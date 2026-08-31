Neymar cobra Vampeta após polêmica: 'Cuidado com o que você fala' Ex-jogador mostrou conversa com o camisa 10 santista

Após críticas feitas por Vampeta, durante transmissão da Jovem Pan, à quantidade de cartões amarelos que Neymar já recebeu este ano, o camisa 10 santista enviou uma mensagem para o ex-jogador.

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A derrota do Santos por 3 a 0 para o Palmeiras, na última quarta-feira (26), pela Copa do Brasil, fez com que Vampeta questionasse o camisa 10 santista.

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— O Neymar joga quando quer e não joga quando não quer, viaja quando quer e não viaja quando não quer, força cartão quando quer... Vamos ficar escondendo isso? É notório — afirmou.

Em programa desta segunda-feira (31) da Jovem Pan, o ex-jogador mostrou a resposta enviada por Neymar.

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Confira:

Neymar em resposta ao Vampeta, no Instagram (Foto: Reprodução)

Resposta de Vampeta ao Neymar (Foto: Reprodução)

Cuca assume responsabilidade pela derrota

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Após o clássico, o técnico Cuca assumiu a responsabilidade pelo desempenho do Santos e reconheceu que a equipe não conseguiu competir da maneira planejada contra o Palmeiras.

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O treinador também explicou a ausência de Neymar. Segundo Cuca, a decisão de preservar o atacante partiu exclusivamente da comissão técnica. O jogador, inclusive, teria manifestado o desejo de atuar no confronto.

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— A ausência do Neymar tem suas razões, vocês sabem, então, foi o tal do controle de carga, ele não poder ter uma sequência, poder desenvolver o futebol dele ao natural, jogando hoje, jogando no domingo que vem, jogando na quarta que vem, o segundo cartão, os dois cartões que ele tem, então, uma série de fatores fez com que a gente tomasse essa decisão, ele está isento, por ele, ele teria vindo jogar, então, é uma responsabilidade da comissão técnica também — explicou Cuca.

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