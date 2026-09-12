Lei Vini Jr provoca expulsão de Breno Lopes no Athletiba

A "Lei Vini Jr" foi aplicada pela segunda vez no Brasileirão e resultou na expulsão de Breno Lopes, do Coritiba, no Athletiba desta sexta-feira (11), no Couto Pereira. O atacante recebeu cartão vermelho após colocar a mão na frente da boca durante uma discussão com Arthur Dias, do Athletico-PR, em lance que precisou ser revisado pelo VAR.

A situação aconteceu aos 41 minutos do primeiro tempo, quando o Furacão vencia por 2 a 0. Os jogadores do Athletico-PR reclamaram do gesto, e Wagner do Nascimento Magalhães foi chamado pelo VAR para analisar o episódio no monitor à beira do gramado. Depois da revisão, o árbitro confirmou a expulsão direta de Breno Lopes.

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Breno Lopes sendo expulso no Athletiba (Foto: Geraldo Bubniak/AGB/Folhapress)

Mesmo com um jogador a menos, o Coritiba conseguiu responder rapidamente no clássico. Na sequência da expulsão, Josué cobrou uma falta que acertou o travessão, e Tiago Cóser aproveitou o rebote para diminuir a vantagem do Athletico-PR. O primeiro tempo terminou com o Furacão na frente por 2 a 1.

Breno Lopes é o segundo caso no Brasileirão

A expulsão no clássico paranaense não foi um episódio isolado no Campeonato Brasileiro. Breno Lopes se tornou o segundo jogador punido com cartão vermelho após a aplicação da chamada "Lei Vini Jr" na competição.

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O primeiro havia sido Arthur Cabral, do Botafogo, na derrota para o Vitória, pela 23ª rodada. O atacante também cobriu a boca durante uma discussão e acabou expulso depois da intervenção do VAR.

A regra ganhou notoriedade durante a Copa do Mundo de 2026, mas sua origem está ligada a um episódio envolvendo Vini Jr e Gianluca Prestianni, do Benfica, em uma partida contra o Real Madrid pela Champions League. Na ocasião, o argentino colocou a mão na frente da boca enquanto conversava com o brasileiro, que havia denunciado uma ofensa racista.

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O gesto passou a ser tratado com maior rigor porque impede que a arbitragem identifique o conteúdo da conversa entre os jogadores. Durante o Mundial, a Fifa adotou tolerância à prática, com a possibilidade de expulsão quando a atitude fosse considerada uma tentativa deliberada de esconder o teor da discussão.

Almirón, do Paraguai, foi o primeiro jogador expulso em uma Copa do Mundo por esse motivo. O meia recebeu cartão vermelho após cobrir a boca durante uma discussão com Müldür, da Turquia, em partida da fase de grupos.

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