Estrela do último Remo x Cruzeiro pela Série A relembra embate com Dida e pedido de Toninho Cerezo

Cruzeiro e Remo voltam a se enfrentar pela Série A do Campeonato Brasileiro neste sábado (25), depois de 32 anos. O duelo não costuma trazer boas lembranças para a torcida celeste, e o último encontro na elite do futebol nacional foi péssimo para a Raposa.

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O último duelo ocorreu na repescagem do Brasileirão de 1994, em uma campanha péssima do Cabuloso. Naquela oportunidade, o regulamento do torneio tinha dois grupos de seis equipes, sendo que os dois últimos de cada iam para a repescagem.

Em um grupo com Remo, Bahia, Vasco da Gama, Santos e Guarani, o Cruzeiro ficou na lanterna com apenas quatro pontos, uma vitória, um empate e sete derrotas. Nesta fase, os mineiros seguiram com uma campanha ruim. Tão abaixo do esperado, que a equipe foi goleada pelo Remo por 5 a 1, no Mineirão, que tinha pouco mais de 2.002 torcedores já desacreditados.

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– Nesse jogo, nós tínhamos chance de escapar do rebaixamento. Ainda deu um fôlego para nós. Cruzeiro estava muito desesperado, situação pior que a nossa. Mas time de camisa, acabou se safando na última rodada. Se fosse por pontos corridos poderia ter caído – relata Hellinho, autor de quatro gols da goleada, em entrevista exclusiva ao Lance!.

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Pedido de Toninho Cerezo e embate com Dida

Helinho teve ampla vantagem contra Dida. Aos 22 minutos, Arley foi traído pelo gramado do Mineirão e errou domínio que terminou nos pés do camisa 9 do Remo, que tocou no canto direito do goleiro celeste em sua saída.

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Pouco mais de dez minutos depois, Cuca, em contra-ataque, passou para o companheiro fazer o segundo. Quando o Cruzeiro teve uma chance, Clemer fez ótima defesa em tentativa de Cerezo.

Na segunda etapa, aos 13 minutos, Helinho recebeu mais um ótimo passe de Cuca e chutou por cima de Dida para fazer 3 a 0. O camisa 9 retribuiu a assistência instantes depois. Com o resultado garantido fora de casa aos 19 minutos do segundo tempo, Toninho Cerezo tentou parar o atacante do Leão.

Atualmente Helinho tem uma escolinha de futebol em Sertãozinho, mas já foi treinador do Araçatuba (Foto: Divulgação Araçatuba)

O Toninho Cerezo me pediu até para parar de correr porque o jogo estava ganho. Mas eu era moleque, 25 anos, queria mais

E o atacante conseguiu mais. Aos 45 minutos da etapa complementar, o camisa 9 passou pela dupla de zaga Lelei e Célio Lúcio, e atormentou Dida pela última vez.

– A maioria dos gols foi em jogadas de transição, contra-ataques. Inclusive o terceiro gol foi uma tabela com o Cuca, que ele fez um golaço. Depois, o Cruzeiro no desespero se atirou, e se expôs muito, jogando em linha no meio de campo. Eu era muito rápido. Pegava os zagueiros de costas – relembra Helinho.

– Levei sempre a melhor nesse jogo contra o Dida. Virou um tabu, o Remo leva muita vantagem contra o Cruzeiro, mesmo quando eu não estava jogando – complementa o ex-jogador.

Cruzeiro escapou do rebaixamento, o Remo não

Vale lembrar que dias antes de golear a Raposa por 5 a 1, o Remo havia sido goleado pelo Atlético-MG por 6 a 1, ou seja, a campanha não era boa. No fim, o Leão acabou rebaixado com os mesmos 12 pontos do Cruzeiro, mas com uma vitória a menos.

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