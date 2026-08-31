Veja gols em Remo x Coritiba: Fabinho e Pedro Rocha marcam
Pedro Rocha garante a segunda vitória consecutiva do Coxa
Com direito a cinco gols no segundo tempo e "lei do ex", o Coritiba venceu o Remo por 3 a 2 na noite desta segunda-feira (31), no Mangueirão, em Belém, no duelo que encerrou a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Aos 2 minutos da segunda etapa, gol contra de José Welison. Pedro Rocha cobra escanteio fechado, e o volante do Remo tenta afastar de cabeça, mas desvia contra a própria rede. O Coxa está na frente do placar em Belém.
Veja o primeiro gol:
September 1, 2026
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Aos 15 minutos da segunda etapa, O camisa 55 recebe pelo lado esquerdo, tira JP Chermont do lance, passa por Sebas Gómez e bate com muita força. A bola carimba o travessão e para dentro do gol do Coritiba.
Veja o segundo gol:
September 1, 2026
Logo depois, aos 17 minutos, Taliari ganha a disputa contra JP Chermont, que acerta a canela do atacante do Remo dentro da área. A árbitra Daiane Muniz marca a penalidade máxima. Gol de Yago Pikachu. O camisa 22 bate o pênalti rasteiro no canto esquerdo, Pedro Morisco espalma, mas na sobra o jogador do Remo completa para a rede.
Veja o terceiro gol da partida:
September 1, 2026
Aos 31 minutos da segunda etapa, Bruno Melo toca para Paulo Roberto, que evita a saída da bola e cruza rasteiro para o meio da área. O camisa 28 escora e empata novamente o jogo em Belém.
Veja o quarto gol da partida:
September 1, 2026
No apagar das luzes! Paulo Roberto puxa o contra-ataque pela esquerda e serve Sebas Gómez pelo meio. O camisa 19 domina, espera a passagem do atacante e rola. Pedro Rocha bate no canto esquerdo baixo e recoloca o Coxa na frente.
Veja o quinto gol da partida:
September 1, 2026
Como foi Remo x Coritiba?
Com direito a cinco gols no segundo tempo e "lei do ex", o Coritiba venceu o Remo por 3 a 2 na noite desta segunda-feira, no Mangueirão, em Belém, no duelo que encerrou a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida teve duas viradas. O Coxa abriu o placar com gol contra de José Welison, mas o Leão Azul virou com Zé Ricardo e Yago Pikachu. O Coritiba igualou com Fabinho e o gol da virada foi de Pedro Rocha, que no ano passado foi o artilheiro do Remo na campanha do acesso na Série B.
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