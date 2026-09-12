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Gerente da base do Santos, Elano celebra convocação de Meninos da Vila

Santos tem convocados atuando por Brasil, Portugal, Bolívia, Venezuela e Egito; confira

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
12/09/2026 12:58
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Elano
Elano é gerente de futebol das categorias de base do Santos (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

Vivendo um bom momento nas categorias de base, o Santos teve sete Meninos da Vila convocados para 5 seleções nacionais. O goleiro João Pedro e o zagueiro João Ananias foram chamados pela Seleção Brasileira Sub-20. No Sub-17, o também goleiro Arthur do Vale foi convocado para defender a Amarelinha, enquanto o lateral-esquerdo Kauã Miranda integrou a lista da Seleção Portuguesa.

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Já o atacante egípcio Gahad, que atua pelo Sub-15 do Peixe, foi convocado para uma categoria acima. Completam a lista o zagueiro Contreras e o volante Profeta, que defenderão as seleções principais de Bolívia e Venezuela, respectivamente. Além dos jogadores, o ídolo e gerente de futebol de base do Santos, Elano, também comemorou as convocações.

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- O Santos é, historicamente, um clube que revela talentos e assim deve continuar. Recebemos as notícias das convocações com muita alegria, e isso me motiva ainda mais a seguir buscando meios para oferecer a melhor estrutura possível para que os atletas se desenvolvam e continuem representando suas seleções - comentou Elano.

O Peixe também vive uma sequência positiva dentro de campo, especialmente nas categorias Sub-17 e Sub-20. Ambas estão invictas no Campeonato Paulista e lideram seus respectivos grupos. No Sub-20, o Santos eliminou o Cuiabá nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, e avançou para a próxima fase da Copa do Brasil. O gol dos Meninos da Vila foi marcado pelo boliviano Contreras.

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Na categoria abaixo, o Santos soma três jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro Sub-17. No Paulistão, a equipe começou a segunda fase com o pé no acelerador: foram três partidas, duas vitórias e um empate, com 10 gols marcados e apenas um sofrido.

Elano tem contrato com o Santos até o final do ano como gerente da base. (Foto: Mauricio de Souza/ Agif/Gazeta Press)
Foto: Mauricio de Souza/ Agif/Gazeta Press
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