Escalação: Vasco está confirmado para enfrentar o Grêmio
Equipes se enfrentam a partir das 16h, em Porto Alegre
O técnico Pedro Emanuel acaba de confirmar a escalação do Vasco para o duelo deste sábado (12), diante do Grêmio, em Porto Alegre, pela 27ª rodada do Brasileirão Série A. E o treinador terá um reforço.
➡️Janela do Brasileirão encerrada: veja quem mais gastou e todas as negociações
Recuperado de lesão muscular, o lateral-esquerdo Cuiabano volta ao time titular. Principal contratação nesta janela, Alan Lescano vai aguardar no banco e pode entrar no segundo tempo.
Assim, a escalação do Vasco para encar o Grêmio tem Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Tchê Tchê e Thiago Mendes; Andrés Gómez, Colidio e Adson.
Décimo sétimo colocado na tabela do Brasileirão Série A, com 25 pontos, o Vasco precisa vencer o Grêmio neste sábado para ter chance de deixar a zona de rebaixamento ainda nesta rodada. Além da vitória, o time depende ainda de uma derrota do Mirassol para o Vitória neste domingo, no interior paulista.
Grêmio também tem escalação definida para encarar o Vasco
Três pontos acima do Vasco na tabela de classificação, o Grêmio quer a vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. O time tem dois desfalques: Marlon, lesionado, e Pavón, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.
O técnico Luís Castro escalou o tricolor gaúcho com Weverton; Diego Caito, Wallace, Kannemann e Pedro Gabriel; Noriega, Villasanti e Krovinovic; Tetê, Jovane Cabral e Carlos Vinicius.
A arbitragem será de Raphael Claus (SP), auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex dos Santos (SC). Marcio Henrique de Gois (SP) ficará no VAR.
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Atlético Mineiro
Atlético está escalado para enfrentar o Fluminense pelo BrasileirãoHá 8 minutos
Futebol Nacional
Botafogo-SP promove ação contra a violência à mulher antes de jogoHá 17 minutos
Santos
Gerente da base do Santos, Elano celebra convocação de Meninos da VilaHá 2 horas
Santos
Neymar se antecipa e 'anuncia' Philippe Coutinho no SantosHá 2 horas
Corinthians
Corinthians empresta Lucas Molina para clube da Série BHá 2 horas
Futebol Nacional
Janela do Brasileirão encerrada: veja quem mais gastou e todas as negociaçõesHá 2 horas
Mais LANCE!