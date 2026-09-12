A guerra nos bastidores continua e a administradora do Condomínio Forte União (CFU), estrutura empresarial que faz a gestão da liga de clubes Futebol Forte União (FFU), sofre novo ataque do CSA, de Alagoas. É mais um movimento que faz parte de um cenário mais abrangente que envolve disputas comerciais entre emissoras, a Connfederação Brasileira de Futebol (CBF) e gigantes do mercado financeiro como General Atlantic e XP Investimentos. O clube acusa o administrador do CFU, Gabriel Ribeiro Lima, de conduzir negociações sem conhecimento dos integrantes do grupo.



As tratativas que, segundo o time alagoano, configuram descumprimento contratual foram com o Itaú, e com a Liga do Futebol Brasileiro, a Libra, o outro bloco de clubes que se formou a partir da impossibilidade de união há algus anos com os membros da atual FFU. Nos documentos obtidos pelo Lance!, o CSA afirma que tais alegações justificam abertura de processo para substituição de Gabriel Lima.

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Consultada pela reportagem, a adminstradora do CFU emitiu o seguinte comunicado:

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"A notificação do CSA apresenta conclusões que não encontram respaldo nos fatos e documentos mencionados. Todos os questionamentos apresentados serão respondidos formalmente, com base nos registros e procedimentos previstos na governança do Condomínio Forte União".

As notificações

Foram enviadas quatro notificações nesta sexta-feira (11) pelo CSA: para Gabriel Lima, com cópia para Carlos Gamboa, sócio fundador da Life Capital Partners (LCP), que controla a Sports Media Entertainment (SME), principal investidora da FFU e também notificada; para a Itaú BBA Assessoria Financeira; e para a ODDZ Network, grupo que engloba de agência de marketing esportivo a produtora de conteúdo e tem como sócios fundadores o ex-jogador Ronaldo Fenôneno e Gabriel Lima.



A sociedade dos dois também já foi alvo de notificação anterior do CSA, questionando a relação que, segundo o clube, implica em conflito de interesses. Sobre essa questão, o próprio executivo emitiu nota negando qualquer tipo de compartilhamento indevido de informações.

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Na notificação à SME, o CSA alega que: "entende haver indícios de descumprimento, pela administradora do Condomínio e pelo Sr. Gabriel Ribeiro Lima, dos deveres e dos limites fixados no contrato e no respectivo mandato — por haverem conduzido tratativas com o Banco Itaú S.A. e com a Libra sobre assunto estranho ao objeto contratado, sem a prévia e expressa autorização dos contratantes". Em seguida, o time alagoano diz que "pretende deflagrar o procedimento de substituição da administradora".



Outro trecho destaca o seguinte argumento: "A ata da reunião do Comitê Condominial de 22 de junho de 2026 registra que a Administradora compartilhou proposta comercial do Banco Itaú S.A. para assessoramento na formação de eventual liga unificada de clubes no futebol brasileiro e apresentou os principais termos de cooperação com a Libra, em documento não vinculante que, a princípio, seria assinado pelo Condomínio".

Primeira reunião na CBF com clubes para debater liga única, realizada em abril (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Nos ofícios para Itaú e ODDZ Network, o CSA destaca que não imputa às notificadas qualquer tipo de ilícito ou irregularidade, requerendo somente a preservação de dados e mensagens emitidas ou recebidas por Gabriel Lima e que digam respeito, direta ou indiretamente, ao CFU ou à FFU.



Já no documento enviado diretamente a Gabriel Lima, com cópia para Carlos Gamboa, o CSA requer, além da preservação dos registros e dados, uma remessa com o seguinte conteúdo:



"a) do histórico integral das tratativas com o Banco Itaú S.A. no âmbito da proposta referida na

ata — correspondência eletrônica, mensagens, apresentações, propostas, minutas e registros de

reunião —, desde o primeiro contato, com indicação de quem delas participou;



b) do histórico integral das tratativas com a Libra, nos mesmos termos, inclusive do documento

não vinculante e de suas versões anteriores;



c) da gravação audiovisual da reunião de 22 de junho de 2026 e das apresentações nela exibidas".

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CSA toma a frente de ataques à gestão do CFU

O CSA está literalmente na linha de frente dos ataques à estrutura da FFU que buscam, em última análise, liberar os direitos de transmissão dos clubes para negociação através de uma liga única a ser criada com a chancela da CBF. Além do alegado conflito de interesses pela sociedade entre Gabriel e Ronaldo, o clube de Alagoas também foi responsável pela ação no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que analisa a operação da FFU e no fim de junho emitiu uma decisão proibindo que fossem criados obstáculos para a saída de membros.



A decisão provocou preocupação até nos membros de maior pujança no bloco, como o Corinthians, que chegou a cogitar em notificação ao investidor a saída do bloco caso a medida não fosse revertida. E ainda não foi. Esse processo é a principal aposta tanto dos membros insatisfeitos com a FFU, como veladamente da CBF, para a ruptura do acordo de cessão de percentuais dos direitos por 50 anos. Para a CBF, esse hoje é o principal entrave para a formação de uma liga única.

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A entidade já deixou uma impressão digital na crise. O Sindicato Nacional das Associações de Futebol Profissional (Sinafut) entrou com ação na Justiça de Brasília questionando a operação de emissão de R$ 950 milhões em debêntures pela SME. E o tribunal questionou a legitimitade do Sinafut, que tem em sua diretoria dois vice-presidentes da confederação.



Outro cacique da entidade tem enorme influência no futebol alagoano, terra do CSA. Gustavo Feijó, diretor de futebol masculino da CBF, é pai de Felipe Feijó, presidente da Federação Alagoana de Futebol (FAF), reeleito em maio deste ano. É também irmão do empresário João Feijó, patrono do Corinthians-AL, mas que tem também estreita relação com o CSA, ainda que sem cargo oficial. Em 2025, ele ajudou até na montagem do elenco.



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