Botafogo corre por mais reforços na reta final da janela

A janela de transferências entrou na reta final, e o Botafogo segue em busca de reforços para o restante da temporada. Se a continuidade do interino Rodrigo Bellão passou a ser questionada, a necessidade por novos nomes no elenco tem sido debatida dia a dia no Nilton Santos.

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O Botafogo, mesmo após uma "limpa" no plantel e contratações para o segundo semestre, segue em reformulação. Há o entendimento que, apesar da falta de um comando técnico definitivo, a equipe perdeu força e precisa de mais qualidade. O período para contratações vai até o dia 11 de setembro.

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Uma das prioridades é a contratação de um zagueiro para completar o setor, de preferência que aumente a disputa pela titularidade. Atualmente, Ferraresi, Justino e Lucas Monzón são opções, enquanto Anthony, contratado no início do ano, não teve oportunidade. Ythallo, que estava afastado, foi negociado com o Santa Clara, de Portugal.

Com a venda de Matheus Martins ao Dínamo Moscou e a iminente saída de Santi Rodríguez para o Columbus Crew, o alerta foi ligado para peças no ataque. O Glorioso, com isso, segue no mercado atrás de um jogador para os lados do campo, mas vem encontrando dificuldade principalmente com valores.

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A análise para o meio-campo, conforme apurou o Lance!, vai em cima de oportunidades de mercado principalmente em homem de marcação. Há o entendimento de que o setor está bem servido, com jogadores de destaque, sem a urgência de investimento alto.

Botafogo no segundo semestre

Na janela, o Alvinegro contratou sete jogadores até então: os goleiros Warleson e Gabriel Batista, o lateral-esquerdo Paulinho, o zagueiro Lucas Monzón, o volante Domingo Andrade e os atacantes Danilo Pereira e Tiquinho Soares.

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As saídas, no entanto, chamaram mais atenção. Foram 11 jogadores que deixaram o clube, entre rescisão, empréstimo e venda: Neto, Raul, Léo Linck, Bastos, Ythallo, Caio Roque, Newton, Nathan Fernandes, Joaquín Correa, Chris Ramos e Matheus Martins.

Na 12ª colocação do Brasileirão, com 30 pontos, o Botafogo volta a campo no domingo (6/9), contra o Palmeiras, às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos.

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