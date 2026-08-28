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Copa do Brasil: veja os árbitros dos jogos de volta das quartas

Raphael Claus, Rafael Klein, Davi Lacerda e Bruno Arleu foram escalados para os quatro confrontos

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
28/08/2026 17:21
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Bruno Arleu de Araújo
Bruno Arleu apitará o Grenal (Foto: Divulgação)

A CBF definiu a arbitragem dos jogos de volta das quartas de final da Copa do Brasil nesta sexta-feira (28). Os árbitros principais dos quatro confrontos serão Raphael Claus, Rafael Klein, Davi Lacerda e Bruno Arleu. Os profissionais que serão responsáveis pelo VAR, porém, ainda não foram confirmados.

Os jogos decisivos serão disputados entre terça-feira (1º) e quinta-feira (3) de setembro. Cruzeiro x Atlético-MG abre a programação, enquanto Internacional x Grêmio encerra a rodada de volta das quartas.

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Como foram os jogos de ida?

Os quatro confrontos das quartas de final tiveram resultados distintos na primeira partida. Cruzeiro e Atlético-MG empataram em 1 a 1, deixando o duelo completamente aberto para a volta.

Já o Palmeiras venceu o Santos por 3 a 0 e abriu uma vantagem importante para o segundo jogo. Com o resultado, o Verdão pode perder por até dois gols de diferença para avançar à semifinal.

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No clássico entre Vasco e Vitória, o time carioca venceu por 1 a 0, em São Januário, e terá a vantagem do empate no confronto de volta. Por fim, Internacional e Grêmio ficaram no 0 a 0, deixando a definição totalmente em aberto para a volta.

Confira os árbitros dos jogos de volta

Cruzeiro x Atlético-MG

Data: terça-feira, 1º de setembro
Horário: 21h
Árbitro: Raphael Claus (SP/FIFA)

Vasco x Vitória

Data: quarta-feira, 2 de setembro
Horário: 21h30
Árbitro: Rafael Klein (RS/FIFA)

Palmeiras x Santos

Data: quarta-feira, 2 de setembro
Horário: 21h30
Árbitro: Davi Lacerda (ES/CBF)

Internacional x Grêmio

Data: quinta-feira, 3 de setembro
Horário: 20h
Árbitro: Bruno Arleu (RJ/FIFA)

Taça da Copa do Brasil
Taça da Copa do Brasil (Foto: Nelson Terme/CBF)

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