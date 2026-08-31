Kaio Jorge à disposição: as opções de Artur Jorge para Atlético x Cruzeiro O técnico terá força total no duelo desta terça-feira

Com o julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta segunda-feira (31), o técnico Artur Jorge terá força máxima para o clássico decisivo pela Copa do Brasil. O comandante do Cruzeiro tem apenas três baixas conhecidas por lesões.

Os lesionados Sinisterra, Gabriel Pec e Bruno Rodrigues estão fora por um período mais longo. O último, inclusive, teve fraturas no rosto e na costela no duelo no Mineirão na semana passada.

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Com isso, a dupla de laterais Fagner e Villalba deverá voltar a ser titular. Assim, ficam como opções para Artur Jorge William, Kauã Moraes e Gabriel Rojas.

No meio-campo, depois de poupar titulares no fim de semana, o Cruzeiro deverá ter o retorno do trio titular formado por Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira. Matheus Henrique, que tem recebido boa minutagem, deve ficar no banco ao lado de Zé Lucas.

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Matheus Pereira em clássico (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

No ataque, caso Artur Jorge mantenha o esquema utilizado recentemente, Wesley e Arroyo devem voltar ao time titular, assim como Kaio Jorge.

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Atlético-MG x Cruzeiro

Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam nesta terça-feira (1), às 21h (horário de Brasília), na Arena MRV, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O confronto será transmitido pela SporTV (canal fechado) e pelo Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique para assistir no Premiere.

Na partida de ida, as equipes empataram em 1 a 1 no Mineirão. Com o resultado, qualquer vitória garante a classificação para as semifinais da Copa do Brasil, enquanto um novo empate leva a decisão para a disputa de pênaltis.

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Ficha técnica do clássico

Atlético-MG x Cruzeiro

Volta - Quartas de final - Copa do Brasil

📆 Data e horário: Terça-feira, 1 de setembro, às 21h (horário de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte

👁️ Onde assistir: SporTV (canal fechado) e Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique para assistir no Premiere.

🟨 Arbitragem: Raphael Claus (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

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