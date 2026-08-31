Flamengo 'provoca' Palmeiras após tropeço: 'Se deixar chegar'
Verdão mantém a ponta após empate com o Mirassol, mas vê vantagem diminuir
O Flamengo aproveitou o empate do Palmeiras com o Mirassol para dar uma provocada no rival nas redes sociais. O Rubro-Negro publicou, nesta segunda-feira (31), uma chamada para a venda de ingressos do confronto contra o Mirassol e utilizou uma frase conhecida entre os torcedores para fazer referência à disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro.
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3 MOTIVOS PARA VOCÊ COMPRAR SEU INGRESSO PARA O JOGO CONTRA O MIRASSOL AGORA:— Flamengo (@Flamengo) August 31, 2026
1. Tão deixando a gente chegar e vocês já sabem, né? Se deixar chegar...
2. Ingressos a partir de R$ 50,00 para lotar mais uma vez o Maraca.
3. O Setor Norte está esgotando. A chance é agora!
O…
O empate do Palmeiras por 1 a 1 com o Mirassol, no domingo (30), deixou o líder com 52 pontos. O Flamengo, que venceu o Botafogo, chegou aos 48 pontos e ainda possui uma partida atrasada contra o próprio Mirassol.
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Confronto direto pode ser decisivo
Um dos jogos mais aguardados da reta final será justamente Palmeiras e Flamengo, marcado para a 36ª rodada. O duelo será disputado no Nubank Parque e poderá ter peso enorme na definição do campeão, principalmente se as equipes chegarem próximas na tabela.
Até lá, porém, os dois times ainda terão uma longa sequência de partidas. O Flamengo disputará 13 jogos restantes na relação apresentada, além do duelo atrasado contra o Mirassol. O Palmeiras terá 13 compromissos pela frente.
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Próximos jogos
Flamengo
- Remo x Flamengo — 6 de setembro, 26ª rodada
- Flamengo x Corinthians — 27ª rodada
- Flamengo x Bragantino — 28ª rodada
- Santos x Flamengo — 29ª rodada
- Flamengo x Fluminense — 30ª rodada
- Bahia x Flamengo — 31ª rodada
- Flamengo x Atlético-MG — 32ª rodada
- Vasco x Flamengo — 33ª rodada
- Flamengo x Grêmio — 34ª rodada
- Flamengo x Athletico — 35ª rodada
- Palmeiras x Flamengo — 36ª rodada
- Coritiba x Flamengo — 37ª rodada
- Flamengo x Chapecoense — 38ª rodada
- Flamengo x Mirassol — jogo atrasado
Palmeiras
- Botafogo x Palmeiras — 6 de setembro, 26ª rodada
- Palmeiras x São Paulo — 27ª rodada
- Grêmio x Palmeiras — 28ª rodada
- Palmeiras x Bahia — 29ª rodada
- Palmeiras x Corinthians — 30ª rodada
- Athletico x Palmeiras — 31ª rodada
- Palmeiras x Bragantino — 32ª rodada
- Santos x Palmeiras — 33ª rodada
- Palmeiras x Remo — 34ª rodada
- Cruzeiro x Palmeiras — 35ª rodada
- Palmeiras x Flamengo — 36ª rodada
- Chapecoense x Palmeiras — 37ª rodada
- Palmeiras x Coritiba — 38ª rodada
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