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Presente de aniversário! Palmeiras vence o Santos e abre boa vantagem na Copa do Brasil

Flaco López e Andreas Pereira garantiram a vitória do Verdão, por 3 a 0, no Nubank Parque

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
26/08/2026 23:24
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Flaco López comemora gol marcado em Palmeiras x Santos
Flaco López marcou duas vezes na vitória do Palmeiras sobre o Santos. (Foto: Theo Daolio/f2.8 news/Folhapress)

No dia em que completou 112 anos de história, o Palmeiras, empurrado pelos 40.698 torcedores no Nubank Parque, abriu uma boa vantagem sobre o Santos, vencendo o clássico paulista por 3 a 0, válido pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Flaco López, duas vezes, e Andreas Pereira foram às redes na noite desta quarta-feira (26).

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Agora, as equipes de Palmeiras e Santos voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (1°), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, valendo vaga na semifinal da competição nacional. Vale lembrar que o Palmeiras pode perder por até dois gols de diferença que avança, enquanto o Peixe precisará tirar a diferença em sua casa. Quem passar, pega o classificado de Vasco x Vitória.

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Palmeiras abre boa vantagem

Diante de sua torcida, que encheu a arena alviverde, o Palmeiras iniciou a partida com uma maior imposição e tendo o domínio da posse de bola. O Santos, por outro lado, sem Neymar e Gabigol, e defendia com duas linhas de quatro e buscava anular principalmente o ataque do Verdão e o jogo pelas laterais.

A ideia de Cuca parecia dar certo, até aos 34 minutos, quando o Palmeiras abriu o marcador com Flaco López, que recebeu de Andreas Pereira e mandou por baixo das pernas de Luan Peres, no canto de Brazão, que não conseguiu defender. Antes do intervalo, ainda deu tempo de ampliar. Andreas Pereira, aos 45, pegou o rebote do goleiro na pequena área e mandou para dentro.

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Gols perdidos e vitória sacramentada

O Verdão voltou para o segundo tempo disposto a concretizar a vitória e encaminhar a vaga para a próxima fase da competição. No entanto, o time perdeu dois gols inacreditáveis logo no início. Primeiro, com Giay e, depois, com Mauricio. Apesar "dos quase", Flaco López estava inspirado e, aos 14, recebeu assistência de Giay — a primeira do jogador pelo Verdão — e subiu alto para mandar para o fundo do gol de Brazão. O Verdão teve chance de fazer o placar virar goleada, mas desperdiçou.

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Visão do Lance!

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O goleiro Gabriel Brazão vacilou no primeiro gol do Palmeiras, anotado por Flaco López, e abriu caminho para um placar elástico. Apesar de ter sido uma bola difícil, era defensável e veio em um momento em que o Santos estava mantendo a partida equilibrada.

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Deu aula 🏅

Flaco López foi o craque alviverde. O jogador se movimentou durante toda a partida, buscou o jogo e, não à toa, foi às redes duas vezes, ajudando a confirmar a boa vantagem do Palmeiras no clássico paulista.

Ficou abaixo 📉

O centroavante Vitor Roque esteve em um dia ruim. Não conseguiu acertar praticamente nada que tentou, perdendo dois gols, um em cada tempo. O Tigrinho, que havia marcado no último jogo palmeirense, voltou a um momento de instabilidade.

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Andreas Pereira comemora seu gol em Palmeiras x Santos pela Copa do Brasil 2026 (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)
Andreas Pereira comemora seu gol em Palmeiras x Santos pela Copa do Brasil 2026 (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

✅ Ficha técnica

PALMEIRAS 🆚 SANTOS
Copa do Brasil - ida das quartas de final

📆 Data e horário: quarta-feira, 26 de agosto de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)
🥅 Gols: Flaco López, 34'/1°T (1-0), Andreas Pereira, 45'/1°T (2-0), Flaco López, 14'/2°T (3-0)
🟨 Cartões amarelos: Barboza (PAL); Caballero e Rony (SAN)
🟥 Cartões vermelhos: -

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Giay, Murilo, Gustavo Gómez (Barboza) e Piquerez; Marlon Freitas (Lucas Evangelista), Andreas Pereira e Mauricio; Jhon Arias (Felipe Anderson), Flaco López (Emiliano Martinez) e Vitor Roque (Heitor).

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SANTOS (Técnico: Cuca)
Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Davizinho), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; João Schmidt (Gabriel Bontempo), Gustavo Henrique, Willian Arão, Rollheiser, Barreal e Caballero (Gabigol). Técnico: Cuca.

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
📺 VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

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