Ignácio revela que recebeu cartão errado de árbitro em Fluminense e RB Bragantino Jogador recebeu cartão por engano durante confusão

O empate em 1 a 1 entre Fluminense e Red Bull Bragantino no jogo desta sexta-feira (17), no Maracanã, foi marcado por brigas intensas, cartões e um gol no último minuto. O protagonista da noite foi o zagueiro Ignácio, que saiu do banco de reservas para evitar a derrota tricolor com um gol nos instantes finais da partida. Além da atuação decisiva, o defensor precisou esclarecer um erro de comunicação da arbitragem que quase resultou em uma punição indevida para ele durante o tumulto generalizado nos acréscimos.

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Ignácio no jogo entre Fluminense e RB Bragantino no Brasileirão. (Foto: Lucas Merçon / Fluminense)

Após o encerramento do confronto, válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o atleta explicou que o árbitro Davi de Oliveira Lacerda se equivocou ao lhe aplicar um cartão amarelo. De acordo com o relato do jogador, a advertência deveria ter sido direcionada a outro companheiro de equipe que estava envolvido em uma discussão em campo.

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— Na verdade, ele falou que o cartão era para o 22 e me deu o cartão. Depois, automaticamente anulou e ficou para o número 22, que é o Freytes — afirmou o zagueiro, detalhando que a marcação foi corrigida pela equipe de arbitragem.

Ignácio entrou no jogo durante o intervalo, substituindo Jemmes, em um momento em que o Fluminense buscava reverter a desvantagem no placar após o gol de Eduardo Sasha aos 26 minutos do primeiro tempo. O empate veio apenas aos 57 minutos do segundo tempo, quando o defensor aproveitou um cruzamento de Canobbio para cabecear no canto do goleiro adversário.

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Embora satisfeito com o desempenho individual, o atleta ressaltou que o objetivo principal do grupo era garantir os três pontos diante da torcida, especialmente após o período sem jogos no estádio.

— Primeiro, feliz pelo gol, um gol importante, que ajudou a equipe a sair com o ponto. Não era o que queríamos. Claro que queríamos a vitória para dedicar ao nosso torcedor. Ficamos um tempo distantes, sem jogos, e poder voltar ao Maracanã era importante — destacou o autor do gol.

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Com o resultado, o Fluminense permanece na terceira colocação do torneio, com 32 pontos. Para Ignácio, o esforço do time para buscar o empate, mesmo com uma expulsão e a confusão em campo, mostra a dedicação da equipe.

— O Fluminense é isso, nunca se entrega. Lutamos até o final do jogo para buscar o resultado. Infelizmente, a vitória não veio, mas esse ponto, tenho certeza, será importante para a sequência da competição — concluiu o defensor.

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