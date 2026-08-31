Allan se declara ao Palmeiras e é anunciado pelo Manchester City
Brasileiro não esconde felicidade em chegada na Inglaterra
Ex-Palmeiras, Allan foi anunciado como novo reforço do Manchester City com contrato assinado até junho de 2031. O brasileiro chega para preencher a lacuna deixada na ponta direita com a saída de Savinho para o Tottenham.
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
Na janela de transferências, Allan se tornou o quinto reforço para o técnico Enzo Maresca de olho na próxima temporada. O jovem de 22 anos se declarou ao Palmeiras, mas não escondeu a felicidade em vestir a camisa do Manchester City.
- É um momento surreal para mim. O Manchester City é um dos clubes mais atrativos do mundo para jogadores. É um momento de orgulho na minha vida. Eu amo o Palmeiras e sempre amarei, mas a decisão de vir para o City foi fácil. Eu quero ser o melhor jogador que posso ser e as conversas com as pessoas daqui me convenceram de que não há lugar melhor para eu alcançar minhas ambições.
Anunciado pelo Manchester City, Allan vive a expectativa por fazer sua estreia com a camisa do clube inglês. No sábado (5), a equipe de Enzo Maresca entra em campo no Etihad Stadium para enfrentar o Coventry City, pela 3ª rodada da Premier League.
Dirigente do Manchester City elogia Allan
Diretor de Futebol do Manchester City, Hugo Viana explicou o interesse na contratação de Allan na janela de transferências. O cartola não escondeu a empolgação em ver o brasileiro em campo e citou a evolução do atleta no Palmeiras.
- O Allan é um jogador interessante e acreditamos que será uma grande adição na temporada. Ele vem demonstrando ao longo de sua curta carreira que quer ser o melhor que puder. Vir a Manchester e aceitar o desafio de se tornar jogador do City é outro exemplo disso. Vimos o progresso dele no Brasil e vimos um jogador que se destaca nos grandes momentos e trabalha duro para a equipe com uma atitude excelente.
Allan é o terceiro jogador que deixa o Palmeiras para o Manchester City após as contratações de Gabriel Jesus e Vitor Reis por parte do clube inglês.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
Futebol Internacional
Filipe Luís supera marca de lenda e relembra Flamengo x PSGHá 2 minutos
Fora de Campo
Ex-Vasco quebra silêncio em episódio com Icardi e ex-esposaHá 7 minutos
Futebol Internacional
Liverpool anuncia a contratação de Barcola por cerca de R$ 860 milhõesHá 37 minutos
Palmeiras
Palmeiras se despede de Allan, que agita torcedores do Manchester City nas redesHá 1 hora
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (31/08/2026)Há 5 horas
Futebol Internacional
Arsenal acerta venda de Gabriel Martinelli para o futebol sauditaHá 12 horas
Mais LANCE!