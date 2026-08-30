Ídolo do Flamengo revela torcida pelo Vasco na Copa do Brasil: 'Vou torcer sempre' Zico assumiu que torcerá para o Cruzmaltino na Copa do Brasil

Maior ídolo da história do Flamengo, Zico declarou torcida pelo Vasco na reta final da Copa do Brasil. Em entrevista à CazéTV no último sábado (29), o ex-jogador afirmou que passou a apoiar o rival depois da eliminação do Rubro-Negro e destacou a importância de um clube do Rio de Janeiro seguir na disputa pelo título.

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— Eu vou torcer sempre para as equipes do Rio de Janeiro. Meu Flamengo não está mais, mas tem o Vasco. O Vasco eliminou o Fluminense também, cruzaram antes. Então, é bom para o Rio de Janeiro se o Vascão desse uma levantada e pudesse botar sempre o futebol do Rio lá em cima — afirmou Zico.

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Veja o vídeo:

Zico revela torcida para o VASCO ser campeão da Copa do Brasil:



"Eu vou torcer sempre para as equipes do Rio de Janeiro. Meu Flamengo não está mais, mas tem o Vasco."



"Seria bom para o Rio de Janeiro se o Vascão desse uma levantada."



🎥 @CazeTVOficial pic.twitter.com/koLovC3UeE — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) August 29, 2026

Vasco está perto da semifinal

O Vasco chega às quartas de final em vantagem após vencer o Vitória por 1 a 0 no jogo de ida. Com o resultado, a equipe comandada por Pedro Emanuel precisa apenas de um empate no confronto de volta, marcado para esta quarta-feira, no Barradão, para garantir a classificação à semifinal.

Antes de chegar às quartas, o Cruz-Maltino eliminou o Fluminense nas oitavas de final. Depois de um empate sem gols no primeiro duelo, o Vasco venceu por 3 a 1 na partida de volta, no Maracanã, e avançou no torneio.

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Se confirmar a vaga diante do Vitória, o Vasco enfrentará na semifinal o vencedor do confronto entre Palmeiras e Santos. O Alviverde venceu o primeiro jogo por 3 a 0 e construiu uma vantagem importante para a partida de volta, na Vila Belmiro.

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Vasco venceu o Vitória por 1 a 0 no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Flamengo foi eliminado pelo Vitória

O Flamengo, por sua vez, deixou a Copa do Brasil na quinta fase justamente diante do Vitória. O Rubro-Negro venceu o primeiro confronto por 2 a 1, mas perdeu por 2 a 0 no jogo de volta, fora de casa, e acabou eliminado da competição.

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