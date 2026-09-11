Saída de Allan não muda planos, e Palmeiras encerra janela sem novas contratações
Direção fecha o mercado com duas adições ao elenco, que segue em três frentes de disputa na reta final de temporada
O Palmeiras não realizará novas contratações para o restante da temporada. A janela de transferências do futebol brasileiro se encerra nesta sexta-feira (11), e o clube não buscará reposição no mercado após a saída de Allan, vendido ao Manchester City na terceira maior negociação da história alviverde.
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Internamente, a direção avalia que o atual elenco reúne condições de brigar pelos três títulos que disputa na temporada: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Em 2026, o Palmeiras fez cinco contratações, três delas no início da temporada e outras duas na atual janela de transferências.
Os novos nomes serão mesclados com apostas das categorias de base, como o lateral-esquerdo Arthur e o atacante Heittor, que ganharam mais rodagem recentemente. O processo faz parte da filosofia do clube, que combina o investimento na formação de jovens com a busca por resultados esportivos e financeiros por meio da venda de jogadores - movimento considerado fundamental por Leila Pereira para a saúde financeira da instituição.
- Nessa janela não vem (mais) ninguém. Inclusive, a janela fecha amanhã. Nosso elenco está fechado. Nós somos o único clube do Brasil que sempre está aproveitando nossos meninos, dando oportunidade para a base. Eles nos ajudam esportivamente e financeiramente - Leila Pereira, presidente do Palmeiras, em resposta ao Lance! na Confut.
O Palmeiras se aproximou de atingir a meta de R$ 399,6 milhões em vendas estipulada para o ano pelo Conselho de Orientação Fiscal (COF) com a negociação de Allan. Os cerca de R$ 240 milhões arrecadados com a operação serão destinados ao cumprimento do orçamento e não serão reinvestidos na contratação de um substituto para o jogador.
Ao término do primeiro semestre, o clube registrou déficit de R$ 124,046 milhões. O resultado, embora esteja acima do previsto no orçamento, não gerou preocupação interna, segundo pessoas do departamento de futebol consultadas pelo Lance!. Parte significativa dessa diferença estava relacionada à ausência de negociações de jogadores, uma estratégia que a direção aceitou manter até a chegada do Manchester City ao "valor ideal" estabelecido para Allan.
Assim como em temporadas recentes, o Palmeiras realizou mais uma venda acima dos R$ 200 milhões. Antes de Allan, o clube havia negociado Estêvão com o Chelsea, Endrick com o Real Madrid e Vitor Reis com o Manchester City. As quatro negociações são as maiores vendas da história do clube e somam mais de R$ 1 bilhão.
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- Para manter todos os nossos comprimissos precisamos de vendas de atletas, não só o Palmeiras, mas como todos os clubes. Nenhum clube vende seus atletas como nós vendemos, minha gestão foi histórica em valores de vendas de atletas - ressaltou a presidente.
Palmeiras altera perfil no mercado
Para a atual temporada, a direção alviverde optou por mudar a estratégia adotada em 2025, quando reformulou o elenco com mais de dez contratações. Desta vez, passou a apostar em jogadores mais experientes, acostumados ao futebol brasileiro e, principalmente, com capacidade de contribuir de forma imediata em campo.
As chegadas de Andreas Pereira, Jhon Arias, Carlos Miguel e, mais recentemente, Alexander Barboza demonstram essa mudança de perfil. O quarteto chegou ao clube em momentos diferentes, mas teve rápida adaptação e assumiu a condição de titular, mantida até o momento.
Ao mesmo tempo em que busca contratações mais certeiras, o Palmeiras trabalha para manter seus principais pilares. Flaco López, artilheiro da equipe na temporada, e o capitão Gustavo Gómez tiveram seus contratos renovados pelo clube, assim como o zagueiro Murilo.
Contratações do Palmeiras em 2026
- Bruno Bertinato (goleiro)
- Alexander Barboza (zagueiro)
- Bruno Fuchs (zagueiro)*
- Marlon Freitas (volante)
- Jhon Arias (meia-atacante)
*Adquirido em definitivo junto ao Atlético-MG após atuar por empréstimo
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