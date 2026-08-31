Anthony Valencia foi oferecido ao Vasco antes de acertar com o Flamengo
Atacante equatoriano de 23 anos estava no futebol belga e disputou a última Copa do Mundo
O atacante Anthony Valencia, novo reforço do Flamengo para a sequência da temporada, foi oferecido ao Vasco antes de acertar com o clube rubro-negro. O jogador, de 23 anos, estava no Antuérpia, da Bélgica, e chegou a ser colocado no radar do Cruz-Maltino, mas a diretoria entendeu que o perfil não era o buscado para o setor ofensivo neste momento.
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Valencia é equatoriano e disputou a última Copa do Mundo pela seleção de seu país. Para contratá-lo, o Flamengo desembolsará cerca de 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 30,08 milhões).
O Vasco segue ativo no mercado em busca de reforços para o elenco. A prioridade no momento é a contratação de um meio-campista, e o nome de Alan Lescano, do Argentinos Juniors, da Argentina, está em negociação. Além disso, existe a possibilidade de o clube buscar mais um ponta para reforçar o setor ofensivo.
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As duas movimentações, no entanto, dependem da aprovação do empréstimo DIP de R$ 150 milhões, modalidade de financiamento destinada a empresas em recuperação judicial. O pedido foi feito pelo Vasco à Justiça e ainda aguarda uma definição. Caso o empréstimo não seja autorizado, a tendência é que o Vasco não faça mais nenhuma contratação nesta janela de transferências.
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