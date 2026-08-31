Flamengo 'provoca' Palmeiras após tropeço: 'Se deixar chegar'

O Flamengo aproveitou o empate do Palmeiras com o Mirassol para dar uma provocada no rival nas redes sociais. O Rubro-Negro publicou, nesta segunda-feira (31), uma chamada para a venda de ingressos do confronto contra o Mirassol e utilizou uma frase conhecida entre os torcedores para fazer referência à disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro.

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1. Tão deixando a gente chegar e vocês já sabem, né? Se deixar chegar...



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3. O Setor Norte está esgotando. A chance é agora!



O… — Flamengo (@Flamengo) August 31, 2026

O empate do Palmeiras por 1 a 1 com o Mirassol, no domingo (30), deixou o líder com 52 pontos. O Flamengo, que venceu o Botafogo, chegou aos 48 pontos e ainda possui uma partida atrasada contra o próprio Mirassol.

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Confronto direto pode ser decisivo

Um dos jogos mais aguardados da reta final será justamente Palmeiras e Flamengo, marcado para a 36ª rodada. O duelo será disputado no Nubank Parque e poderá ter peso enorme na definição do campeão, principalmente se as equipes chegarem próximas na tabela.

Até lá, porém, os dois times ainda terão uma longa sequência de partidas. O Flamengo disputará 13 jogos restantes na relação apresentada, além do duelo atrasado contra o Mirassol. O Palmeiras terá 13 compromissos pela frente.

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Flamengo e Palmeiras se enfrentando pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

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Próximos jogos

Flamengo

1 . Remo x Flamengo — 6 de setembro, 26ª rodada 2 . Flamengo x Corinthians — 27ª rodada 3 . Flamengo x Bragantino — 28ª rodada 4 . Santos x Flamengo — 29ª rodada 5 . Flamengo x Fluminense — 30ª rodada 6 . Bahia x Flamengo — 31ª rodada 7 . Flamengo x Atlético-MG — 32ª rodada 8 . Vasco x Flamengo — 33ª rodada 9 . Flamengo x Grêmio — 34ª rodada 10 . Flamengo x Athletico — 35ª rodada 11 . Palmeiras x Flamengo — 36ª rodada 12 . Coritiba x Flamengo — 37ª rodada 13 . Flamengo x Chapecoense — 38ª rodada 14 . Flamengo x Mirassol — jogo atrasado

Palmeiras

Botafogo x Palmeiras — 6 de setembro, 26ª rodada

Palmeiras x São Paulo — 27ª rodada

Grêmio x Palmeiras — 28ª rodada

Palmeiras x Bahia — 29ª rodada

Palmeiras x Corinthians — 30ª rodada

Athletico x Palmeiras — 31ª rodada

Palmeiras x Bragantino — 32ª rodada

Santos x Palmeiras — 33ª rodada

Palmeiras x Remo — 34ª rodada

Cruzeiro x Palmeiras — 35ª rodada

Palmeiras x Flamengo — 36ª rodada

Chapecoense x Palmeiras — 37ª rodada

Palmeiras x Coritiba — 38ª rodada

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