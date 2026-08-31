Análise: Joaquín Freitas chega ao Flamengo com velocidade, versatilidade e intensidade Argentino de 19 anos chega do River Plate para somar ao elenco rubro-negro

Joaquín Freitas não chega ao Flamengo com o perfil de um centroavante clássico. Aos 19 anos, o atacante argentino desembarca no Rio com características que podem oferecer novas possibilidades ao setor ofensivo de Leonardo Jardim: velocidade, explosão, mobilidade, bom passe e capacidade para atuar em diferentes posições.

Contratado ao River Plate em uma negociação na casa dos 9 milhões de euros (cerca de R$ 54 milhões), o jovem é visto como uma grande promessa e chega, inicialmente, como uma alternativa para Pedro. A comparação, porém, precisa ser feita com cuidado. Os dois possuem características diferentes, algo pré-determinado na busca do departamento de futebol.

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Enquanto o camisa 9 é um jogador de referência e presença de área, Freitas começou a carreira como segundo atacante e tem maior facilidade para se movimentar, participar da construção e atacar espaços.

O argentino também pode atuar aberto, principalmente pela direita, embora sua posição de origem seja mais centralizada. No River, chegou a ser utilizado pelo técnico Eduardo Coudet pelo lado direito, enquanto com Marcelo Gallardo teve mais oportunidades em uma função central. Essa versatilidade é um dos principais motivos para entender o que o Flamengo enxergou no jogador.

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Joaquín Freitas pela Argentina (Foto: Divulgação)

Um atacante que gosta de participar do jogo

Uma das características que mais chamam atenção em Joaquín Freitas é a maneira como ele participa das jogadas. O argentino gosta da aproximação, da troca de passes e de se associar aos companheiros. Não é o tipo de atacante que depende exclusivamente de receber a bola em profundidade para acelerar.

O terceiro gol do Flamengo contra o Botafogo ajuda a visualizar esse perfil. A jogada construída com trocas rápidas de passes combina com o estilo de um jogador que gosta de estar próximo dos companheiros e participar da construção ofensiva.

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Números de Joaquín Freitas em 2026

Os números de 2026 também ajudam a entender essa característica. Pelo River Plate, Joaquín Freitas disputou 29 partidas, sendo 12 como titular, marcou um gol e deu duas assistências. Registrou ainda um passe decisivo por jogo. São números que não apontam para um goleador. E isso é importante.

A principal contribuição do argentino não parece estar na quantidade de gols, no início de carreira, mas na capacidade de participar das jogadas, acelerar ações e oferecer mobilidade ao ataque.

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29 jogos (12 titular) 1 gol 2 assistências 498 mins p/ participar de gol 1.0 passes decisivos por jogo 0.9 finalizações por jogo (0.2 no gol) 33% de pontaria no chute 33% de conversão de chances claras

Joaquín Freitas, reforço do Flamengo, em campo pelo River Plate (Foto: Divulgação)

Velocidade e explosão são diferenciais

Joaquín também chega ao Flamengo com uma característica que pode ganhar ainda mais importância em um elenco com diferentes perfis ofensivos: velocidade. O atacante é rápido, explosivo e tem capacidade para atacar espaços. Essa característica permite que ele seja utilizado tanto em uma posição mais central quanto partindo de um dos lados do campo.

No River, Coudet chegou a escalá-lo pela direita justamente pela versatilidade. A posição, porém, não representa necessariamente sua função ideal. O jovem começou como segundo atacante e, com Gallardo, passou a atuar de maneira mais centralizada.

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A possibilidade de ocupar diferentes zonas do campo aumenta as alternativas de Jardim. Ele pode ser utilizado próximo de Pedro, mas também pode aparecer em uma função mais aberta ou recuada, dependendo da formação e do comportamento do adversário.

O passe é uma das armas

Outro ponto importante é a qualidade no passe. Joaquín Freitas gosta de jogar próximo dos companheiros e tem facilidade para participar da circulação da bola. A característica combina com uma equipe que procura construir ataques com aproximações e trocas rápidas. Nesse ano, o atacante registrou 1 passe decisivo por partida pelo River Plate. Também teve 0,9 finalização por jogo e 33% de pontaria nos chutes.

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Ainda é um jogador em formação

Existe outro ponto importante para entender a contratação: o argentino tem apenas 19 anos. Isso significa que o Flamengo não está contratando um jogador pronto. Há potencial, mas também existe margem para evolução, e erros naturais para um atleta que ainda está dando os primeiros passos no futebol profissional.

Antes de chegar ao time principal do River, o atacante passou pelo time B e acumulou 11 gols e três assistências em 34 jogos, além de conquistar o Trofeo Campeones de Proyección na temporada 2023/24. A passagem pela equipe de formação foi importante para acelerar o processo até a equipe principal. No profissional, entretanto, a história ainda está começando.

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Em 2025, teve apenas 16 minutos pelo River, com quatro passes certos em seis tentativas e nota 6,20 no Sofascore. Em 2026, ganhou espaço: foram 29 partidas, 12 como titular, um gol e duas assistências. A evolução de minutagem mostra que o jovem vinha conquistando espaço gradualmente.

De Acassuso a uma chance ao lado de Messi

Natural de San Fernando, na Argentina, Joaquín Freitas começou a formação no Acassuso. O desempenho nas categorias de base chamou atenção e abriu caminho para a chegada ao River. Ainda jovem, ele já havia despertado interesse por sua combinação de potência, velocidade e capacidade técnica.

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No River, o atacante passou pelas categorias de formação antes de chegar ao profissional. Em 2026, tornou-se uma opção mais frequente do elenco principal e chegou a ser convocado por Lionel Scaloni para amistosos da seleção argentina.

Joaquín Freitas e Scaloni durante amistoso da seleção argentina (Foto: Divulgação)

A experiência colocou o jovem ao lado de nomes como Lionel Messi durante os treinamentos, um sinal do patamar que passou a alcançar ainda antes de completar 20 anos.

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Joaquín Freitas e Lionel Messi durante treino da Argentina (Foto: Divulgação)

Onde Freitas pode encaixar no Flamengo?

A contratação faz sentido justamente pela possibilidade de oferecer alternativas. A princípio, o argentino chega para ser uma opção de Pedro. Mas isso não significa que Jardim terá apenas um reserva para o centroavante.

Joaquín pode jogar mais próximo do camisa 9, atuar como segundo atacante ou partir de um dos lados. A velocidade e a mobilidade permitem que ele ocupe espaços diferentes durante uma mesma partida. Essa característica também explica por que seus números de gols não contam toda a história.

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O atacante não chega ao Flamengo com a obrigação de repetir o perfil de Pedro. Ele chega para oferecer uma alternativa diferente ao treinador.

Um investimento em potencial

A contratação por cerca de 9 milhões de euros mostra que o Flamengo não está olhando apenas para o jogador que Freitas é hoje, mas também para aquilo que ele pode se tornar.

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Aos 19 anos, o argentino ainda tem pontos a desenvolver. A tomada de decisão, a eficiência nas finalizações e a adaptação a um novo futebol fazem parte do processo. Ao mesmo tempo, já apresenta atributos difíceis de ensinar: velocidade, explosão, disposição tática, capacidade de associação e versatilidade.

O Flamengo, portanto, leva para o elenco um atacante jovem, ainda em formação, mas com ferramentas para oferecer diferentes soluções. Freitas não chega ao Rio para ser uma cópia de Pedro. Chega para acrescentar um perfil que o elenco não possui da mesma maneira: um atacante móvel, veloz, associativo e capaz de ocupar diferentes espaços do campo.

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