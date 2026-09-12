Atlético e Fluminense se enfrentam com foco dividido antes de decisões continentais

Atlético e Fluminense se enfrentam neste sábado (12), às 16h, na Arena MRV, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes chegam para o duelo com objetivos e disputas importantes na competição nacional, mas também com o foco dividido e o olhar voltado para decisões no meio da próxima semana pela Sul-Americana e pela Libertadores.

Atlético precisa reverter cenário na Sula, mas mantém objetivo no Brasileiro

O Atlético precisa conciliar a importância e objetivo no Campeonato Brasileiro com o cenário desfavorável e a difícil missão na Copa Sul-Americana.

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O Galo foi derrotado pelo Santos por 2 a 0 no jogo de ida das quartas de final da competição, na Vila Belmiro, na última quarta-feira (9). Agora, o time precisa reverter a vantagem para avançar à semifinal. Uma vitória por dois gols de diferença leva a decisão para os pênaltis, enquanto um triunfo por três ou mais gols garante a classificação direta. O jogo de volta é na próxima quarta-feira (16), na Arena MRV.

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No entanto, o Galo não pode deixar o Campeonato Brasileiro de lado, já que a competição é fundamental para o principal objetivo da temporada. O Atlético busca terminar o campeonato na zona de classificação para a próxima Libertadores e, por isso, precisa seguir somando pontos na competição nacional.

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Atualmente, o Galo ocupa a oitava colocação, com 36 pontos, sete atrás do Bahia, primeiro time dentro da zona de classificação para a Libertadores. O Atlético, porém, tem um jogo a menos em relação a alguns dos concorrentes diretos na disputa.

Diante desse cenário, Eduardo Domínguez deve mandar a campo o que tem de melhor contra o Fluminense. A tendência é que o treinador não poupe os principais jogadores e escale força máxima na Arena MRV. Além da necessidade de voltar a vencer no Brasileiro, o Atlético busca chegar à decisão contra o Santos com mais confiança e embalo para tentar reverter a desvantagem na Sul-Americana.

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Disputa aérea em Santos x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Fluminense tenta defender G4 antes de decisão na Libertadores

O Fluminense também precisa equilibrar duas competições importantes. O Tricolor ocupa a quarta colocação do Campeonato Brasileiro, com 45 pontos, e tenta se manter no G4, mas entra em campo na Arena MRV três dias antes de decidir uma vaga na semifinal da Libertadores.

A situação continental é mais confortável. O time de Marcão venceu o Platense por 2 a 0, no Maracanã, e pode perder por até um gol de diferença na Argentina para avançar. Uma derrota por dois gols leva a disputa para os pênaltis. O confronto de volta será na próxima terça-feira (15), em Vicente López.

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Mesmo com a vantagem, o Fluminense trata o jogo na Argentina com cautela. Thiago Silva, por exemplo, usou a própria experiência para alertar o elenco depois da vitória no Maracanã e citou a histórica eliminação do Paris Saint-Germain para o Barcelona em 2017 após vencer a ida por 4 a 0.

O Brasileiro, por outro lado, não permite que o Tricolor concentre todas as atenções na Libertadores. Fluminense e Athletico-PR aparecem empatados com 45 pontos, enquanto Bahia e Cruzeiro estão logo atrás, com 43 e 42, respectivamente. Um tropeço em Belo Horizonte pode fazer o time perder espaço na parte de cima da tabela.

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Marcão também precisará administrar o desgaste do elenco entre as duas partidas. O Fluminense vem de uma sequência de seis jogos de invencibilidade desde a chegada do treinador, com quatro vitórias e dois empates, e tenta manter o momento no Brasileiro sem comprometer a preparação para a decisão contra o Platense. A tendência é que o Tricolor encare o Galo com uma equipe mista, preservando jogadores com maior nível de desgaste.

Time do Fluminense comemora gol contra o Platense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

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