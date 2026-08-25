Comissão da FFU pede mudanças a investidor, que refuta recompra individual de direitos Grupo apresentou proposta aprovada em assembleia na última semana e negociações continuam

Uma comissão de clubes da liga Futebol Forte União (FFU) se reuniu na terça-feira, por vídeo, com executivos da Sports Media Entertainment (SME), principal investidora do bloco de 33 clubes que negocia seus direitos de transmissão de forma conjunta. Em pauta, a proposta de mudanças na convenção do Condomínio Forte União (CFU), estrutura empresarial criada para operar os negócios do grupo, como publicou o Lance! na última semana. Entre as principais reivindicações dos clubes estão mudanças nas regras de extinção do condomínio e também na governança, com o objetivo de reduzir o poder de decisão do investidor e aumentar o das equipes.

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O grupo que apresentou as propostas à SME foi formado por Internacional, Vasco, Atlhetico-PR, Fluminense, Cuiabá, Botafogo e Atlético-GO. Pelo investidor, participaram Carlos Gamboa, fundador de um fundo gestor de recursos (Life Capital Partners) que controla a SME, e Bruno Pimenta, CEO da investidora da FFU.



De acordo com dirigentes ouvidos pela reportagem, Gamboa se mostrou receptivo à conversa, que transcorreu em tom amistoso, mas irredutível em certos pontos, especialmente à recompra individual de direitos cedidos pelos clubes ao aderirem ao bloco.

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O argumento é de que a saída individual afeta o todo. O Operário, por exemplo, já formalizou o pedido de desligamento e recentemente notificou o CFU por estar há dois meses tentando apurar o valor de recompra dos seus direitos, sem sucesso.

Proposta de mudanças inclui redução do poder de decisão do investidor (Reprodução)

Outra questão proposta pelos clubes é a mudança no quórum necessário para aprovação de decisões majoritárias do bloco. As equipes querem que as aprovações passem a acontecer com 75% dos votos da assembleia, e não mais 90% como está o acordo atual. Entre essas matérias que precisam desse quórum para a aprovação está a substituição da administradora do condomínio.

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Os cartolas consultados informaram que a questão encontrou resistência de Gamboa, argumentando que os valores pagos na assinatura com os investidores refletiam também a compra desse "direito" de maior controle nas votações principais. Ouviram do investidor que não é impossível negociar uma alteração, mas não sairá de graça.



Conforme publicou o Lance!, "" class="font-bold break-normal hover:underline" style="color:#00A021">três clubes (Atlético-GO, Cuiabá e Operário) formalizaram notificações extrajudiciais ao CFU cogitando abertura de processo para troca da administração sob alegações de "perda de independência", ou favorecimento ao investidor, que indicou Gabriel Lima para a posição. O fato de Gabriel também participar como sócio-fundador de Ronaldo em uma agência de marketing esportivo acirrou o clima com alegações de conflito de interesses feitas pelo CSA, também em notificação extrajudicial.

Página da ODDZ Network mostra Gabriel Lima como sócio de Ronaldo (Reprodução)

O clube alagoano, por sua vez, é o responsável pela abertura de processo no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que, no fim de junho, decidiu que a SME não pode criar barreiras ou obstáculos financeiros para a saída de membros da FFU. E é nisso que se baseiam os clubes que tentam a recompra de seus direitos, como o Operário. Depois dessa decisão do Cade, diversas equipes também formalizaram sua preocupação em notificações ao investidor. O Corinthians chegou a cogitar a saída do bloco caso a medida não fosse revertida.

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A conversa desta segunda-feira foi uma negociação inicial que deve continuar nas próximas semanas. Os clubes insatisfeitos pretendem esgotar as possibilidades de conversa antes de novas medidas, mas o assunto já deve ser levado de imediato ao Cade, bem como o alegado conflito de interesses na administradora do condomínio, que já foi comunicado ao tribunal administrativo. Mesmo na semana passada, quando uma assembleia da FFU aprovou a proposta de mudanças a ser apresentada aos investidores, já havia um entendimento de alguns dos clubes consultados de que seria muito difícil, ou impossível, que parte das medidas fosse aceita.



A FFU é um bloco de clubes (entre os quais Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Internacional e outros) que assinou acordo por 50 anos com a investidora Sports Media Entertainment (SME) para cessão de percentuais de sua arrecadação com direitos de transmissão — o total cedido individualmente por cada clube varia entre 10% e 20%. A empresa que negocia os direitos de transmissão deste bloco é a Livemode, dona da Cazé TV. Até 2029, esses ativos foram divididos entre Rede Globo, Record, Youtube (Cazé TV) e Amazon Prime. A Livemode só negociou direitos da Série A do Brasileiro, a comercialização de direitos da Série B ficou com a Peak.



O Lance! pediu posicionamento da investidora SME, que, até o momento da publicação, não se manifestou. Na última semana, após a aprovação das propostas de mudança em assembleia, a SME emitiu um comunicado com o seguinte trecho:



"A companhia avaliará de forma construtiva propostas que tragam maior equilíbrio à governança, eficiência ao funcionamento do condomínio e segurança para clubes e investidores. Há espaço para soluções negociadas, desde que sejam preservados os direitos econômicos e societários estabelecidos nos acordos e a integridade do modelo construído conjuntamente.



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