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São Paulo desafia retrospecto recente contra o Palmeiras no Brasileirão

Equipes se encontram no Nubank Parque

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
12/09/2026 07:30
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Marcos Antônio do São Paulo e Andreas Pereira do Palmeiras
São Paulo e Palmeiras disputam jogo no Nubank Parque (Foto: Rebeca Schumacker/OfotogrÃ¡fico/Gazeta Press)

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste sábado (12), às 18h30, no Nubank Parque, pela 27ª rodada do Brasileirão. É o 328º capítulo de uma rivalidade que, no acumulado de mais de um século, praticamente empata.

Mais do que uma disputa entre dois grandes, o Choque-Rei é uma série que se anula no papel. Em 327 partidas, o São Paulo tem 110 vitórias, 104 empates e 113 derrotas. A diferença é de três resultados, e o aproveitamento tricolor no confronto fica em 44%. Os números são do Sofascore.

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Nos gols, o equilíbrio é ainda mais estreito. O São Paulo marcou 414 e sofreu 425 no clássico, média de 1,3 por jogo para os dois lados. Onze gols separam os rivais em toda a história do confronto, menos do que o Tricolor costuma marcar em um mês de Brasileirão.

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Partida entre São Paulo e Palmeiras pelo Brasileiro
São Paulo e Palmeiras pelo primeiro turno do Brasileirão (Foto: Marco Miatelo/Código 19/Folhapress)

Quem decide o clássico hoje

No elenco atual, o jogador com mais gols contra o Palmeiras é Luciano, com seis. Calleri vem em seguida, com três. A lista encolheu nos últimos dias. Luan, que tinha dois gols no confronto, teve a rescisão oficializada e deixou o clube. No mais, Luciano pode ser visto como desfalque para o confronto, tendo em vista o incômodo sentido no jogo contra o Boca Juniors.

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O histórico do confronto é equilibrado, mas o momento recente é completamente favorável ao Palmeiras. O rival venceu os seis últimos clássicos, considerando todas as competições, e não perde para o São Paulo pelo Brasileirão há nove jogos, com sete vitórias e dois empates. A última vitória tricolor aconteceu em 2021, por 2 a 0.

Em 2026, os times já se enfrentaram três vezes e o Palmeiras levou a melhor em todas. Foram duas vitórias pelo Paulistão, por 3 a 1 e 2 a 1, além do triunfo por 1 a 0 no primeiro turno do Brasileirão, em março.

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