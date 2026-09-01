Os jogos de volta das quartas de final da Copa do Brasil serão realizados entre terça e quinta-feira desta semana, dias 1 a 3 de setembro. Em cenário marcado por surpreendentes três clássicos regionais, quem se classificar manterá vivo o sonho do título, se aproximará de carimbar presença na principal competição continental e receberá um prêmio bastante expressivo.

A partir deste ano, a taça nacional passou a conceder vaga na Libertadores não só para o time vencedor, mas também para o vice-campeão. Assim, para equipes distantes das primeiras colocações do Brasileirão, como Vitória, Vasco, Santos, Grêmio e Internacional, alcançar a decisão pode representar a "salvação" da temporada. Outra novidade é que a final de 2026 será realizada em confronto único, no dia 6 de dezembro.

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O que não muda é a Copa do Brasil ser um dos campeonatos mais rentáveis do continente: somente a vaga na próxima fase já renderá R$ 9 milhões aos cofres dos classificados. Além disso, o quarteto semifinalista conservará a esperança de faturar ainda mais no futuro: R$ 78 milhões por eventual título ou R$ 34 milhões pelo vice-campeonato.

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Copa do Brasil: o que vem pela frente?

Atlético-MG x Cruzeiro

📄 Informações:

Data: terça-feira (1º), às 21h (de Brasília)

terça-feira (1º), às 21h (de Brasília) Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Arena MRV, em Belo Horizonte (MG) Resultado do primeiro jogo: Cruzeiro 1 x 1 Atlético-MG, no Mineirão

Cruzeiro 1 x 1 Atlético-MG, no Mineirão Onde assistir: SporTV e Premiere

👀 Cenário:

Depois do empate por 1 a 1 no Mineirão, os rivais voltam a se enfrentar na Arena MRV. Na partida de ida, o clássico foi quente, com gols marcados no segundo tempo. Primeiro, Keny Arroyo acertou lindo chute de fora da área para colocar o Cruzeiro na frente. Posteriormente, Renan Lodi bateu inteligentemente entre o goleiro Otávio e a trave para igualar o placar.

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A tendência é que o duelo mineiro seja novamente equilibrado, além de apimentado, como evidencia o bom momento das duas equipes. No segundo turno do Brasileirão, a Raposa lidera em pontuação entre todos os 20 clubes (12 pontos em seis partidas), mas o Atlético-MG é quem tem o melhor aproveitamento (73,3% em cinco jogos).

🧠 Análise tática:

Gustavo Fogaça, o Guffo: "O Cruzeiro de Artur Jorge cedeu o empate em casa e agora precisa ajustar seu bloco médio-baixo para suportar a pressão inicial do Galo. O técnico português cobrou intensidade da equipe antes do clássico, e terá Kaio Jorge para o jogo da volta. A compactação defensiva cruzeirense contra o volume ofensivo em amplitude do Atlético-MG é o duelo coletivo que decide a série. Dos quatro jogos na ida, foi o mais surpreendente taticamente."

🗣️ Palpites dos nossos colunistas:

Eduardo Tironi: "Esse é o confronto mais difícil. Acho que o Cruzeiro passa, apertado." Lúcio de Castro: "Cruzeiro e Atlético se enfrentam em um momento em que o Galo mostrou no primeiro jogo, na casa do adversário, que o clássico equilibra a superioridade de elenco do adversário. Está absolutamente indefinido."

❌ Desfalques do jogo:

Atlético-MG: Lyanco, Igor Gomes e Léo Duarte; Éverson é dúvida.

Lyanco, Igor Gomes e Léo Duarte; Éverson é dúvida. Cruzeiro: Bruno Rodrigues, Sinisterra e Gabriel Pec.

