Após a vitória no clássico contra o Corinthians, no último domingo (30), o Santos já volta as atenções para outro duelo decisivo: o reencontro com o Palmeiras. Em desvantagem por conta da derrota por 3 a 0 no jogo de ida, o Alvinegro Praiano aposta em Gabigol para buscar a reação na partida de volta.

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Desde que retornou ao clube, em janeiro de 2026, o Menino da Vila vem sendo peça importante para o Peixe. Com 17 gols no ano, o artilheiro santista, que começou no banco no primeiro confronto por opção técnica, surge, ao lado de Neymar, como principal referência do ataque na busca pelos gols.

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O próprio atacante declarou que o grupo precisa aproveitar a partida de quarta-feira (2), na Vila Belmiro, e focar em vencer para ver o que acontece.

— Não, acho que cada jogo é uma história. A gente vem fazendo bons jogos, na minha opinião. Claro que quarta-feira machucou bastante, mas a gente vem fazendo bons jogos. A gente, até mesmo quando a gente perdeu alguns jogos lá atrás, jogava bem. Então a gente precisa manter isso, manter esse ímpeto, esse modo de jogar, com os jogadores também inteiros, né? Para conseguir suportar o jogo e vencer. Como eu falei ali, eu acho que é desfrutar do jogo de quarta-feira. Vamos estar em casa, no nosso ambiente, e jogar o jogo, ver o que acontece — declarou o atacante após a partida.

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Números de Gabigol na temporada

Confira os dados do atacante pelo Santos em 2026 (fonte: Sofascore):

37 jogos (31 titular); 17 gols; 7 assistências; 115 minutos para participar de gol; 7 grandes chances criadas; 0.9 passes decisivos por jogo; 2.4 finalizações por jogo (0.7 no gol); 28% de eficiência nos dribles; 0.3 dribles certos por jogo; 48% de conversão em grandes chances; 1.0 duelo ganho por jogo; 0.4 faltas sofridas por jogo;

Os impedimentos de Gabigol

Na partida contra o Corinthians, Gabigol chegou a balançar as redes, mas teve o gol anulado por estar em posição irregular. Essa situação ocorreu em três oportunidades ao longo do jogo. De um total de sete impedimentos no clássico, três foram do camisa 9.

Na temporada, Gabigol soma 30 impedimentos em 37 partidas disputadas, alcançando uma média de quase um por jogo. Apesar da estatística no ano, o atacante passa longe do topo do ranking no Campeonato Brasileiro. De acordo com dados do Sofascore, o camisa 9 aparece apenas na 14ª colocação da competição nacional, entre os atacantes, com 11 impedimentos.

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O líder do quesito no Brasileirão é justamente o artilheiro do campeonato, Kevin Viveros, com 24 impedimentos, seguido por Alef Manga (20) e Carlos Vinícius (19). Fecham o top-5 os atacantes Tomás Cuello e Flaco López, ambos com 14.

Para o atacante, ao justificar o número de posições irregulares, o camisa 9 citou o francês Kylian Mbappé como exemplo de artilheiro que convive com o problema, explicou que sua função exige movimentos como o "facão" e a flutuação entre os zagueiros para abrir espaços, e rebateu as críticas lembrando que sua marca de mais de cem gols prova que o método funciona.

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— Não, eu jogo no limite, né? Sempre foi no limite. Já roubaram muitos gols meus aí, por ombro. Às vezes não estava, às vezes estava, mas jogo no limite. Um dos maiores atacantes do mundo, que é o Mbappé, contra o Barcelona também ficou 15 vezes impedido. Mas a minha função é essa. Minha função é às vezes fazer o facão para outro receber, flutuar entre os zagueiros e correr esse risco. Eu jogo no risco máximo. Às vezes vai dar certo, às vezes vai dar errado, mas creio eu que, com mais de cem gols pelos dois times, tá dando certo, não tem por que mudar — declarou Gabigol na zona mista após a partid

Gabigol comemora gol do Santos em São Januário. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

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