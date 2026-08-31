Problemas físicos voltam a assombrar Palmeiras, e Abel tem mais uma baixa no Brasileirão Treinador revelou que Vitor Roque não está em boas condições físicas, poupou Barboza e tem nova baixa na lateral

O técnico Abel Ferreira desabafou sobre os problemas físicos que vêm rondando o Palmeiras, principalmente, neste segundo semestre pós-Copa do Mundo. Atualmente, são cinco jogadores entregues ao departamento médico, mas alguns outros atletas estão jogando quase que "no sacrifício".

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Neste final de semana, a comissão técnica optou por preservar o zagueiro Alexander Barboza para que o trauma que havia sofrido no pé não vire uma lesão. A forma física do centroavante Vitor Roque foi criticada por Abel Ferreira após o empate com o Mirassol, neste domingo (30).

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O camisa 9 se recuperou recentemente de uma cirurgia feita no tornozelo esquerdo no início de maio. Desde então, Vitor Roque, que vem sendo titular ao lado de Flaco López, jogou 11 partidas, marcou só um gol, mas não completou 90 minutos em nenhuma delas.

– É preciso que os nossos jogadores estejam em boa forma, que o Vitor Roque recupere a forma. Não está em boa forma, isso é notório, é um jogador de quem precisamos muito. A parte física, sabemos que tem interferência no estilo de jogo. Infelizmente, nesse jogo tivemos algumas ausências. Futebol não é só competência, é preciso um pouco de sorte. Vamos ver se ninguém mais se lesiona – disse Abel Ferreira.

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Não bastasse os problemas físicos do elenco, Abel Ferreira terá uma baixa importante para o próximo jogo do time no Brasileirão, contra o Botafogo, domingo (6), no Rio de Janeiro. Arthur foi expulso faltando pouco mais de um minuto para o duelo contra o Mirassol terminar. E Piquerez, lateral-esquerdo titular da posição, não deve se recuperar nesta semana.

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DM do Palmeiras atualmente:

São cinco jogadores estão no departamento médico: Jefté (cirurgia no joelho direito), Piquerez (edema na coxa direita), Arias (lesão na coxa direita), Paulinho (lesão no tendão do músculo adutor longo da perna direita) e Ramón Sosa (lesão na coxa esquerda).

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- Vamos continuar desafiando esse tipo de jogos em que as equipes têm uma semana para se preparar e nós não, como também já tivemos essa vantagem quando jogamos contra o Vasco em casa e eu assumi isso. Isso faz toda a diferença na parte física. E a parte física depois interfere no cruzamento, no passe, no arremate, na decisão e na técnica. Nosso adversário tinha uma vantagem muito grande em relação a isso, mas é um grande desafio para nós. A vida é feita de estratégia e ambição - avaliou o técnico alviverde.

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Vitor Roque em ação contra o Mirassol (Foto: Andrey Queiroz/Zimel Press/Folhapress)



