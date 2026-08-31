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Atacante do Vasco é alvo de operação da Polícia Civil

Agentes fizeram ação de busca e apreensão na casa de David e no CT do clube

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
31/08/2026 08:20
Atualizado há 24 minutos
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David na zona mista do Vasco apos vitoria contra o Palmeiras
David é alvo de operação de busca e apreensão (Foto: Reprodução/VascoTV)

O atacante David, do Vasco, foi alvo de uma operação de busca e apreensão da Polícia Civil do Rio (PCERJ) nesta segunda-feira (31), em uma investigação por tráfico interestadual de drogas e armas e possível ligação com uma facção criminosa.

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O Lance! pediu posicionamento ao Vasco, que informou estar colaborando com as autoridades e aguardando a conclusão das investigações. A reportagem também tenta contato com a defesa de David, que, até o momento, não se manifestou.

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"O Vasco da Gama colabora com as autoridades e aguarda a conclusão das investigações."

Segundo a PCERJ, a ação é decorrente de uma investigação da Polícia Civil do Espírito Santo. No Rio, os mandados estão sendo cumpridos na Barra da Tijuca e em Vargem Grande, na Zona Sudoeste do Rio.

"A operação apura a atuação do grupo, que possui ramificações em diferentes estados. Segundo as investigações, também são analisados possíveis envolvimentos de atletas profissionais e empresários com a organização criminosa", informou a PCERJ, em nota ao Lance!.

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O "G1" informou que os agentes estiveram na casa de David, na Barra da Tijuca, e que posteriormente o jogador foi no próprio até o CT do Vasco para acompanhar a ação dos policiais.

No Rio, a ação é coordenada pela 14ª DP (Leblon), com apoio da Delegacia de Repressão a Armas e Explosivos (Desarme) e de outras unidades do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC).

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David, atacante do Vasco
David recebeu agentes da Polícia Civil em casa e os acompanhou também até o CT do Vasco (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

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