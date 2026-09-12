Vivendo um bom momento nas categorias de base, o Santos teve sete Meninos da Vila convocados para 5 seleções nacionais. O goleiro João Pedro e o zagueiro João Ananias foram chamados pela Seleção Brasileira Sub-20. No Sub-17, o também goleiro Arthur do Vale foi convocado para defender a Amarelinha, enquanto o lateral-esquerdo Kauã Miranda integrou a lista da Seleção Portuguesa.

➡️ Desfalcado, Santos encara o Cruzeiro em busca da terceira vitória seguida no Brasileirão

Já o atacante egípcio Gahad, que atua pelo Sub-15 do Peixe, foi convocado para uma categoria acima. Completam a lista o zagueiro Contreras e o volante Profeta, que defenderão as seleções principais de Bolívia e Venezuela, respectivamente. Além dos jogadores, o ídolo e gerente de futebol de base do Santos, Elano, também comemorou as convocações.

continua após a publicidade

- O Santos é, historicamente, um clube que revela talentos e assim deve continuar. Recebemos as notícias das convocações com muita alegria, e isso me motiva ainda mais a seguir buscando meios para oferecer a melhor estrutura possível para que os atletas se desenvolvam e continuem representando suas seleções - comentou Elano.

O Peixe também vive uma sequência positiva dentro de campo, especialmente nas categorias Sub-17 e Sub-20. Ambas estão invictas no Campeonato Paulista e lideram seus respectivos grupos. No Sub-20, o Santos eliminou o Cuiabá nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, e avançou para a próxima fase da Copa do Brasil. O gol dos Meninos da Vila foi marcado pelo boliviano Contreras.

continua após a publicidade

➡️ Neymar promove reencontro da última geração campeã da Seleção no Santos

Na categoria abaixo, o Santos soma três jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro Sub-17. No Paulistão, a equipe começou a segunda fase com o pé no acelerador: foram três partidas, duas vitórias e um empate, com 10 gols marcados e apenas um sofrido.