Mesmo com um a menos, Vasco joga bem e supera o Vitória em casa Cruz-Maltino venceu por 1 a 0 e joga por um empate no Barradão na próxima semana

Pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Vasco superou o Vitória por 1 a 0, nesta quarta-feira (26), em São Januário, mesmo atuando com um jogador a menos durante mais de 80 minutos. O gol do triunfo cruz-maltino foi marcado por Andrés Gómez, já no segundo tempo. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (2), no Barradão, pelo jogo de volta. O Vasco joga pelo empate para garantir a classificação às semifinais.

➡️ Veja gol em Vasco x Vitória: Andrés Gómez abre o placar

Como foi Vasco x Vitória?

Expulsão no começo atrapalha planos do Vasco

Primeiro tempo movimentado em São Januário. O Vasco começou melhor, mas ficou com um jogador a menos aos 18 minutos. Pressionado por Renato Kayzer, Cauã Barros errou na saída de bola e, ao tentar impedir o avanço do ataque, tocou a bola com a mão. Como era o último homem, os jogadores do Vitória pediram a expulsão. O VAR chamou o árbitro Matheus Candançan, que revisou o lance e trocou o cartão amarelo pelo vermelho.

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Com um a menos, o Vasco precisou recuar suas linhas nos minutos seguintes. A equipe fez uma mudança logo depois, com a entrada de Paulo Henrique no lugar do centroavante Spinelli. A alteração deixou o time mais seguro defensivamente e preparado para explorar os contra-ataques, e o Cruz-Maltino passou a levar perigo ao gol de Lucas Arcanjo. O Vitória, por outro lado, teve dificuldades para aproveitar a superioridade numérica. A equipe não conseguiu impor seu jogo e criou poucas oportunidades de perigo para o gol de Léo Jardim.

No caminho para o vestiário, a diretoria do Vasco discutiu com a comissão de arbitragem, reclamando das decisões da primeira etapa.

Vasco segue melhor e é premiado com gol

No segundo tempo, o Vasco, mesmo em inferioridade numérica, seguiu sendo superior ao Vitória. Aos oito minutos, Andrés Gómez chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento do colombiano.

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Cinco minutos depois, porém, o atacante não desperdiçou. Andrés Gómez puxou o contra-ataque, cortou para o meio e arriscou de pé esquerdo. O goleiro Lucas Arcanjo ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar que o colombiano abrisse o placar para o Cruz-Maltino. O Vasco quase ampliou pouco depois. Colidio recebeu em boa posição e finalizou, mas a bola explodiu na trave.

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A expulsão do Barros logo no começo do jogo condicionou a partida. O que parecia que iria ser um ataque do Vasco contra a defesa do Vitória, tornou-se um jogo aberto.

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Barros foi expulso na partida entre Vasco e Vitória (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Deu aula 🏅

Até marcar o gol, Andrés Gómez fazia mais uma partida abaixo do esperado, algo que se tornou recorrente desde a pausa para a Copa do Mundo. Apesar disso, o colombiano resolveu um problema sério do Vasco na partida e que tem sido uma constante na temporada: a dificuldade para balançar as redes.

Ficou abaixo 📉

A expulsão de Cauã Barros poderia ter custado caro ao Vasco e comprometido o resultado em casa. Para a sorte da torcida cruz-maltina, porém, a equipe soube se comportar bem mesmo com um jogador a menos e conseguiu segurar a vantagem para sair de São Januário com a vitória.

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Ei, Juiz! 😡

Além da polêmica expulsão de Cauã Barros, que gerou discussão por uma possível mão de Renato Kayzer na disputa, o Vasco também reclamou de um pênalti aos 31 minutos do primeiro tempo. Os jogadores cruz-maltinos pediram mão de Cacá dentro da área após uma disputa, mas o árbitro Matheus Candançan marcou falta do centroavante argentino no lance.

✅ FICHA TÉCNICA

Vasco🆚Vitória

🏆 Copa do Brasil – Quartas de final (jogo de ida)

📆 Data e horário: quarta-feira, 26 de agosto, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

👁️ Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video

🕴️ Arbitragem: Matheus Delgado Candançan (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

⚽ Gols: Andrés Gómez (VAS)

🟨 Cartões amarelos: Caíque (VIT)

🟥 Cartões vermelhos: Barros (VAS)

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Escalação do Vasco

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes (Tchê Tchê) e Ramon Rique (Sosa); Colidio (David), Andrés Gómez (Adson) e Spinelli (Paulo Henrique).

Escalação do Vitória

Lucas Arcanjo; Brítez, Cacá, Luan Cândido e Ramon (Jemerson); Caio Gonçalves, Caique (Renê) e Zé Vitor (Walace); Marinho (Erick), Matheuzinho e Renato Kayzer. (Técnico: Jair Ventura)