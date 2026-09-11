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Reforços experientes e contratos curtos: as escolhas do Santos nesta janela

Clube anunciou quatro reforços nesta janela de transferências e ainda aguarda chegada de Philippe Coutinho

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
11/09/2026 10:14
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Cebolinha foi oficialmente apresentado como reforço do santos
Everton Cebolinha durante apresentação no Santos (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

O Santos chega ao último dia da janela de transferências com uma estratégia marcada pela busca por experiência, vínculos de curta duração e sem grandes desembolsos para adquirir jogadores. Entre novos nomes para diferentes setores do elenco, o Peixe apostou em atletas livres no mercado ou por empréstimo, evitando um grande impacto financeiro.

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Foram quatro reforços apresentados pelo Alvinegro: os meio-campistas Lima e Arthur Melo, o lateral-direito Rodinei e o atacante Everton Cebolinha. Já o meia Philippe Coutinho, acertado com o clube, ainda não foi anunciado oficialmente.

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A ideia inicial do Santos era contar com jogadores capazes de chegar e contribuir de imediato, mas sem comprometer o clube com contratos longos. Os três primeiros nomes, inclusive, já fizeram sua estreia, seja no Brasileirão ou na Copa Sul-Americana e, agora, o técnico Cuca espera os primeiros trabalhos de Cebolinha para avaliar a condição física do jogador, como revelou na última entrevista coletiva.

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Reforços do Santos nesta janela de transferências:

Arthur

No dia 31 de agosto, o Peixe anunciou a contratação do meio-campista Arthur Melo, de 30 anos, que chegou sem custos de transferência, já que o atleta rescindiu recentemente seu contrato com a Juventus, da Itália, e estava livre no mercado. O Alvinegro Praiano firmou vínculo válido até o fim de 2026.

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Rodinei

Já no dia 2 de setembro, o Peixe surpreendeu ao anunciar o lateral-direito Rodinei, que estava no Olympiacos, da Grécia, desde 2023. O jogador tinha vínculo até junho de 2027, porém foi liberado pelo clube. O contrato com o Peixe se estende até dezembro de 2027.

Lima

No dia 4 de setembro, o Peixe anunciou seu terceiro reforço na temporada: o meio-campista Lima, que estava no Fluminense, e assinou contrato até o final desta temporada. Apesar do vínculo de apenas quatro meses, há chances de uma renovação de empréstimo para 2027.

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Everton Cebolinha

A contratação do atacante Everton Cebolinha, do Flamengo, foi anunciada na quarta-feira (9) como o quarto reforço do time nesta janela de transferências. O jogador de 30 anos assinou contrato válido até o final desta temporada. A reportagem também apurou que há uma cláusula em que as partes podem renovar o contrato por mais dois anos.

Philippe Coutinho

Ainda não anunciado pelo Santos, o meio-campista Philippe Coutinho, ex-Vasco, chegará com contrato válido até o fim da temporada. As negociações foram iniciadas pela equipe de Neymar, que teve papel importante no andamento das tratativas e foi peça fundamental para a evolução do acordo entre as partes. O jogador estava sem clube desde fevereiro, quando deixou o Cruz-Maltino.

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➡️ Santos anuncia contratação de Everton Cebolinha; veja detalhes

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