Bastidores: elenco do Vasco faz 'pacto' para não abrir mão de nenhuma competição

O Lance! apurou que o elenco do Vasco está "fechado" em não abrir mão de nenhuma das três competições que disputa na temporada: Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. Apesar da situação delicada no Campeonato Brasileiro, em que a equipe luta para sair da zona de rebaixamento, os jogadores entendem que é possível conciliar as disputas e fizeram uma espécie de "pacto" para tratar todos os torneios como prioridade.

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Nos últimos dias, diante da posição do Vasco na tabela do Brasileirão, houve especulações sobre a possibilidade de o clube priorizar uma competição e preservar jogadores nas outras. Internamente, porém, a ideia não encontra respaldo entre os atletas. A orientação é seguir com força máxima tanto no campeonato nacional quanto nas copas.

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A apuração também aponta que pessoas que acompanham o dia a dia do clube percebem uma mudança de comportamento do time nos jogos de mata-mata. Internamente, há a avaliação de que o elenco "sente a grandeza desses jogos" e consegue elevar o nível de atuação e competitividade nessas partidas.

Andrés Gómez, Puma e Paulo Henrique comemoram gol do Vasco contra o Vitória (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Novas lideranças no elenco do Vasco

Além de nomes que já exercem papel de liderança no grupo, como Thiago Mendes e Léo Jardim, outros jogadores começam a ganhar espaço nesse sentido dentro do vestiário.

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Um deles é Santiago Sosa. Recém-contratado pelo Vasco e ex-capitão do Racing, o volante vem, aos poucos, assumindo um papel importante no ambiente interno. Ao mesmo tempo em que se adapta ao elenco e ao modelo de jogo de Pedro Emanuel, o argentino começa a ser observado também pela postura fora de campo.

Outro nome que chama atenção internamente é o uruguaio Alan Saldivia. O zagueiro perdeu espaço nos últimos meses e chegou a ficar fora da lista de relacionados, mas é considerado um dos jogadores de postura mais bem avaliadas no dia a dia do clube.

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Saldivia é visto internamente como um atleta dedicado aos treinamentos, comprometido com o trabalho e com perfil de liderança. Apesar dos rumores recentes sobre uma possível saída, a tendência é que o defensor permaneça no Vasco. A permanência também ganha força diante da dificuldade do clube em contratar Diego Carlos. O zagueiro estava no radar vascaíno, mas encaminhou sua transferência para o futebol italiano. Com isso, o Vasco não deve buscar outro jogador para a posição nesta janela, e Saldivia passa a ser uma das opções do elenco para o setor.

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