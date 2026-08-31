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Allan se declara ao Palmeiras e é anunciado pelo Manchester City

Brasileiro não esconde felicidade em chegada na Inglaterra

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
31/08/2026 11:00
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Allan assina contrato como novo reforço do Manchester City
Allan assina contrato como novo reforço do Manchester City (Foto: Divulgação)

Ex-Palmeiras, Allan foi anunciado como novo reforço do Manchester City com contrato assinado até junho de 2031. O brasileiro chega para preencher a lacuna deixada na ponta direita com a saída de Savinho para o Tottenham.

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Na janela de transferências, Allan se tornou o quinto reforço para o técnico Enzo Maresca de olho na próxima temporada. O jovem de 22 anos se declarou ao Palmeiras, mas não escondeu a felicidade em vestir a camisa do Manchester City.

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- É um momento surreal para mim. O Manchester City é um dos clubes mais atrativos do mundo para jogadores. É um momento de orgulho na minha vida. Eu amo o Palmeiras e sempre amarei, mas a decisão de vir para o City foi fácil. Eu quero ser o melhor jogador que posso ser e as conversas com as pessoas daqui me convenceram de que não há lugar melhor para eu alcançar minhas ambições.

Anunciado pelo Manchester City, Allan vive a expectativa por fazer sua estreia com a camisa do clube inglês. No sábado (5), a equipe de Enzo Maresca entra em campo no Etihad Stadium para enfrentar o Coventry City, pela 3ª rodada da Premier League.

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Dirigente do Manchester City elogia Allan

Diretor de Futebol do Manchester City, Hugo Viana explicou o interesse na contratação de Allan na janela de transferências. O cartola não escondeu a empolgação em ver o brasileiro em campo e citou a evolução do atleta no Palmeiras.

- O Allan é um jogador interessante e acreditamos que será uma grande adição na temporada. Ele vem demonstrando ao longo de sua curta carreira que quer ser o melhor que puder. Vir a Manchester e aceitar o desafio de se tornar jogador do City é outro exemplo disso. Vimos o progresso dele no Brasil e vimos um jogador que se destaca nos grandes momentos e trabalha duro para a equipe com uma atitude excelente. 

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Allan é o terceiro jogador que deixa o Palmeiras para o Manchester City após as contratações de Gabriel Jesus e Vitor Reis por parte do clube inglês.

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Allan veste a camisa do Manchester City
Allan veste a camisa do Manchester City (Foto: Divulgação)
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