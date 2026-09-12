Atlético está escalado para enfrentar o Fluminense pelo Brasileirão

O Atlético está escalado para enfrentar o Fluminense em jogo da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste sábado (12) às 16h na Arena MRV.

Para a partida, o técnico Eduardo Domínguez mandou a campo força máxima com apenas Renan Lodi sendo poupado. O treinador manteve a base da equipe que vinha atuando nos últimos jogos.

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Desta maneira o Galo está escalado com: Gabriel Delfim; Natanael, Vitão, Vitor Hugo e Kauã Pascini; Kevin Castaño, Fred, Alan Franco e Bernard; Cuello e Reinier.

Como chegam as equipes?

O Atlético chega para o confronto após ser derrotado por 2 a 0 pelo Santos, na Vila Belmiro, pela partida de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.

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No Campeonato Brasileiro, o Galo também vem de derrota. Na última rodada, a equipe perdeu por 2 a 0 para o São Paulo, no Morumbis. Com o resultado, o Atlético ocupa a oitava colocação, com 36 pontos conquistados.

Já o Fluminense chega embalado após vencer o Platense por 2 a 0, no Maracanã, pela partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

No Brasileirão, o Tricolor também venceu na última rodada, ao bater o Vasco por 1 a 0. O Fluminense ocupa a quarta posição na tabela, com 45 pontos.

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Confira a arbitragem e as escalações de Atlético-MG x Fluminense

Atlético-MG x Fluminense

27° rodada - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: sábado, 12 de setembro, às 16h (horário de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte

👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.

🟨 Arbitragem: Matheus Delgado Candançan (SP)

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Joverton Wesley De Souza Lima (RO)

📺 VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

⚽ ESCALAÇÕES

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Gabriel Delfim; Natanael, Vitão, Vitor Hugo e Kauã Pascini; Kevin Castaño, Fred, Alan Franco e Bernard; Cuello e Reinier.

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Fluminense (Técnico: Marcão)

Fábio; Júlio Fideles, Igor Rabelo, Freytes, Arana; Otávio, Nonato, Lucho Acosta, Savarino; Canobbio e Castillo

Bernard vestiário (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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