogadoras. Para André Rocha, a formação não deve se limitar ao desenvolvimento técnico.
— Mostrar que o sonho é possível e é alcançável… mostrar o caminho e as ferramentas que ela tem para atingir o sucesso e poder melhorar de vida.
O dirigente também explicou que o processo de formação não termina necessariamente quando a atleta deixa a categoria Sub-20. Na visão do Flamengo, os primeiros anos no futebol profissional ainda fazem parte do desenvolvimento.
Por isso, o clube utiliza também empréstimos como ferramenta de formação, permitindo que algumas jogadoras ganhem experiência em outras equipes antes de retornarem ao Rubro-Negro ou seguirem novos caminhos na carreira.
— Eu acredito que o mais importante é que a formação no futebol feminino não termina na categoria Sub-20. A menina precisa de pelo menos mais três anos para estar realmente preparada para o alto rendimento."
A relação com as famílias também foi apontada como um dos pilares para a permanência das atletas. Rocha destacou a criação de vínculos ao longo dos anos e a confiança construída entre clube, jogadoras e familiares.
Mais investimento? Flamengo quer ampliar a base
Questionado sobre o que faria caso tivesse ainda mais recursos disponíveis para o futebol feminino, André Rocha apontou novamente para as categorias de base.
A prioridade seria ampliar a estrutura de formação, contemplar mais faixas etárias e iniciar o desenvolvimento das jogadoras cada vez mais cedo. A resposta reforça a estratégia apresentada durante todo o painel: para o Flamengo, o crescimento sustentável do futebol feminino passa necessariamente pela formação de novas atletas.
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