Neymar se antecipa e 'anuncia' Philippe Coutinho no Santos
Camisa 10 posta vídeo recebendo ex-jogador do Vasco no vestiário do clube
O atacante Neymar "confirmou" a contratação de Philippe Coutinho pelo Santos no início da tarde deste sábado (12). Em um vídeo postado no perfil pessoal, o camisa 10 recepciona Coutinho no vestiário da equipe santista com bastante entusiasmo.
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— Ai, meu Deus do Céu, se for um sonho eu não quero acordar! Eu não quero acordar! Seja bem-vindo — diz Neymar, abraçando um sorridente Coutinho.
Na sequência, Neymar pede para que o jogador "seja feliz" no clube e prometeu que vai "cuidar" do ex-jogador do Vasco, com quem fez parceria na Seleção Brasileira.
— Vim te abraçar e cuidar de você — afirmou Neymar.
E, em uma frase simples, Philippe Coutinho deixa transparecer a importância do craque do Santos na ida dele para o clube.
— Foi lá me buscar, né?
A contratação de Philippe Coutinho pelo Santos foi definida na quinta-feira (10). As negociações foram iniciadas pela equipe de Neymar, que teve papel importante no andamento das tratativas e foi peça fundamental para a evolução do acordo entre as partes.
O contrato alinhavado é até o fim da atual temporada. Coutinho estava sem clube desde o início do ano, quando rescindiu contrato com o Vasco. À época, o meia tinha vínculo com o clube até o meio do ano e havia interesse do cruzmaltino em renovar com o atleta. O Vasco, inclusive, havia iniciado conversas com o estafe do jogador.
Esta semana, o Santos já havia apresentado Everton Cebolinha como reforço. Na ocasião, o atacante também falou sobre a expectativa da chegada de Philippe Coutinho ao clube.
— Sabemos que com jogadores desse cacife, principalmente Neymar, é só você fazer o movimento que a bola vai chegar em algum momento — complementou o jogador.
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