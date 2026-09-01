Provável escalação do Cruzeiro: Artur Jorge terá força máxima para o clássico
A Raposa terá força máxima na Arena MRV
A Raposa decide, na noite desta terça-feira (1º), uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Contra o Atlético-MG, a escalação do Cruzeiro terá força máxima.
Caso o técnico Artur Jorge queira manter o esquema utilizado recentemente, o time que entrará em campo na Arena MRV será o mesmo que atuou no Mineirão.
A principal dúvida era a presença ou não de Kaio Jorge no 11 inicial. Porém, o atacante foi apenas advertido pelo STJD na última segunda-feira e está à disposição.
Contra o Vasco, Artur Jorge poupou quase todos os titulares com exceção de Otávio e Jonathan Jesus. Nesta terça-feira, todos devem estar de volta.
Com isso, a provável escalação do Cruzeiro para o clássico é: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Villalba; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira; Wesley, Arroyo e Kaio Jorge.
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Atlético-MG x Cruzeiro
Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam nesta terça-feira (1), às 21h (horário de Brasília), na Arena MRV, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O confronto será transmitido pela SporTV (canal fechado) e pelo Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique para assistir no Premiere.
Na partida de ida, as equipes empataram por 1 a 1 no Mineirão. Com o resultado, qualquer vitória garante a classificação para as semifinais da Copa do Brasil, enquanto um novo empate leva a decisão para disputa de pênaltis.
Ficha técnica do clássico
Atlético-MG x Cruzeiro
Volta - Quartas de final - Copa do Brasil
📆 Data e horário: Terça-feira, 1 de setembro, às 21h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: SporTV (canal fechado) e Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique para assistir no Premiere.
🟨 Arbitragem: Raphael Claus (SP)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
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