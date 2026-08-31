Atacante do Vasco é alvo de operação da Polícia Civil
Agentes fizeram ação de busca e apreensão na casa de David e no CT do clube
O atacante David, do Vasco, foi alvo de uma operação de busca e apreensão da Polícia Civil do Rio (PCERJ) nesta segunda-feira (31), em uma investigação por tráfico interestadual de drogas e armas e possível ligação com uma facção criminosa.
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O Lance! pediu posicionamento ao Vasco, que informou estar colaborando com as autoridades e aguardando a conclusão das investigações. A reportagem também tenta contato com a defesa de David, que, até o momento, não se manifestou.
"O Vasco da Gama colabora com as autoridades e aguarda a conclusão das investigações."
Segundo a PCERJ, a ação é decorrente de uma investigação da Polícia Civil do Espírito Santo. No Rio, os mandados estão sendo cumpridos na Barra da Tijuca e em Vargem Grande, na Zona Sudoeste do Rio.
"A operação apura a atuação do grupo, que possui ramificações em diferentes estados. Segundo as investigações, também são analisados possíveis envolvimentos de atletas profissionais e empresários com a organização criminosa", informou a PCERJ, em nota ao Lance!.
O "G1" informou que os agentes estiveram na casa de David, na Barra da Tijuca, e que posteriormente o jogador foi no próprio até o CT do Vasco para acompanhar a ação dos policiais.
No Rio, a ação é coordenada pela 14ª DP (Leblon), com apoio da Delegacia de Repressão a Armas e Explosivos (Desarme) e de outras unidades do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC).
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