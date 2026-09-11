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Saída de Allan não muda planos, e Palmeiras encerra janela sem novas contratações

Direção fecha o mercado com duas adições ao elenco, que segue em três frentes de disputa na reta final de temporada

PorIgor ReisVitor PalharesNathalia Gomes
São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ)
11/09/2026 03:00
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O Palmeiras não realizará novas contratações para o restante da temporada. A janela de transferências do futebol brasileiro se encerra nesta sexta-feira (11), e o clube não buscará reposição no mercado após a saída de Allan, vendido ao Manchester City na terceira maior negociação da história alviverde.

+ Palmeiras faz valer fator casa, mas perde pilar para decisão na Libertadores

Internamente, a direção avalia que o atual elenco reúne condições de brigar pelos três títulos que disputa na temporada: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Em 2026, o Palmeiras fez cinco contratações, três delas no início da temporada e outras duas na atual janela de transferências.

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Os novos nomes serão mesclados com apostas das categorias de base, como o lateral-esquerdo Arthur e o atacante Heittor, que ganharam mais rodagem recentemente. O processo faz parte da filosofia do clube, que combina o investimento na formação de jovens com a busca por resultados esportivos e financeiros por meio da venda de jogadores - movimento considerado fundamental por Leila Pereira para a saúde financeira da instituição.

- Nessa janela não vem (mais) ninguém. Inclusive, a janela fecha amanhã. Nosso elenco está fechado. Nós somos o único clube do Brasil que sempre está aproveitando nossos meninos, dando oportunidade para a base. Eles nos ajudam esportivamente e financeiramente - Leila Pereira, presidente do Palmeiras, em resposta ao Lance! na Confut.

O Palmeiras se aproximou de atingir a meta de R$ 399,6 milhões em vendas estipulada para o ano pelo Conselho de Orientação Fiscal (COF) com a negociação de Allan. Os cerca de R$ 240 milhões arrecadados com a operação serão destinados ao cumprimento do orçamento e não serão reinvestidos na contratação de um substituto para o jogador.

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Allan, vendido nesta janela, foi homeageado pelo Palmeiras
Allan foi vendido pelo Palmeiras nesta janela de transferências e recebeu homenagem no gramado do Allianz Parque ao lado de Leila Pereira, à esquerda, e do coordenador JP Sampaio (Foto: Divulgação / Leila Pereira)

Ao término do primeiro semestre, o clube registrou déficit de R$ 124,046 milhões. O resultado, embora esteja acima do previsto no orçamento, não gerou preocupação interna, segundo pessoas do departamento de futebol consultadas pelo Lance!. Parte significativa dessa diferença estava relacionada à ausência de negociações de jogadores, uma estratégia que a direção aceitou manter até a chegada do Manchester City ao "valor ideal" estabelecido para Allan.

Assim como em temporadas recentes, o Palmeiras realizou mais uma venda acima dos R$ 200 milhões. Antes de Allan, o clube havia negociado Estêvão com o Chelsea, Endrick com o Real Madrid e Vitor Reis com o Manchester City. As quatro negociações são as maiores vendas da história do clube e somam mais de R$ 1 bilhão.

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+ Palmeiras fecha 1° semestre com déficit e aposta em títulos e vendas para balancear contas

- Para manter todos os nossos comprimissos precisamos de vendas de atletas, não só o Palmeiras, mas como todos os clubes. Nenhum clube vende seus atletas como nós vendemos, minha gestão foi histórica em valores de vendas de atletas - ressaltou a presidente.

Palmeiras altera perfil no mercado

Para a atual temporada, a direção alviverde optou por mudar a estratégia adotada em 2025, quando reformulou o elenco com mais de dez contratações. Desta vez, passou a apostar em jogadores mais experientes, acostumados ao futebol brasileiro e, principalmente, com capacidade de contribuir de forma imediata em campo.

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As chegadas de Andreas Pereira, Jhon Arias, Carlos Miguel e, mais recentemente, Alexander Barboza demonstram essa mudança de perfil. O quarteto chegou ao clube em momentos diferentes, mas teve rápida adaptação e assumiu a condição de titular, mantida até o momento.

Ao mesmo tempo em que busca contratações mais certeiras, o Palmeiras trabalha para manter seus principais pilares. Flaco López, artilheiro da equipe na temporada, e o capitão Gustavo Gómez tiveram seus contratos renovados pelo clube, assim como o zagueiro Murilo.

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Contratações do Palmeiras em 2026

  1. Bruno Bertinato (goleiro)
  2. Alexander Barboza (zagueiro)
  3. Bruno Fuchs (zagueiro)*
  4. Marlon Freitas (volante)
  5. Jhon Arias (meia-atacante)

*Adquirido em definitivo junto ao Atlético-MG após atuar por empréstimo

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