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Escalação: Vasco está confirmado para enfrentar o Grêmio

Equipes se enfrentam a partir das 16h, em Porto Alegre

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
12/09/2026 15:07
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Camisa do Vasco para o jogo com o Grêmio
Vasco está confirmado para o duelo com o Grêmio pelo Brasileirão (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O técnico Pedro Emanuel acaba de confirmar a escalação do Vasco para o duelo deste sábado (12), diante do Grêmio, em Porto Alegre, pela 27ª rodada do Brasileirão Série A. E o treinador terá um reforço.

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Recuperado de lesão muscular, o lateral-esquerdo Cuiabano volta ao time titular. Principal contratação nesta janela, Alan Lescano vai aguardar no banco e pode entrar no segundo tempo.

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Assim, a escalação do Vasco para encar o Grêmio tem Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Tchê Tchê e Thiago Mendes; Andrés Gómez, Colidio e Adson.

Décimo sétimo colocado na tabela do Brasileirão Série A, com 25 pontos, o Vasco precisa vencer o Grêmio neste sábado para ter chance de deixar a zona de rebaixamento ainda nesta rodada. Além da vitória, o time depende ainda de uma derrota do Mirassol para o Vitória neste domingo, no interior paulista. 

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Cuiabano em ação pelo Vasco
Cuiabano está recuperado e volta a atuar pelo Vasco diante do Grêmio (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Grêmio também tem escalação definida para encarar o Vasco

Três pontos acima do Vasco na tabela de classificação, o Grêmio quer a vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. O time tem dois desfalques: Marlon, lesionado, e Pavón, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O técnico Luís Castro escalou o tricolor gaúcho com Weverton; Diego Caito, Wallace, Kannemann e Pedro Gabriel; Noriega, Villasanti e Krovinovic; Tetê, Jovane Cabral e Carlos Vinicius. 

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A arbitragem será de Raphael Claus (SP), auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex dos Santos (SC). Marcio Henrique de Gois (SP) ficará no VAR.

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