Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Ídolo do Flamengo revela torcida pelo Vasco na Copa do Brasil: 'Vou torcer sempre'

Zico assumiu que torcerá para o Cruzmaltino na Copa do Brasil

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
30/08/2026 07:10
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Zico em partida do Kashima Antlers
Zico em entrevista à CazéTV revela torcida pelo Vasco na Copa do Brasil (Foto: Reprodução)

Maior ídolo da história do Flamengo, Zico declarou torcida pelo Vasco na reta final da Copa do Brasil. Em entrevista à CazéTV no último sábado (29), o ex-jogador afirmou que passou a apoiar o rival depois da eliminação do Rubro-Negro e destacou a importância de um clube do Rio de Janeiro seguir na disputa pelo título.

🎲 SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO!

— Eu vou torcer sempre para as equipes do Rio de Janeiro. Meu Flamengo não está mais, mas tem o Vasco. O Vasco eliminou o Fluminense também, cruzaram antes. Então, é bom para o Rio de Janeiro se o Vascão desse uma levantada e pudesse botar sempre o futebol do Rio lá em cima — afirmou Zico.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Veja o vídeo:

Vasco está perto da semifinal

O Vasco chega às quartas de final em vantagem após vencer o Vitória por 1 a 0 no jogo de ida. Com o resultado, a equipe comandada por Pedro Emanuel precisa apenas de um empate no confronto de volta, marcado para esta quarta-feira, no Barradão, para garantir a classificação à semifinal.

Antes de chegar às quartas, o Cruz-Maltino eliminou o Fluminense nas oitavas de final. Depois de um empate sem gols no primeiro duelo, o Vasco venceu por 3 a 1 na partida de volta, no Maracanã, e avançou no torneio.

continua após a publicidade

Se confirmar a vaga diante do Vitória, o Vasco enfrentará na semifinal o vencedor do confronto entre Palmeiras e Santos. O Alviverde venceu o primeiro jogo por 3 a 0 e construiu uma vantagem importante para a partida de volta, na Vila Belmiro.

➡️ Veja gols em Vasco x Cruzeiro: Tchê Tchê e Lucas Freitas marcam

Vasco venceu o Vitória por 1 a 0 no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil
Vasco venceu o Vitória por 1 a 0 no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Flamengo foi eliminado pelo Vitória

O Flamengo, por sua vez, deixou a Copa do Brasil na quinta fase justamente diante do Vitória. O Rubro-Negro venceu o primeiro confronto por 2 a 1, mas perdeu por 2 a 0 no jogo de volta, fora de casa, e acabou eliminado da competição.

continua após a publicidade

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Adson lamentando gol perdido em Vasco e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Gol perdido em Vasco x Cruzeiro gera revolta: 'Muito mal'

Há 8 horas
Tchê Tchê marcou o primeiro gol da partida entre Vasco e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro

Vasco

Veja gols em Vasco x Cruzeiro: Tchê Tchê, Lucas Freitas e David marcam

Há 9 horas
Daronco apitando São Paulo e Bragantino pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Decisão de Daronco divide opiniões em São Paulo x Bragantino: 'Perdido'

Há 10 horas
A líbero Natinha, durante treino do Praia Clube para a final da Superliga Feminina de Vôlei

Fora de Campo

Namorado de Natinha 'comemora' dispensa da Seleção Brasileira

Há 11 horas
Thiago Borbas comemorando gol após 13 meses sem marcar

Fora de Campo

Borbas chama atenção em Atlético-MG x Vitória: 'Ele sabe'

Há 11 horas
imagem de um bar arborizado com pessoas no centro da imagem

Fora de Campo

Flamengo x Botafogo: onde assistir ao clássico no Rio de Janeiro

Há 1 dia
Mais LANCE!
Cafu com a taça da Copa do Mundo

Capitão do Penta, Cafu participa de evento sobre liderança e carreira fora dos gramados

Gonzalo Plata em ação pelo Flamengo

Venda de Gonzalo Plata divide torcedores do Flamengo: 'Pior negócio'

SportyNet exibirá totalmente de graça os confrontos na LaLiga

SportyNet fecha acordo para transmitir 76 jogos de LaLiga

Rei Haakon 8º assume o trono da Noruega

Novo rei da Noruega é surfista e fez 'remada viking' após vitória sobre o Brasil na Copa

CazéTv exibirá quase 20 jogos durante o fim de semana (Foto: Divulgação/Cazé TV)

CazéTV prepara fim de semana recheado de jogos; confira

Discussão em Internacional x Grêmio (Foto: Thiago Dias /Fotoarena/Folhapress)

Dublador revela falas em polêmica em Internacional x Grêmio

Polêmica no GreNal repercutiu fortemente nas redes sociais (Foto: Liamara Polli/AGIF/Folhapress)

Erro capital revolta torcedores em Internacional x Grêmio

Internacional e Grêmio pela Copa do Brasil

Internacional x Grêmio: especialista aponta erro da arbitragem

Camisa 10 não esteve presente no confronto contra o Palmeiras pela Copa do Brasil (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

Jornalista compara Neymar a Memphis Depay: 'Ele decide'

Kaio Jorge pelo Cruzeiro (reprodução Instagram)

Kaio Jorge é denunciado pelo STJD por lance temerário com Ruan em Cruzeiro x Atlético

Rômulo Mendonça

Rômulo Mendonça acerta com nova emissora após saída do Prime Video

Roger Flores criticou a ausência do camisa 10 santista no clássico

Roger Flores critica ausência de Neymar em Palmeiras x Santos

Andre Rizek durante o Seleção Sportv

Rizek critica expulsão em Vasco x Vitória: 'Queria entender'