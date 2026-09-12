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Palmeiras x Flamengo: compare disputa pela liderança e chances de título no Brasileirão

Rivais estão separados por um ponto na tabela de classificação e ainda se enfrentarão no segundo turno, no Nubank Parque

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
12/09/2026 08:05
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Flaco López e Léo Pereira se cumprimentam em partida entre Palmeiras e Flamengo
Flaco López e Léo Pereira se cumprimentam em partida entre Palmeiras e Flamengo (Foto: Isabela Azine/AGIF/Folhapress)

O Palmeiras viu o Flamengo assumir a liderança do Brasileirão ao fim da última rodada. A equipe comandada por Abel Ferreira empatou sem gols com o Botafogo, no Rio de Janeiro, e chegou aos 53 pontos, um a menos que os cariocas, que venceram o Remo fora de casa.

+ STJD amplia pena de Abel para três jogos de suspensão após recurso do Palmeiras

Ambos os clubes ainda têm 12 jogos a disputar na atual edição da competição e se enfrentarão no segundo turno, no Nubank Parque. No primeiro encontro, o Palmeiras venceu por 3 a 0, em partida marcada pela expulsão de Carrascal aos 22 minutos.

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Na última temporada, o Flamengo levou a melhor sobre o Alviverde na disputa pelo título do Brasileirão e terminou a competição com três pontos de vantagem. Os dois clubes também se enfrentaram na final da Libertadores, com vitória rubro-negra por 1 a 0.

Flamengo assume a ponta pela primeira vez em 2026

A vitória sobre o Remo colocou o Flamengo na liderança do Brasileirão pela primeira vez nesta edição. Antes disso, o Palmeiras havia ocupado a ponta por 14 rodadas, desde que ultrapassou o Bahia na oitava rodada.

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Botafogo, Red Bull Bragantino e São Paulo também já ocuparam a liderança do campeonato em 2026. O time paulista, porém, foi o único dos três a permanecer na ponta por duas rodadas consecutivas.

Probabilidades de título

De acordo com levantamento do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Flamengo tem atualmente 66,2% de chances de conquistar o Campeonato Brasileiro, contra 27,2% do Palmeiras.

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Juntos, os dois clubes concentram 93,4% das probabilidades de título. Os demais concorrentes aparecem com percentuais bem menores: Athletico-PR, com 3,1%, Fluminense, com 1,8%, Cruzeiro, com 0,94%, e Bahia, com 0,69%.

disputa pelo título entre Palmeiras e Flamengo no Brasileirão
Líderes do Brasileirão por rodada (Foto: Arte Lance!)

Compare as tabelas de Palmeiras e Flamengo no Brasileirão

Palmeiras

  • 27ª rodada - Palmeiras x São Paulo - 12/09
  • 28ª rodada - Grêmio x Palmeiras - 20/09
  • 29ª rodada - Palmeiras x Bahia - 08/10
  • 30ª rodada - Palmeiras x Corinthians - 11/10
  • 31ª rodada - Athletico x Palmeiras - 18/10
  • 32ª rodada - Palmeiras x Bragantino - 25/10
  • 33ª rodada - Santos x Palmeiras - 28/10
  • 34ª rodada - Palmeiras x Remo - 04/11
  • 35ª rodada - Cruzeiro x Palmeiras - 18/11
  • 36ª rodada - Palmeiras x Flamengo - 22/11
  • 37ª rodada - Chapecoense x Palmeiras - 29/11
  • 38ª rodada - Palmeiras x Coritiba - 02/12

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Jogadores de Palmeiras e Flamengo disputam a bola em confronto do Brasileirão realizado em maio
Jogadores de Palmeiras e Flamengo disputam a bola em confronto do Brasileirão realizado em maio (Foto: Jotta Silva / Photo Premium / Folhapress)

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Flamengo

  • 27ª rodada - Flamengo x Corinthians - 13/09
  • 28ª rodada - Flamengo x Bragantino - 20/09
  • 29ª rodada - Santos x Flamengo - 08/10
  • 30ª rodada - Flamengo x Fluminense - 11/10
  • 31ª rodada - Bahia x Flamengo - 18/10
  • 32ª rodada - Flamengo x Atlético-MG - 25/10
  • 33ª rodada - Vasco x Flamengo - 28/10
  • 34ª rodada - Flamengo x Grêmio - 04/11
  • 35ª rodada - Flamengo x Athletico - 18/11
  • 36ª rodada - Palmeiras x Flamengo - 22/11
  • 37ª rodada - Coritiba x Flamengo - 29/11
  • 38ª rodada - Flamengo x Chapecoense - 02/12

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