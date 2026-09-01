Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (01/09/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A terça-feira (1º) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com destaque para o clássico Atlético-MG x Cruzeiro, pela Copa do Brasil. O dia também conta com jogos pela Copa da Alemanha, Série B e Campeonato Saudita.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 1º de setembro de 2026):
Campeonato Saudita
15h – Al Hilal x Al Ahli – Xsports, BandSports e OneFootball
Copa da Alemanha
15h45 – HEBC Hamburg x Borussia Dortmund – ESPN e Disney+
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Championship
16h – Stoke City x Norwich City – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Brasileiro – Série B
19h30 – Londrina x Juventude – Disney+
Caribbean Cup
20h – Defence Force x Sando – Disney+
Copa do Brasil
21h – Atlético-MG x Cruzeiro – Sportv e Premiere
➡️ Clique para assistir no Sportv
➡️ Clique para assistir no Premiere
Leagues Cup
A definir – Club América x Monterrey – Apple TV+
A definir – Toluca x León – Apple TV+
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