O Botafogo-SP realizou uma ação de conscientização contra a violência doméstica contra mulheres antes da partida contra o EC São Bernardo, neste sábado (12), pelo Campeonato Paulista Sub-20 Série A. Durante um minuto de silêncio criado especialmente para a iniciativa, os jogadores e o técnico Ruimar Kunzel cobriram a boca e exibiram o número 180 com as mãos, em referência à Central de Atendimento à Mulher.

A iniciativa foi criada pela Macfor, agência de marketing digital, e recebeu autorização da Federação Paulista de Futebol (FPF). O gesto de cobrir a boca ganhou um significado específico no futebol brasileiro em 2026, após passar a ser punido em determinadas situações, mas foi utilizado pelo clube de Ribeirão Preto para representar o silêncio que ainda envolve muitos casos de violência doméstica.

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A escolha do futebol para a campanha esteve relacionada aos dados da segunda edição do estudo Futebol e Violência contra a Mulher, divulgado em agosto de 2026 pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento identificou aumento de 28,8% nos registros de lesão corporal dolosa contra mulheres nos dias de jogos analisados.

Além disso, os registros de ameaça cresceram 27,4% nessas datas. Quando consideradas as ocorrências de lesão corporal dentro das residências, o aumento estimado chegou a 35,1%.

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O estudo analisou 308.315 registros policiais realizados entre 2023 e 2025 em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Porto Alegre. Entre mulheres de 15 a 29 anos, os registros de ameaça e lesão corporal dolosa aumentaram 44,4% nos dias de partidas considerados pela pesquisa.

Os pesquisadores, no entanto, não apontaram o futebol como causa da violência. A análise considerou jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana e identificou uma associação entre os dias das partidas e o aumento das ocorrências.

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Gesto ganhou novo significado no futebol

A ação também aproveitou um gesto que ganhou destaque no futebol brasileiro neste ano. Em agosto, a Confederação Brasileira de Futebol anunciou o Protocolo Vini Jr., que prevê expulsão para jogadores que cobrirem intencionalmente a boca durante discussões com adversários. A medida busca evitar que possíveis ofensas discriminatórias sejam ocultadas das câmeras.

No Botafogo-SP, porém, o movimento teve outro propósito. Durante o minuto de silêncio, os jogadores e Ruimar Kunzel cobriram a boca e mostraram o número 180. A combinação representou o silêncio diante da violência doméstica e, ao mesmo tempo, indicou o canal nacional de orientação e denúncia.

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Para Laura Louzada, gerente de marketing do Botafogo Futebol SA, a visibilidade do clube ajudou a ampliar o debate sobre situações que muitas vezes permanecem dentro de casa.

— Acreditamos muito no poder do futebol como ferramenta de transformação social. E sabemos que nosso engajamento como clube é fundamental. É o segundo ano consecutivo que trazemos o olhar para esse debate sobre a violência contra a mulher. E saber que há um aumento comprovado por dados nos casos de violência durante e após os jogos, reforça ainda mais o quanto nosso posicionamento é urgente— afirmou Laura.

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A participação de uma equipe Sub-20 também aproximou a discussão de jogadores mais jovens e buscou estimular a participação masculina no enfrentamento à violência contra a mulher.

Fabrício Macias, VP de Marketing e cofundador da Macfor, destacou a importância de envolver os homens na discussão.

— Precisamos colocar os homens nessa conversa. A violência contra a mulher não pode ser discutida apenas pelas mulheres. Homens também precisam reconhecer situações de violência, entender que não podem se omitir e fazer parte do enfrentamento ao problema. O futebol fala diretamente com um público masculino muito amplo, e usar esse espaço para provocar essa reflexão é parte do sentido da ação — afirmou Fabrício.

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Botafogo-SP enfrenta EC São Bernardo pelo Paulista Sub-20

Botafogo-SP e EC São Bernardo se enfrentaram neste sábado (12), às 15h, na Botafogo Academy, em Ribeirão Preto, pela 15ª e última rodada da fase classificatória do Campeonato Paulista Sub-20 Série A.

A partida teve transmissão da Botafogo TV, que acompanhou o minuto de silêncio e contextualizou a ação para o público.

Jogador do Botafogo-SP com a mão na boca em gesto contra violência à mulher (Foto: Divulgação)

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