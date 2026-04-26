O Grêmio fez valer o fator casa — e uma expulsão do Coritiba ainda no primeiro tempo — para vencer por 1 a 0 neste domingo (26), em Porto Alegre, e se afastar do Z-4 do Brasileirão. Gabriel Mec marcou o único gol da partida, válida pela 13ª rodada. Com o resultado, o time gaúcho chegou aos 16 pontos, enquanto os paranaenses estacionaram nos 19.

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Primeiro tempo

Grêmio e Coritiba fizeram um jogo bastante aberto nos primeiros 15 minutos. Os paranaenses, que têm se notabilizado por bons resultados fora de casa, mais uma vez começaram demonstrando que não iriam se intimidar. Breno Lopes, inclusive, perdeu a primeira boa chance do jogo, ao chutar torto, aos 14. Mas um lance aos 29 mudou o panorama da partida: Bruno Melo pisou no tornozelo de Enamorado e foi expulso. A partir daí, o Grêmio passou a dominar. Carlos Vinicius teve um gol anulado aos 34, mas Gabriel Mec abriria o marcador 8 minutos mais tarde.

Segundo tempo

Mesmo com um jogador a menos, o Coritiba conseguiu fazer uma partida de igual para igual com o Grêmio no segundo tempo. Explorou os contragolpes, mas pecou no ataque. O tricolor gaúcho, por sua vez, controlou o jogo defensivamente e explorou o ataque nos momentos em que os paranaenses abriam flanco. O time balançou a rede mais duas vezes, com Wagner Leonardo e Nardoni nos minutos finais, mas ambos foram anulados por impedimento. Aos 53, o Coritiba teve mais um expulso, após Jacy fazer falta forte em Amuzu.

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Grêmio e Coritiba fizeram um duelo equilibrado em Porto Alegre (Foto: Maxi Franzoi/Folhapress)

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Visão do Lance!

Lance Capital 💡

A expulsão de Bruno Melo aos 29 do primeiro tempo teve impacto direto na partida. Fernando Seabra recompôs o sistema defensivo no minuto seguinte, mas para isso o treinador abriu mão de um atacante e o Grêmio passou a controlar o jogo diante do Coritiba. Não tardou para abrir o marcador, o que mudaria totalmente o panorama do confronto.

Deu aula 🏅

Em um jogo com muita luta e pouco brilho, sobressaiu quem foi decisivo. Cria do Grêmio, Gabriel Mec soube se posicionar entre os zagueiros e chutou de primeira após receber cruzamento da direita, marcando o gol que encaminharia a vitória. Atacante de movimentação, neste domingo mostrou que também é oportunista.

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Ficou abaixo 📉

Bruno Melo vinha fazendo uma partida correta pelo lado esquerdo, mas foi muito imprudente no lance da expulsão. Enamorado estava de costas e numa zona longe do gol. O cartão vermelho acabou comprometendo todo o jogo do Coritiba.

Ei, juiz! 📣

O árbitro Felipe Fernandes de Lima ouviu muita reclamação por parte do Coritiba. A expulsão direta de Bruno Melo por causa de um pisão no tornozelo de Enamorado ainda no primeiro tempo foi considerada exagerada pelo time paranaense. O time visitante também reclamou da não expulsão de Léo Perez nos minutos finais da primeira parte, após ele acertar o rosto de Vini Paulista com o pé em uma dividida.

Não vou ver isso sozinho 😱

Breno Lopes teve a primeira grande chance do jogo, ao receber em contragolpe. Mas o atacante invadiu a área e chutou totalmente torto, para fora.

Notas do Grêmio; Avalie os jogadores!

Notas do Coritiba; Avalie os jogadores!

✅ Ficha técnica

GRÊMIO 1 🆚 0 CORITIBA

Campeonato Brasileiro - 13ª Rodada

📆 Data e horário: domingo, 26 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

🥅 Gols: Gabriel Mec, 42'/1°T

🟨 Cartões amarelos: Carlos Vinícius, Léo Perez, Viery (GRE); Breno Lopes, Vini Paulista (COR)

🟥 Cartões vermelhos: Bruno Melo e Jacy (COR)

GRÊMIO (Técnico: Luís Castro)

Weverton; Pavón, Wagner Leonardo, Viery e Pedro Gabriel; Léo Pérez (Noriega), Arthur (Riquelme) e Gabriel Mec (Nardoni); Enamorado (Tetê), Amuzu e Carlos Vinícius (Braithwaite)

CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra)

Pedro Rangel; Tinga, Maicon (JP Chermont), Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos (Tiago Cóser), Vini Paulista (Willian Oliveira) e Josué; Lucas Ronier, Pedro Rocha (Lavega) e Breno Lopes (Felipe Jonatan)

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima (MG)

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Anne Kesy Gomes de As (AM)

📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

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