Kaio Jorge derruba Ruan no primeiro jogo entre Cruzeiro e Atlético-MG; lance causou polêmica dentro e fora dos gramados (Foto: Evandro Oliveira / Onzex Press e Imagens / Folhapress)

Santos x Palmeiras

📄 Informações:

Data: quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília)

quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília) Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Vila Belmiro, em Santos (SP) Resultado do primeiro jogo: Palmeiras 3 x 0 Santos, no Nubank Parque

Palmeiras 3 x 0 Santos, no Nubank Parque Onde assistir: Amazon Prime, Globo, SporTV e Premiere

👀 Cenário:

O chamado Clássico da Saudade foi o duelo mais desequilibrado entre os jogos de ida. No Nubank Parque, o Palmeiras confirmou com autoridade a vitória por 3 a 0, com gols de Flaco López, duas vezes, e Andreas Pereira. O placar elástico refletiu a diferença entre os rivais ao longo de 2026: o Alviverde ocupa a liderança do Brasileirão, enquanto o Santos luta contra o rebaixamento.

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No entanto, o torcedor santista acredita na redenção. E a esperança tem nome: Neymar Júnior. Depois de se ausentar na primeira partida da Copa do Brasil, o craque deve retornar para o confronto da Vila Belmiro. Além disso, o time chega motivado depois de vencer outro clássico no fim de semana: sobre o Corinthians, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

🧠 Análise tática:

Gustavo Fogaça, o Guffo: "Abel Ferreira tem o modelo ideal para esse tipo de situação: bloco baixo solidíssimo e contra-ataque veloz. O Peixe precisa abafar desde o primeiro minuto, com marcação, pressão alta e muitos jogadores na área adversária. No fim de semana, o Santos deu resposta após o nocaute da semana anterior: Neymar jogando bem, venceu o clássico contra o Corinthians no Brasileirão e encorpou coletivamente para a reta final. A confiança voltou, mas reverter 3 a 0 contra o sistema defensivo mais consolidado do país é tarefa para herói de filme antigo."

🗣️ Palpites dos nossos colunistas:

Eduardo Tironi: "Palmeiras x Santos, para mim, está resolvido. Apesar de o Santos ter jogado bem contra o Corinthians e tudo mais, acho que o Palmeiras leva. O Santos chega animado, é verdade, mas, além de ser muito difícil reverter um 3 a 0, o time do Palmeiras é bem melhor." Lúcio de Castro: "Por enquanto, apenas um com passaporte carimbado para a próxima fase: o Palmeiras, depois de praticamente despachar o Santos por 3 a 0. É difícil imaginar o Santos atual virando esse placar, mesmo em casa. A eventual volta de Neymar, que esteve fora do primeiro confronto, não dá credencial para a virada. Por mais que o futebol do Palmeiras não ande muito rico."

❌ Desfalques do jogo:

Santos: Gabriel Menino e Vinícius Lira; Gustavo Henrique é dúvida.

Gabriel Menino e Vinícius Lira; Gustavo Henrique é dúvida. Palmeiras: Jefté, Piquerez, Arias, Paulinho e Ramón Sosa.

Flaco López, do Palmeiras, comemora um de seus dois gols contra o Santos no jogo de ida (Foto: Alex Miranda / AtoPress / Folhapress)

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Vitória x Vasco

📄 Informações:

Data: quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília)

quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília) Local: Barradão, em Salvador (BA)

Barradão, em Salvador (BA) Resultado do primeiro jogo: Vasco 1 x 0 Vitória, em São Januário

Vasco 1 x 0 Vitória, em São Januário Onde assistir: Amazon Prime, Globo, SporTV e Premiere

👀 Cenário:

Em São Januário, o Vasco fez o dever de casa e venceu com gol de Andrés Gómez, em bela arrancada individual. Mas o roteiro motiva mais do que o placar: o Cruz-Maltino conseguiu resultado heroico, já que jogava com um a menos desde os 18 minutos do primeiro tempo, quando Cauã Barros foi expulso por colocar a mão na bola e interromper ataque promissor adversário.

No entanto, o Vitória tem motivos para chegar confiante ao Barradão — não só pelo apoio da torcida, mas pela trajetória de viradas na Copa do Brasil. Nas oitavas de final, o time baiano aplicou 4 a 0 em casa após derrota por 2 a 0 para o Athletico-PR na ida. Na fase anterior, perdeu por 2 a 1 para o Flamengo no Maracanã, porém ganhou por 2 a 0 em Salvador no reencontro.

