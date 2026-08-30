Neymar coloca pressão no Palmeiras antes da Copa do Brasil: 'A responsabilidade é deles' Camisa 10 do Santos disse que time vai jogar "para se divertir" na Vila Belmiro, na quarta-feira (2)

O Santos acabou de vencer o Corinthians na tarde deste domingo (30), por 1 a 0, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão, mas o atacante Neymar já virou a chave para focar no jogo decisivo de quarta-feira (2), contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil, na Vila Belmiro. O primeiro jogo terminou com vitória alviverde por 3 a 0 e deixou a situação do Peixe complicada.

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O camisa 10 do Santos jogou a responsabilidade da classificação para o time de Abel Ferreira, que pode até perder por dois gols de diferença que garante a classificação para a semifinal da competição nacional.

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– A gente vai jogar para se divertir, a responsabilidade é toda do segundo melhor time do país que é o Palmeiras. A responsabilidade é deles e a gente vai se divertir quarta-feira na Vila – disse Neymar.

Neymar também falou sobre as lesões que o deixaram de fora de algumas partidas ao longo desta temporada e lembrou que no jogo de ida, contra o Verdão, estava à disposição para jogar no gramado sintético do Nubank Parque, mas a comissão técnica optou por poupá-lo.

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– Infelizmente nos últimos tempos fiquei machucado. No último clássico contra o Palmeiras, eu estava à disposição e até chuteira adaptada eu tinha, que é uma chuteira de trava menor para society, mas foi uma decisão da comissão técnica. Se o jogo tivesse sido 0 a 0 ou 1 a 1, todo mundo ia falar que era o "mestre Cuca" que estava ali e não o Cuca treinador. Não esperávamos o resultado de 3 a 0. O futebol é isso, tem remontadas, jogos que vão acontecer extraordinário, quem sabe não pode acontecer. Nosso time tem potencial, e é um jogo que está 0 a 0 – afirmou o atacante.

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– Essa última semana falaram que vim para jogar no Santos contra "times pequenos" e nunca foi isso. Muito pelo contrário, sempre gostei de jogo grande e de jogar os melhores jogos, onde mostra quem são os melhores jogadores. Não à toa que sou terceiro ou quarto maior artilheiro em finais e isso mostra como foi minha carreira – finalizou Neymar.

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