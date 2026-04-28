O Juventus-SP confirmou seu retorno à elite do futebol paulista após quase 20 anos. Cinco meses após a implementação do modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF), oficializado em janeiro de 2025, o clube alcançou o acesso à Série A1 do Campeonato Paulista e antecipou metas traçadas para médio prazo dentro do projeto.

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— A chegada à Série A1 potencializa o projeto em todas as frentes. Amplia a exposição do clube, fortalece o ambiente comercial e acelera novos investimentos, incluindo a modernização da Rua Javari, para adequar a estrutura ao nível de exigência da competição. Ao mesmo tempo, o acesso comprova a capacidade de execução do projeto: em poucos meses, organizamos o futebol, honramos todos os compromissos com o elenco e construímos uma conexão muito forte com a torcida, que abraçou a proposta desde o início e teve papel decisivo nessa trajetória — afirma Cláudio Fiorito, CEO do Juventus-SP.

Na primeira fase, o Juventus-SP terminou na 7ª colocação e avançou. Já na segunda fase, confirmou a evolução ao garantir a classificação como vice-líder de seu grupo, assegurando presença nas semifinais. Na fase decisiva, o time consolidou o acesso ao superar o Votuporanguense, após vencer o jogo de ida por 2 a 1, na Rua Javari, e empatar em 0 a 0 no jogo de volta.

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O modelo SAF tem como meta investir até R$ 480 milhões ao longo de dez anos, com foco na reestruturação do futebol e no aumento de receitas.

— O modelo de SAF representou uma virada na forma de gestão do clube, com mais organização, transparência e visão de futuro. Isso nos permitiu estruturar melhor o futebol, dar previsibilidade ao dia a dia e, ao mesmo tempo, reposicionar o Juventus no mercado, ampliando a credibilidade para atrair parceiros, investidores e profissionais qualificados. É um movimento que fortalece a competitividade e cria bases sólidas para um crescimento consistente dentro e fora de campo — completa Fiorito.

Juventus retorna à elite paulista depois de 18 anos (Foto: Sérgio H/Juventus)

O impacto já foi percebido nas arquibancadas. O Juventus-SP registrou aumento de 36% na média de público em 2026, impulsionado por iniciativas de engajamento, como a distribuição de ingressos gratuitos em partidas específicas e ações para ocupação da Rua Javari. A conexão com a torcida também se fortaleceu por meio da organização de caravanas para jogos fora de casa, ampliando a presença grená em momentos decisivos da competição.

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— Desde o início, entendemos que a SAF precisava caminhar junto com a essência do Juventus. As ações para aproximar o torcedor, como a política de ingressos e as iniciativas na Rua Javari, fazem parte disso. A ideia é modernizar a gestão e ampliar o alcance do clube sem perder as tradições que sempre fizeram do Juventus um time tão identificado com a sua comunidade — conclui o CEO.

No campo comercial, o Juventus também deu um salto relevante. O clube estruturou sua nova fase com a chegada de patrocinador máster e ampliou sua carteira de parceiros, totalizando cerca de R$ 3 milhões em acordos comerciais na temporada.

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