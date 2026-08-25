Cruzeiro e Atlético-MG empatam no jogo de ida das quartas da Copa do Brasil As equipes se enfrentaram pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentaram na noite desta terça-feira (25), no Mineirão, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. No primeiro clássico da série, o jogo terminou empatado em 1 a 1, com gols de Arroyo e Renan Lodi.

As equipes voltam a se enfrentar na próxima semana, na terça-feira (1), às 21h (de Brasília), na Arena MRV. Vale lembrar que não há gol qualificado fora de casa; portanto, se o saldo for igual, a vaga será decidida nos pênaltis.

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Primeiro tempo disputado e pouco criativo

Como era esperado, o jogo começou quente e com vários duelos no Mineirão. O Cruzeiro foi quem arriscou primeiro, com chute de Wesley de fora da área que passou à direita do gol. A resposta alvinegra veio em cabeceio de Cuello que cruzou a área.

Enquanto os goleiros não eram muito exigidos, o árbitro Flavio Rodrigues de Souza trabalhou bastante, já que toda falta gerava um bate-boca diferente. O Atlético-MG voltou ao ataque em cabeceio de Vitor Hugo, defendido por Otávio. A Raposa respondeu nos acréscimos com chute de Matheus Pereira, que desviou na defesa e acabou nas mãos de Everson.

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Gerson e Fred (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Arroyo faz golaço, mas Lodi empata

Os mandantes voltaram do intervalo pressionando muito e chegaram com perigo em dois chutes de Gerson que passaram por cima do gol. A pressão cruzeirense deu resultado aos 15 minutos, após boa trama pela direita que terminou com um golaço de Arroyo, de fora da área.

Arroyo comemora gol contra o Atlético-MG (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Alvinegro reagiu bem e partiu para o ataque, empatando dez minutos depois. Em jogada pela esquerda, Renan Lodi chutou entre a trave e Otávio, aceitou a finalização, e fez o gol de empate: 1 a 1. Com a igualdade no placar, o jogo voltou a ficar equilibrado, mas com mais oportunidades e mais aberto, mas o placar seguiu inalterado até o apito final.

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O momento chave da partida foi a reação dos atleticanos após o gol sofrido. Depois do golaço de Arroyo, o Atlético-MG soube suportar a pressão celeste e reagiu rapidamente, empatando em dez minutos.

Deu aula 🏅

O grande nome da partida foi Keny Arroyo. O atacante marcou seu terceiro gol em cinco jogos. Mais uma vez, o tento foi em grande estilo, com uma bomba de fora da área sem chance para o goleiro Everson.

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Ficou abaixo 📉

Enquanto o atacante se destacou, Cassierra fez um jogo apagado no clássico e errou a única finalização que tentou.

✅ Ficha técnica

CRUZEIRO 🆚 ATLÉTICO-MG

Copa do Brasil - Quartas de final, jogo de ida

📆 Data e horário: terça-feira, 25 de agosto de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte-MG

🥅 Gols: Arroyo, 15'/2°T (1-0), Renan Lodi, 25'2ºT (1-1)

🟨 Cartões amarelos: Matheus Pereira (CRU); Alan Franco e Cuello (CAM)

🟥 Cartões vermelhos: -

CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)

Otavio; Fagner (William), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus (João Marcelo), Villalba; Romero, Gerson (Matheus Henrique), Matheus Pereira; Arroyo (Bruno Rodrigues), Wesley (João Costa) e Kaio Jorge (Neyser).

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ATLÉTICO-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Everson; Alan Franco, Ruan (Vitão), Vitor Hugo, Renan Lodi; Castaño, Maycon (Natanael), Bernard (Minda); Fred (Borbas), Cuello (Preciado), Cassierra (Cisse)

🟨 Arbitragem

ARBITRAGEM

🕴️ Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

📺 VAR: Wagner Reway (SC)

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