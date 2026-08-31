Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Rizek afirma que titular do Flamengo deveria estar na Seleção

Samuel Lino foi autor de dois gols na vitória contra o Botafogo

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
31/08/2026 19:16
Supervisionado porMarcelo Bertoldo,
Favorite o Lance! no Google
André Rizek durante a transmissão do Seleção Sportv
André Rizek durante a transmissão do Seleção Sportv (Foto: Reprodução)

Após a vitória do Flamengo por 3 a 0 em cima do Botafogo, no último domingo (30), com dois gols de Samuel Lino, o jornalista André Rizek rasgou elogios ao atacante e afirmou que a possibilidade dele estar no próximo ciclo da Seleção Brasileira é grande.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante o Seleção Sportv, o comentarista elogiou a partida do atacante Rubro-Negro e destacou que era contra ele na Seleção Brasileira, mas com as atuações recentes, pode ser que tenha espaço com a amarelinha.

continua após a publicidade

— Hoje, diante do que é a temporada do Samuel Lino, que é o momento, sobretudo, dele com o Jardim, eu acho bem plausível que ele esteja fortíssimo no radar para o mês que vem. É possível, mantendo esse nível de atuação dele, porque ele não joga mais como aquele ponta fixo. Ele é um jogador que está em todos os posicionamentos. Ontem teve muita jogada dele pelo lado direito. E outra coisa, na parte tática, ele é um cara extremamente comprometido — afirmou.

🎲 SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO!

Nos clássicos, o impacto aumenta

Texto de: Lucas Bayer.

Se os números gerais já são expressivos, o desempenho nos clássicos do Brasileirão mostra uma concentração ainda maior de protagonismo. São quatro jogos, três gols e duas assistências, totalizando cinco participações em gols.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Comemoração de Samuel Lino em Flamengo x Botafogo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Comemoração de Samuel Lino em Flamengo x Botafogo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
    1.

  1. ⚔️ 4 jogos
    2. 2.
  2. ⚽ 3 gols (!)
    3. 3.
  3. 🅰️ 2 assistências
    4. 4.
  4. 🅿️ 5 participações em gols (!)
    5. 5.
  5. ⏰ 63 mins p/ participar de gol (!)
    6. 6.
  6. 🔑 9 passes decisivos (!)
    7. 7.
  7. 💪 26 duelos ganhos (6.5 /j!)
    8. 8.
  8. 🆚 14 desarmes (!)

➡️ Siga @sofascorebr_oficial ou baixe o app no link da BIO para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Botafogo virou a principal vítima

O clássico de domingo também ampliou uma curiosa lista. O Botafogo passou a ser o adversário contra quem Samuel Lino mais marcou desde que retornou ao Flamengo, com três gols. Coritiba e Vitória vêm logo atrás, com dois.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Neymar em ação durante Corinthians e Santos, pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Neymar cobra Vampeta após polêmica: 'Cuidado com o que você fala'

Há 30 minutos
SBT transmitirá quatro jogos nesta segunda-feira (22) (Foto: Divulgação)

Fora de Campo

Galvão Bueno revela possibilidade de narrar a Copa de 2030: 'Se estiver inteiro'

Há 1 hora
Bruno Duarte em sua chegada ao Rio de Janeiro para assinar com o Vasco

Fora de Campo

Torcedores do Flamengo ironizam declaração de novo reforço do Vasco: 'Calma'

Há 2 horas
Abel Ferreira em Vitória x Palmeiras

Fora de Campo

Felipe Melo critica Abel Ferreira por declaração sobre Vitor Roque: 'Não pode'

Há 3 horas
Renyer Oliveira

Fora de Campo

Renyer se pronuncia após ter nome envolvido por engano em notícia policial

Há 4 horas
Arthur com a camisa do Santos

Fora de Campo

Chegada de Arthur como novo reforço do Santos viraliza: 'Bizarro'

Há 4 horas
Mais LANCE!
Wesley e Cuello durante Cruzeiro x Atlético-MG

Vidente aponta provável vencedor de Atlético x Cruzeiro na Copa do Brasil

Clube manifestou-se publicamente repudiando atitude dos torcedores (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)

Marcos critica gesto com criança por camisa de Neymar

Messi cai no choro após virada histórica da Argentina sobre o Egito

Brasileiros enlouquecem com aposentadoria de Messi da Argentina: 'Nunca mais'

Torcedor do Corinthians recebe camisa de Neymar

Corinthians repudia ataques à criança que ganhou camisa de Neymar

Samu Lino anotou dois gols em duelo de Flamengo x Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Felipe Melo destaca grande jogada em vitória do Flamengo

Hayner, lateral-direito do Vila Nova

Hayner, do Vila Nova, também é alvo de ação da Polícia Civil

Ex-atacante revela frustração pessoal durante carreira (Foto: Celso Pupo/Fotoarena/Folhapress)

Ex-Vasco quebra silêncio em episódio com Icardi e ex-esposa

Leitura labial revela conflito entre jogadores e arbitragem (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Dublador revela reclamação de Neymar em Corinthians x Santos

Anunciado pelo City, europeus reagem a chegada de Allan, ex-Palmeiras (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Palmeiras se despede de Allan, que agita torcedores do Manchester City nas redes

Jogadores de Flamengo e Botafogo no clássico no Maracanã

Torcedores do Botafogo cobram erro de arbitragem contra o Flamengo

Atitude de Abel Ferreira em jogo do Palmeiras repercute nas redes sociais (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

Atitude de Abel Ferreira em jogo do Palmeiras chama atenção

sirene-policia-militar-1

Saiba quem é Renyer, ex-Santos alvo de operação da Polícia

Anthony Valencia fazendo embaixadinha em treino pré jogo

Novo reforço do Flamengo chama atenção em desembarque: 'Já teve'

Santos posta provocação ao Corinthians nas redes sociais (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

Santos bate Corinthians e manda recado: 'Modo silencioso'