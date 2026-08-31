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Flamengo 'provoca' Palmeiras após tropeço: 'Se deixar chegar'

Verdão mantém a ponta após empate com o Mirassol, mas vê vantagem diminuir

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
31/08/2026 22:04
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Mirassol e Palmeiras se enfrentaram no último domingo (31), pelo Campeonato Brasileiro
Mirassol e Palmeiras se enfrentaram no último domingo (31), pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Andrey Queiroz/Zimel Press/Folhapress)

O Flamengo aproveitou o empate do Palmeiras com o Mirassol para dar uma provocada no rival nas redes sociais. O Rubro-Negro publicou, nesta segunda-feira (31), uma chamada para a venda de ingressos do confronto contra o Mirassol e utilizou uma frase conhecida entre os torcedores para fazer referência à disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro.

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O empate do Palmeiras por 1 a 1 com o Mirassol, no domingo (30), deixou o líder com 52 pontos. O Flamengo, que venceu o Botafogo, chegou aos 48 pontos e ainda possui uma partida atrasada contra o próprio Mirassol.

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Confronto direto pode ser decisivo

Um dos jogos mais aguardados da reta final será justamente Palmeiras Flamengo, marcado para a 36ª rodada. O duelo será disputado no Nubank Parque e poderá ter peso enorme na definição do campeão, principalmente se as equipes chegarem próximas na tabela.

Até lá, porém, os dois times ainda terão uma longa sequência de partidas. O Flamengo disputará 13 jogos restantes na relação apresentada, além do duelo atrasado contra o Mirassol. O Palmeiras terá 13 compromissos pela frente.

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Flamengo e Palmeiras se enfrentando pelo Campeonato Brasileiro
Flamengo e Palmeiras se enfrentando pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

➡️ Samuel Lino e Carrascal marcam, e Flamengo atropela Botafogo pelo Brasileirão

Próximos jogos

Flamengo

    1.
  1. Remo x Flamengo — 6 de setembro, 26ª rodada
    2. 2.
  2. Flamengo x Corinthians — 27ª rodada
    3. 3.
  3. Flamengo x Bragantino — 28ª rodada
    4. 4.
  4. Santos x Flamengo — 29ª rodada
    5. 5.
  5. Flamengo x Fluminense — 30ª rodada
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  6. Bahia x Flamengo — 31ª rodada
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  7. Flamengo x Atlético-MG — 32ª rodada
    8. 8.
  8. Vasco x Flamengo — 33ª rodada
    9. 9.
  9. Flamengo x Grêmio — 34ª rodada
    10. 10.
  10. Flamengo x Athletico — 35ª rodada
    11. 11.
  11. Palmeiras x Flamengo — 36ª rodada
    12. 12.
  12. Coritiba x Flamengo — 37ª rodada
    13. 13.
  13. Flamengo x Chapecoense — 38ª rodada
    14. 14.
  14. Flamengo x Mirassol — jogo atrasado

Palmeiras

  • Botafogo x Palmeiras — 6 de setembro, 26ª rodada
  • Palmeiras x São Paulo — 27ª rodada
  • Grêmio x Palmeiras — 28ª rodada
  • Palmeiras x Bahia — 29ª rodada
  • Palmeiras x Corinthians — 30ª rodada
  • Athletico x Palmeiras — 31ª rodada
  • Palmeiras x Bragantino — 32ª rodada
  • Santos x Palmeiras — 33ª rodada
  • Palmeiras x Remo — 34ª rodada
  • Cruzeiro x Palmeiras — 35ª rodada
  • Palmeiras x Flamengo — 36ª rodada
  • Chapecoense x Palmeiras — 37ª rodada
  • Palmeiras x Coritiba — 38ª rodada

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