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Cruzeiro e Atlético-MG empatam no jogo de ida das quartas da Copa do Brasil

As equipes se enfrentaram pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
25/08/2026 23:00
Atualizado há 48 minutos
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Villalba tenta passe
Villalba tenta passe (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentaram na noite desta terça-feira (25), no Mineirão, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. No primeiro clássico da série, o jogo terminou empatado em 1 a 1, com gols de Arroyo e Renan Lodi.

As equipes voltam a se enfrentar na próxima semana, na terça-feira (1), às 21h (de Brasília), na Arena MRV. Vale lembrar que não há gol qualificado fora de casa; portanto, se o saldo for igual, a vaga será decidida nos pênaltis.

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Primeiro tempo disputado e pouco criativo

Como era esperado, o jogo começou quente e com vários duelos no Mineirão. O Cruzeiro foi quem arriscou primeiro, com chute de Wesley de fora da área que passou à direita do gol. A resposta alvinegra veio em cabeceio de Cuello que cruzou a área.

Enquanto os goleiros não eram muito exigidos, o árbitro Flavio Rodrigues de Souza trabalhou bastante, já que toda falta gerava um bate-boca diferente. O Atlético-MG voltou ao ataque em cabeceio de Vitor Hugo, defendido por Otávio. A Raposa respondeu nos acréscimos com chute de Matheus Pereira, que desviou na defesa e acabou nas mãos de Everson.

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Gerson e Fred em disputa pela posse de bola no clássico entre Cruzeiro e Atlético
Gerson e Fred (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Arroyo faz golaço, mas Lodi empata

Os mandantes voltaram do intervalo pressionando muito e chegaram com perigo em dois chutes de Gerson que passaram por cima do gol. A pressão cruzeirense deu resultado aos 15 minutos, após boa trama pela direita que terminou com um golaço de Arroyo, de fora da área.

Arroyo comemora gol contra o Atlético-MG, e faz o gesto de coração com as mãos
Arroyo comemora gol contra o Atlético-MG (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Alvinegro reagiu bem e partiu para o ataque, empatando dez minutos depois. Em jogada pela esquerda, Renan Lodi chutou entre a trave e Otávio, aceitou a finalização, e fez o gol de empate: 1 a 1. Com a igualdade no placar, o jogo voltou a ficar equilibrado, mas com mais oportunidades e mais aberto, mas o placar seguiu inalterado até o apito final.

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O momento chave da partida foi a reação dos atleticanos após o gol sofrido. Depois do golaço de Arroyo, o Atlético-MG soube suportar a pressão celeste e reagiu rapidamente, empatando em dez minutos.

Deu aula 🏅

O grande nome da partida foi Keny Arroyo. O atacante marcou seu terceiro gol em cinco jogos. Mais uma vez, o tento foi em grande estilo, com uma bomba de fora da área sem chance para o goleiro Everson.

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Ficou abaixo 📉

Enquanto o atacante se destacou, Cassierra fez um jogo apagado no clássico e errou a única finalização que tentou.

✅ Ficha técnica

CRUZEIRO 🆚 ATLÉTICO-MG
Copa do Brasil - Quartas de final, jogo de ida

📆 Data e horário: terça-feira, 25 de agosto de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte-MG
🥅 Gols: Arroyo, 15'/2°T (1-0), Renan Lodi, 25'2ºT (1-1)
🟨 Cartões amarelos: Matheus Pereira (CRU); Alan Franco e Cuello (CAM)
🟥 Cartões vermelhos: -

CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otavio; Fagner (William), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus (João Marcelo), Villalba; Romero, Gerson (Matheus Henrique), Matheus Pereira; Arroyo (Bruno Rodrigues), Wesley (João Costa) e Kaio Jorge (Neyser).

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ATLÉTICO-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Alan Franco, Ruan (Vitão), Vitor Hugo, Renan Lodi; Castaño, Maycon (Natanael), Bernard (Minda); Fred (Borbas), Cuello (Preciado), Cassierra (Cisse)

🟨 Arbitragem

ARBITRAGEM
🕴️ Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)
📺 VAR: Wagner Reway (SC)

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