Primeiro desafio no retorno: as opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Bahia Galo recebe o tricolor baiano nesta terça-feira (21) na Arena MRV

O Atlético faz sua "reestreia" na temporada após quase dois meses sem partidas oficiais. O Galo recebe o Bahia nesta terça-feira (21), às 19h30, na Arena MRV, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o técnico Eduardo Domínguez terá alguns desfalques importantes e dúvidas para definir a equipe titular.

O Atlético faz sua "reestreia" na temporada após quase dois meses sem partidas oficiais. O Galo recebe o Bahia nesta terça-feira (21), às 19h30, na Arena MRV, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o técnico Eduardo Domínguez terá alguns desfalques importantes e dúvidas para definir a equipe titular.

A partida vai marcar a primeira oportunidade para o treinador colocar em campo a base do time que foi trabalhado durante quase um mês de intertemporada na Cidade do Galo. Apesar disso, Domínguez ainda não poderá contar com todos os jogadores à disposição.

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Os três atletas que representaram o Atlético na Copa do Mundo pela seleção do Equador devem ser desfalques. Preciado e Alan Minda já se reapresentaram ao clube e participam dos treinamentos, mas ainda passam por um período de recondicionamento físico e dificilmente terão condições de atuar diante do Bahia.

Já Alan Franco ainda não retornou ao Brasil. O volante foi liberado pelo Atlético para permanecer no Equador, onde resolve questões familiares após o encerramento da participação da seleção equatoriana no Mundial.

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No departamento médico, o Galo segue sem poder contar com Patrick e Índio, ambos em recuperação de lesões no joelho. O recém-contratado Léo Duarte também está fora. O zagueiro sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita durante um treinamento na última semana e terá de adiar sua estreia pelo clube.

A principal novidade é Gustavo Scarpa. O meia se recuperou de uma artroscopia no joelho direito realizada em maio, voltou a treinar normalmente com o elenco na última semana e está liberado, tornando-se uma opção para Eduardo Domínguez.

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Além dos lesionados e dos jogadores que ainda retornam da Copa do Mundo, o Atlético terá outro desfalque confirmado. O jovem Ivan Román cumpre suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Vasco, na última rodada antes da paralisação do calendário.

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Opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Vasco

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim, Pedro Cobra, Robert

Zagueiros: Ruan, Vitor Hugo, Lyanco, Vitão

Laterais: Natanael, Renan Lodi, Kauã Pascini

Meias: Maycon, Alexsander, Cissé, Bernard, Victor Hugo, Tomás Pérez, Igor Gomes, Reinier e Gustavo Scarpa

Atacantes: Dudu, Mateo Cassierra, Cuello e Cauã Soares

Fora: Preciado, Alan Minda, Alan Franco, Ivan Román Léo Duarte, Patrick, Índio

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Natanael em treino (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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