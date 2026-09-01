Copa do Brasil: opiniões, análise tática e detalhes dos jogos de volta das quartas de final
Em cenário de três clássicos regionais, classificação vale muito além do sonho do título
Os jogos de volta das quartas de final da Copa do Brasil serão realizados entre terça e quinta-feira desta semana, dias 1 a 3 de setembro. Em cenário marcado por surpreendentes três clássicos regionais, quem se classificar manterá vivo o sonho do título, se aproximará de carimbar presença na principal competição continental e receberá um prêmio bastante expressivo.
A partir deste ano, a taça nacional passou a conceder vaga na Libertadores não só para o time vencedor, mas também para o vice-campeão. Assim, para equipes distantes das primeiras colocações do Brasileirão, como Vitória, Vasco, Santos, Grêmio e Internacional, alcançar a decisão pode representar a "salvação" da temporada. Outra novidade é que a final de 2026 será realizada em confronto único, no dia 6 de dezembro.
O que não muda é a Copa do Brasil ser um dos campeonatos mais rentáveis do continente: somente a vaga na próxima fase já renderá R$ 9 milhões aos cofres dos classificados. Além disso, o quarteto semifinalista conservará a esperança de faturar ainda mais no futuro: R$ 78 milhões por eventual título ou R$ 34 milhões pelo vice-campeonato.
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Copa do Brasil: o que vem pela frente?
Atlético-MG x Cruzeiro
📄 Informações:
- Data: terça-feira (1º), às 21h (de Brasília)
- Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
- Resultado do primeiro jogo: Cruzeiro 1 x 1 Atlético-MG, no Mineirão
👀 Cenário:
Depois do empate por 1 a 1 no Mineirão, os rivais voltam a se enfrentar na Arena MRV. Na partida de ida, o clássico foi quente, com gols marcados no segundo tempo. Primeiro, Keny Arroyo acertou lindo chute de fora da área para colocar o Cruzeiro na frente. Posteriormente, Renan Lodi bateu inteligentemente entre o goleiro Otávio e a trave para igualar o placar.
A tendência é que o duelo mineiro seja novamente equilibrado, além de apimentado, como evidencia o bom momento das duas equipes. No segundo turno do Brasileirão, a Raposa lidera em pontuação entre todos os 20 clubes (12 pontos em seis partidas), mas o Atlético-MG é quem tem o melhor aproveitamento (73,3% em cinco jogos).
🧠 Análise tática:
- Gustavo Fogaça, o Guffo: "O Cruzeiro de Artur Jorge cedeu o empate em casa e agora precisa ajustar seu bloco médio-baixo para suportar a pressão inicial do Galo. O técnico português cobrou intensidade da equipe antes do clássico, e terá Kaio Jorge para o jogo da volta. A compactação defensiva cruzeirense contra o volume ofensivo em amplitude do Atlético-MG é o duelo coletivo que decide a série. Dos quatro jogos na ida, foi o mais surpreendente taticamente."
🗣️ Palpites dos nossos colunistas:
- Eduardo Tironi: "Esse é o confronto mais difícil. Acho que o Cruzeiro passa, apertado."
- Lúcio de Castro: "Cruzeiro e Atlético se enfrentam em um momento em que o Galo mostrou no primeiro jogo, na casa do adversário, que o clássico equilibra a superioridade de elenco do adversário. Está absolutamente indefinido."
❌ Desfalques do jogo:
- Atlético-MG: Lyanco, Igor Gomes e Léo Duarte; Éverson é dúvida.
- Cruzeiro: Bruno Rodrigues, Sinisterra e Gabriel Pec.
Santos x Palmeiras
📄 Informações:
- Data: quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília)
- Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
- Resultado do primeiro jogo: Palmeiras 3 x 0 Santos, no Nubank Parque
- Onde assistir: Amazon Prime, Globo, SporTV e Premiere
👀 Cenário:
O chamado Clássico da Saudade foi o duelo mais desequilibrado entre os jogos de ida. No Nubank Parque, o Palmeiras confirmou com autoridade a vitória por 3 a 0, com gols de Flaco López, duas vezes, e Andreas Pereira. O placar elástico refletiu a diferença entre os rivais ao longo de 2026: o Alviverde ocupa a liderança do Brasileirão, enquanto o Santos luta contra o rebaixamento.
No entanto, o torcedor santista acredita na redenção. E a esperança tem nome: Neymar Júnior. Depois de se ausentar na primeira partida da Copa do Brasil, o craque deve retornar para o confronto da Vila Belmiro. Além disso, o time chega motivado depois de vencer outro clássico no fim de semana: sobre o Corinthians, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.
🧠 Análise tática:
- Gustavo Fogaça, o Guffo: "Abel Ferreira tem o modelo ideal para esse tipo de situação: bloco baixo solidíssimo e contra-ataque veloz. O Peixe precisa abafar desde o primeiro minuto, com marcação, pressão alta e muitos jogadores na área adversária. No fim de semana, o Santos deu resposta após o nocaute da semana anterior: Neymar jogando bem, venceu o clássico contra o Corinthians no Brasileirão e encorpou coletivamente para a reta final. A confiança voltou, mas reverter 3 a 0 contra o sistema defensivo mais consolidado do país é tarefa para herói de filme antigo."
🗣️ Palpites dos nossos colunistas:
- Eduardo Tironi: "Palmeiras x Santos, para mim, está resolvido. Apesar de o Santos ter jogado bem contra o Corinthians e tudo mais, acho que o Palmeiras leva. O Santos chega animado, é verdade, mas, além de ser muito difícil reverter um 3 a 0, o time do Palmeiras é bem melhor."
