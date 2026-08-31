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Anthony Valencia foi oferecido ao Vasco antes de acertar com o Flamengo

Atacante equatoriano de 23 anos estava no futebol belga e disputou a última Copa do Mundo

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
31/08/2026 19:44
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Anthony Valencia fazendo embaixadinha em treino pré jogo
Anthony Valencia é jogador do Royal Antwerp da Bélgica (Foto: Reprodução/Instagram)

O atacante Anthony Valencia, novo reforço do Flamengo para a sequência da temporada, foi oferecido ao Vasco antes de acertar com o clube rubro-negro. O jogador, de 23 anos, estava no Antuérpia, da Bélgica, e chegou a ser colocado no radar do Cruz-Maltino, mas a diretoria entendeu que o perfil não era o buscado para o setor ofensivo neste momento.

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Valencia é equatoriano e disputou a última Copa do Mundo pela seleção de seu país. Para contratá-lo, o Flamengo desembolsará cerca de 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 30,08 milhões).

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Anthony Valencia chega ao Rio para assinar com o Flamengo
Anthony Valencia chegou ao Rio para assinar com o Flamengo (Foto: Bruno Vaz/Lance!)

O Vasco segue ativo no mercado em busca de reforços para o elenco. A prioridade no momento é a contratação de um meio-campista, e o nome de Alan Lescano, do Argentinos Juniors, da Argentina, está em negociação. Além disso, existe a possibilidade de o clube buscar mais um ponta para reforçar o setor ofensivo.

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As duas movimentações, no entanto, dependem da aprovação do empréstimo DIP de R$ 150 milhões, modalidade de financiamento destinada a empresas em recuperação judicial. O pedido foi feito pelo Vasco à Justiça e ainda aguarda uma definição. Caso o empréstimo não seja autorizado, a tendência é que o Vasco não faça mais nenhuma contratação nesta janela de transferências.

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