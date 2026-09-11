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Palmeiras x São Paulo: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam neste sábado (12), às 18h30 (de Brasília), no Nubank Parque

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
11/09/2026 15:08
Atualizado há 1 minutos
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Brasileirão Série A 2026 - Palmeiras x São Paulo
Onde assistir ao vivo a partida entre Palmeiras e São Paulo pelo Brasileirão Série A 2026 (Arte / Lance!)

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste sábado (12), às 18h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto, válido pela 27ª rodada, terá transmissão em tempo real do Lance! e do Premiere. ➡️📺Clique para assistir no Premiere.

Ficha do jogo

Palmeiras-escudo-onde-assistir
PAL
São Paulo-escudo-onde-assistir
SÃO
BRASILEIRÃO
27ª rodada
Data e Hora
sábado, 12 de setembro, às 18h30 (de Brasília)
Local
Nubank Parque, em São Paulo (SP)
Árbitro
Rafael Rodrigo Klein (RS)
Assistentes
Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)
Var
Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
Onde assistir

O Palmeiras vem de uma vitória sobre a LDU, no meio de semana, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. No Brasileirão, porém, a equipe perdeu a liderança para o Flamengo após empatar sem gols com o Botafogo.

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Já o São Paulo foi derrotado pelo Boca Juniors por 1 a 0, na Argentina, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, a equipe ocupa a décima colocação, com 33 pontos.

Ficha técnica

Competição: Campeonato Brasileiro
📅 Data e horário: sábado, 11 de setembro, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Nubank Parque, São Paulo, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: tempo real do Lance! e Premiere
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)
🖥️ VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

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Prováveis escalações

PALMEIRAS (Técnico Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Lucas Evangelista, Emiliano Martínez, Andreas Pereira e Jhon Arias; Flaco López e Vitor Roque (Mauricio).

SÃO PAULO (Técnico: Dorival Júnior)
Rafael; Domingos Duarte, Arboleda e Sabino; Lucas Ramon, Pablo Maia, Marcos Antônio e Iago; Artur, Gustavo Santana e Calleri.

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Último encontro contou com uma vitória Alviverde por 1 a 0, no Morumbis (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)
Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste sábado. Veja onde assistir ao jogo (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

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