- Lúcio de Castro: "Por enquanto, apenas um com passaporte carimbado para a próxima fase: o Palmeiras, depois de praticamente despachar o Santos por 3 a 0. É difícil imaginar o Santos atual virando esse placar, mesmo em casa. A eventual volta de Neymar, que esteve fora do primeiro confronto, não dá credencial para a virada. Por mais que o futebol do Palmeiras não ande muito rico."
❌ Desfalques do jogo:
- Santos: Gabriel Menino e Vinícius Lira; Gustavo Henrique é dúvida.
- Palmeiras: Jefté, Piquerez, Arias, Paulinho e Ramón Sosa.
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Vitória x Vasco
📄 Informações:
- Data: quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília)
- Local: Barradão, em Salvador (BA)
- Resultado do primeiro jogo: Vasco 1 x 0 Vitória, em São Januário
- Onde assistir: Amazon Prime, Globo, SporTV e Premiere
👀 Cenário:
Em São Januário, o Vasco fez o dever de casa e venceu com gol de Andrés Gómez, em bela arrancada individual. Mas o roteiro motiva mais do que o placar: o Cruz-Maltino conseguiu resultado heroico, já que jogava com um a menos desde os 18 minutos do primeiro tempo, quando Cauã Barros foi expulso por colocar a mão na bola e interromper ataque promissor adversário.
No entanto, o Vitória tem motivos para chegar confiante ao Barradão — não só pelo apoio da torcida, mas pela trajetória de viradas na Copa do Brasil. Nas oitavas de final, o time baiano aplicou 4 a 0 em casa após derrota por 2 a 0 para o Athletico-PR na ida. Na fase anterior, perdeu por 2 a 1 para o Flamengo no Maracanã, porém ganhou por 2 a 0 em Salvador no reencontro.
🧠 Análise tática:
- Gustavo Fogaça, o Guffo: "É o confronto no qual o psicológico pode pesar mais do que a tática. O Vasco venceu por 1 a 0 em São Januário, com um homem a menos praticamente o jogo inteiro. Pedro Emanuel armou um contragolpe perfeito e o gol de Andrés Gomez decidiu. Agora, o Vasco joga pelo empate, deve se fechar em duas linhas de quatro bem compactadas e usar a bola parada para ferir o ímpeto baiano. O Vitória de Jair Ventura tem o Barradão como trunfo de desespero e precisa propor o jogo, algo que teve dificuldade o ano inteiro. A capacidade de repertório ofensivo do Vitória contra a organização e resiliência do Vasco definirá quem passa."
🗣️ Palpites dos nossos colunistas:
- Eduardo Tironi: "Apesar da questão do DVD, acho que o Vasco passa. O Vitória está perdendo força em casa. A vantagem é de 1 a 0 só, mas o time do Vasco vem melhorando, então acho que passa."
- Lúcio de Castro: "A vantagem mínima do Vasco é realmente mínima quando pensamos no Vitória em casa."
❌ Desfalques do jogo:
- Vitória: Brítez, Caíque Gonçalves, Nathan Mendes, Camutanga, Edu, Dudu, Anderson Pato, Baralhas e Rúben Ismael.
- Vasco: Barros, Brenner, Jair e Matheus Carvalho.
Grêmio x Internacional
📄 Informações:
- Data: quinta-feira (3), às 20h (de Brasília)
- Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
- Resultado do primeiro jogo: Internacional 0 x 0 Grêmio, no Beira-Rio
- Onde assistir: Amazon Prime
👀 Cenário:
No Gre-Nal, tudo em aberto. A primeira partida, no Beira-Rio, ficou marcada por pouca inspiração técnica e consequente empate por 0 a 0. Talvez o panorama se explique pela tensão: a dupla gaúcha se vê na briga contra o rebaixamento no Brasileirão e já não disputa competições continentais, então observa na Copa do Brasil o trunfo derradeiro para salvar o ano.
Além de jogar na Arena do Grêmio, com apoio da sua torcida, o Tricolor vem de fim de semana mais calmo. Enquanto a equipe de Luís Castro venceu a Chapecoense por 3 a 1 e abriu margem de três pontos para a zona de rebaixamento, o Internacional foi derrotado pelo Bahia por 3 a 2 e se afundou na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro.
🧠 Análise tática:
- Gustavo Fogaça, o Guffo: "É o jogo mais imprevisível. O empate sem gols no Beira-Rio foi um jogo truncado e morno, deixando a decisão totalmente aberta. Clássicos eliminatórios no Rio Grande do Sul costumam ser pautados pelo encaixe físico e pouca exposição. A verdade é que ambas as equipes estão devendo muito às suas torcidas, e quem for eliminado provavelmente verá seu técnico despedido. O Inter precisa acalmar a Arena, o Grêmio precisa inflamar."
🗣️ Palpites dos nossos colunistas:
- Eduardo Tironi: "Acho que o Grêmio tem vantagem no Gre-Nal. O Inter está afundado demais na crise, o time é pior, então acho que o Grêmio vai passar."
- Lúcio de Castro: "Grêmio e Inter fazem um jogo de desesperados, em que uma vaga na Copa do Brasil é toda a temporada, considerando que no Campeonato Brasileiro estão lutando na tábua de baixo da tabela."
❌ Desfalques do jogo:
- Grêmio: Diego Caito, Dodi e Nardoni; Jovane Cabral e Amuzu são dúvidas.
- Internacional: Allex, Rochet, Kayky e Benjamin Arhin.
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