Rizek afirma que titular do Flamengo deveria estar na Seleção
Samuel Lino foi autor de dois gols na vitória contra o Botafogo
Após a vitória do Flamengo por 3 a 0 em cima do Botafogo, no último domingo (30), com dois gols de Samuel Lino, o jornalista André Rizek rasgou elogios ao atacante e afirmou que a possibilidade dele estar no próximo ciclo da Seleção Brasileira é grande.
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Durante o Seleção Sportv, o comentarista elogiou a partida do atacante Rubro-Negro e destacou que era contra ele na Seleção Brasileira, mas com as atuações recentes, pode ser que tenha espaço com a amarelinha.
— Hoje, diante do que é a temporada do Samuel Lino, que é o momento, sobretudo, dele com o Jardim, eu acho bem plausível que ele esteja fortíssimo no radar para o mês que vem. É possível, mantendo esse nível de atuação dele, porque ele não joga mais como aquele ponta fixo. Ele é um jogador que está em todos os posicionamentos. Ontem teve muita jogada dele pelo lado direito. E outra coisa, na parte tática, ele é um cara extremamente comprometido — afirmou.
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Nos clássicos, o impacto aumenta
Texto de: Lucas Bayer.
Se os números gerais já são expressivos, o desempenho nos clássicos do Brasileirão mostra uma concentração ainda maior de protagonismo. São quatro jogos, três gols e duas assistências, totalizando cinco participações em gols.
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⚔️ 4 jogos
- ⚽ 3 gols (!)
- 🅰️ 2 assistências
- 🅿️ 5 participações em gols (!)
- ⏰ 63 mins p/ participar de gol (!)
- 🔑 9 passes decisivos (!)
- 💪 26 duelos ganhos (6.5 /j!)
- 🆚 14 desarmes (!)
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Botafogo virou a principal vítima
O clássico de domingo também ampliou uma curiosa lista. O Botafogo passou a ser o adversário contra quem Samuel Lino mais marcou desde que retornou ao Flamengo, com três gols. Coritiba e Vitória vêm logo atrás, com dois.
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GOSTA DE MARCAR CONTRA ELES! 🤩⚽— Lance! (@lancenet) August 31, 2026
Samuel Lino chegou a três gols contra o Botafogo com a camisa do Flamengo, e o Glorioso é sua principal vítima desde que chegou ao Rubro-Negro. O atacante também já balançou as redes contra outros clubes do futebol brasileiro. Confira a lista de… pic.twitter.com/Vpl4sl5Y19
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