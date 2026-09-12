O Corinthians encerrou, neste sábado (12), a preparação para o confronto com o Flamengo, que acontece neste domingo (13), às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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A atividade final do Timão começou com um vídeo de instruções táticas na Sala de Preleção Flexform. Na sequência, o elenco realizou um trabalho de força na academia e, depois, foi ao gramado para o aquecimento. Sob o comando do técnico Fernando Diniz, os jogadores participaram de um exercício tático de dez contra dez, além de atividades de bolas paradas.

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Para o duelo contra o Flamengo, a expectativa é de que Fernando Diniz preserve alguns dos principais jogadores do elenco de olho no confronto de volta das quartas de final da Libertadores, contra o Estudiantes.

Entre os atletas que podem ser poupados estão os mais experientes Gabriel Paulista, Rodrigo Garro e Carrillo. Por outro lado, o volante Raniele, que retorna após cumprir suspensão, deve ser titular. O goleiro Hugo Souza também é cotado para começar a partida.

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Fernando Diniz também não poderá contar com o volante Allan para a partida. O jogador pertence ao Flamengo e está emprestado ao Corinthians até o fim de 2026, ficando impedido de enfrentar o clube carioca.

Provável escalação do Corinthians: Hugo Souza; Pedro Milans, João Pedro Tchoca, Iago Machado e Angileri; Raniele, Charles e Matheus Pereira; Lingard, Dieguinho e Gui Negão.

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Raniele deve ser titular na partida contra o Flamengo (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Momento do Corinthians na temporada

No Brasileirão, o Corinthians faz uma campanha de oscilação após 26 rodadas. São oito vitórias, oito empates e dez derrotas, com 41% de aproveitamento. A equipe marcou 27 gols e sofreu outros 27, números que refletem o equilíbrio entre os gols feitos e sofridos. A sequência recente, porém, agravou o momento: o Timão acumula quatro derrotas consecutivas na competição.

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Considerando toda a temporada, o Corinthians soma 50 partidas, com 20 vitórias, 15 empates e 15 derrotas, além de 54 gols marcados e 43 sofridos, resultando em 55% de aproveitamento. O desempenho na Libertadores, onde a equipe segue viva nas quartas de final após empatar por 1 a 1 com o Estudiantes na Argentina, contrasta com a fase no campeonato nacional e mantém a equipe com uma frente importante de disputa na temporada.

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Veja abaixo o calendário

13/09 — 17:30 — Flamengo x Corinthians — Brasileirão

16/09 — 21:30 — Corinthians x Estudiantes — Libertadores

20/09 — 16h00 — Corinthians x Fluminense — Brasileirão

07/10 — 19:30 — Internacional x Corinthians — Brasileirão

11/10 — 17:30 — Palmeiras x Corinthians — Brasileirão

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