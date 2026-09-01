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Falta de opções no ataque acende alerta para jogos decisivos do Palmeiras

Flaco López e Mauricio estão em boa fase, mas Abel tem baixas por desempenho e também lesões

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
01/09/2026 06:30
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Treinador do Palmeiras, Abel Ferreira
Treinador do Palmeiras, Abel Ferreira. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

A pouco mais de três meses para o fim do calendário do futebol brasileiro, o Palmeiras começa a ter preocupações que podem colocar em risco um ou até mais títulos nesta reta final de temporada. Isso porque o ataque vem oscilando dentro de campo ao mesmo tempo que o técnico Abel Ferreira convive com baixas no setor.

➡️ Problemas físicos voltam a assombrar Palmeiras, e Abel tem mais uma baixa no Brasileirão

O argentino Flaco López e o paraguaio Mauricio talvez sejam os únicos que não estão em baixa neste momento. Os dois têm marcados gols importantes e também colaborando para que o setor ofensivo funcione de forma mais eficaz. Ao mesmo tempo, a principal referência na área, Vitor Roque, está abaixo do esperado e ainda foi cobrado pelo treinador publicamente após o empate com o Mirassol.

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As outras baixas ficam por conta de lesões e, é claro, saídas. A começar pelo colombiano Jhon Arias, que se recupera de uma lesão na coxa direita e foi um grande desfalque no time, que não tem o mesmo poder ofensivo sem sua presença.

Ramón Sosa, com uma lesão na coxa esquerda, é outro jogador que tem feito falta. Não é considerado titular da equipe, mas vinha ganhando oportunidades nas partidas e ajudando a equipe principalmente no segundo tempo.

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Por fim, mas não menos importante, Paulinho. O camisa 10 que o torcedor palmeirense tanto esperou para ver jogar, até aqui, não conseguiu emendar uma boa sequência por conviver com lesões. Apesar de ter um retorno previsto para meados de outubro, após a Data Fifa, dificilmente o atacante estará em plenas condições físicas.

A situação se intensifica ainda mais quando a venda de Allan não deve ter uma reposição para a vaga aberta, tampouco à altura da Cria da Academia que foi vendida para o Manchester City, da Inglaterra. A tendência é que o Palmeiras não recorra ao mercado nestes últimos dias de janela para contratar.

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Com as poucas opções, a comissão técnica tem recorrido à base para compor o elenco no banco de reservas, mas apenas o garoto Heittor vem ganhando alguns minutos nos finais das últimas três partidas.

O Palmeiras corre contra o relógio para recuperar seus jogadores a tempo pelo menos para a próxima rodada do Brasileirão, no final de semana, ou na semana seguinte, contra a LDU, pela Libertadores. O Verdão precisa voltar a abrir distância na ponta da tabela do Nacional e, ao mesmo tempo, tentar vencer o jogo de ida do torneio continental em casa para encaminhar a vaga.

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Contra o Santos, nesta quarta-feira (2), pela Copa do Brasil, dificilmente os lesionados estarão à disposição. No entanto, como venceu o primeiro jogo por 3 a 0, o Alviverde tem uma certa tranquilidade para administrar o resultado na Vila Belmiro, já que pode perder por até dois gols de diferença que avança na competição.

Vitor Roque e Flaco López comemoram gol em vitória do Palmeiras sobre o Vasco, em outubro de 2025
Vitor Roque e Flaco López comemoram gol em vitória do Palmeiras (Foto: Anderson Lira / Código 19 / Folhapress)
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