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🧠 Análise tática:

Gustavo Fogaça, o Guffo: "É o confronto no qual o psicológico pode pesar mais do que a tática. O Vasco venceu por 1 a 0 em São Januário, com um homem a menos praticamente o jogo inteiro. Pedro Emanuel armou um contragolpe perfeito e o gol de Andrés Gomez decidiu. Agora, o Vasco joga pelo empate, deve se fechar em duas linhas de quatro bem compactadas e usar a bola parada para ferir o ímpeto baiano. O Vitória de Jair Ventura tem o Barradão como trunfo de desespero e precisa propor o jogo, algo que teve dificuldade o ano inteiro. A capacidade de repertório ofensivo do Vitória contra a organização e resiliência do Vasco definirá quem passa."

🗣️ Palpites dos nossos colunistas:

Eduardo Tironi: "Apesar da questão do DVD, acho que o Vasco passa. O Vitória está perdendo força em casa. A vantagem é de 1 a 0 só, mas o time do Vasco vem melhorando, então acho que passa." Lúcio de Castro: "A vantagem mínima do Vasco é realmente mínima quando pensamos no Vitória em casa."

❌ Desfalques do jogo:

Vitória: Brítez, Caíque Gonçalves, Nathan Mendes, Camutanga, Edu, Dudu, Anderson Pato, Baralhas e Rúben Ismael.

Brítez, Caíque Gonçalves, Nathan Mendes, Camutanga, Edu, Dudu, Anderson Pato, Baralhas e Rúben Ismael. Vasco: Barros, Brenner, Jair e Matheus Carvalho.

Andrés Gómez vibra com gol salvador para o Vasco diante do Vitória na Copa do Brasil (Foto: Jorge Rodrigues / AGIF / Folhapress)

Grêmio x Internacional

📄 Informações:

Data: quinta-feira (3), às 20h (de Brasília)

quinta-feira (3), às 20h (de Brasília) Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS) Resultado do primeiro jogo: Internacional 0 x 0 Grêmio, no Beira-Rio

Internacional 0 x 0 Grêmio, no Beira-Rio Onde assistir: Amazon Prime

👀 Cenário:

No Gre-Nal, tudo em aberto. A primeira partida, no Beira-Rio, ficou marcada por pouca inspiração técnica e consequente empate por 0 a 0. Talvez o panorama se explique pela tensão: a dupla gaúcha se vê na briga contra o rebaixamento no Brasileirão e já não disputa competições continentais, então observa na Copa do Brasil o trunfo derradeiro para salvar o ano.

Além de jogar na Arena do Grêmio, com apoio da sua torcida, o Tricolor vem de fim de semana mais calmo. Enquanto a equipe de Luís Castro venceu a Chapecoense por 3 a 1 e abriu margem de três pontos para a zona de rebaixamento, o Internacional foi derrotado pelo Bahia por 3 a 2 e se afundou na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro.

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🧠 Análise tática:

Gustavo Fogaça, o Guffo: "É o jogo mais imprevisível. O empate sem gols no Beira-Rio foi um jogo truncado e morno, deixando a decisão totalmente aberta. Clássicos eliminatórios no Rio Grande do Sul costumam ser pautados pelo encaixe físico e pouca exposição. A verdade é que ambas as equipes estão devendo muito às suas torcidas, e quem for eliminado provavelmente verá seu técnico despedido. O Inter precisa acalmar a Arena, o Grêmio precisa inflamar."

🗣️ Palpites dos nossos colunistas:

Eduardo Tironi: "Acho que o Grêmio tem vantagem no Gre-Nal. O Inter está afundado demais na crise, o time é pior, então acho que o Grêmio vai passar."

"Acho que o Grêmio tem vantagem no Gre-Nal. O Inter está afundado demais na crise, o time é pior, então acho que o Grêmio vai passar." Lúcio de Castro: "Grêmio e Inter fazem um jogo de desesperados, em que uma vaga na Copa do Brasil é toda a temporada, considerando que no Campeonato Brasileiro estão lutando na tábua de baixo da tabela."

❌ Desfalques do jogo:

Grêmio: Diego Caito, Dodi e Nardoni; Jovane Cabral e Amuzu são dúvidas.

Diego Caito, Dodi e Nardoni; Jovane Cabral e Amuzu são dúvidas. Internacional: Allex, Rochet, Kayky e Benjamin Arhin.