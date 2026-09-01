A terça-feira (1º) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com destaque para o clássico Atlético-MG x Cruzeiro, pela Copa do Brasil. O dia também conta com jogos pela Copa da Alemanha, Série B e Campeonato Saudita.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 1º de setembro de 2026):

Campeonato Saudita

15h – Al Hilal x Al Ahli – Xsports, BandSports e OneFootball

Copa da Alemanha

15h45 – HEBC Hamburg x Borussia Dortmund – ESPN e Disney+

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Championship

16h – Stoke City x Norwich City – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Brasileiro – Série B

19h30 – Londrina x Juventude – Disney+

Caribbean Cup

20h – Defence Force x Sando – Disney+

Copa do Brasil

21h – Atlético-MG x Cruzeiro – Sportv e Premiere

Cruzeiro x Atlético Brasileirão 2026 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

➡️ Clique para assistir no Sportv

➡️ Clique para assistir no Premiere

Leagues Cup

A definir – Club América x Monterrey – Apple TV+

A definir – Toluca x León – Apple TV+

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