O Athletico-PR encontrou o goleiro Lucas Arcanjo, do Vitória, em grande noite neste domingo (26), na Arena da Baixada. Mas, tanto insistiu, que venceu. Com dois gols de Viveros e um de Luiz Gustavo, o time paranaense virou para 3 a 1, após Renê abrir marcador para os visitantes. Com o resultado, os paranaenses assumiram provisoriamente a 5ª colocação do Brasileirão, com 22 pontos. Com 15, o Vitória caiu para 13º.

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Primeiro tempo com golaço e pênalti

Jogando em casa, o Athletico-PR teve a iniciativa no primeiro tempo diante do Vitória. Mas os visitantes tinham saída rápida para o ataque, e numa dessas, aos 21, inauguraram o placar. Foi quando Renê recebeu passe de Matheuzinho e chutou forte, com a bola tocando no travessão e entrando. O time da casa, porém, não se abateu e voltou à carga, chegando ao empate aos 33, quando Viveros converteu pênalti que sofrera de Cacá.

Segundo tempo tem Lucas Arcanjo salvador... até os minutos finais

O Athletico-PR teve mais iniciativa e pressionou o Vitória durante todo o segundo tempo, mas esbarrou em uma noite excepcional de Lucas Arcanjo. O goleiro fez inúmeras defesas, muitas das quais à queima-roupa, demonstrando muito reflexo. Mas os paranaenses tanto insistiram que chegaram à virada já nos acréscimos, marcando duas vezes: aos 46, com Viveros, e aos 52, com Luiz Gustavo.

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Vitória foi valente, mas Athletico-PR pressionou até o fim e buscou o resultado (Foto: Geraldo Bubniak/Folhapress)

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A insistência ofensiva do Athletico até os minutos finais foi decisiva para superar o Vitória. Lucas Arcanjo parecia que só seria vazado na cobrança de pênalti, mas Viveros, oportunista, virou aos 46. O terceiro, de Luiz Gustavo, foi mera consequência.

Deu aula 🏅

Lucas Arcanjo foi o grande destaque do jogo. O goleiro do Vitória fez pelo menos cinco defesas à queima-roupa — em uma delas, saiu com arrojo, levou um potente chute no rosto e precisou ser atendido.

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Ficou abaixo 📉

Luiz Gustavo não comprometeu defensivamente, mas pecou pela afobação. Tomou um cartão amarelo logo aos 7, e teve a bola que poderia ter deixado a missão do Athletico mais fácil no segundo tempo: ele cabeceou para grande defesa de Arcanjo e, no rebote, chutou para fora mesmo estando a um metro do gol.

Ei, juiz! 📣

O Vitória reclamou bastante da marcação do pênalti para o Athletico no primeiro tempo. No lance, Cacá sobe para cabecear e tromba com Viveros, que vai ao chão. O VAR preferiu manter o entendimento de campo de Bruno Arleu de Araújo e não o chamou para revisão, tampouco apontou suposto impedimento no início da jogada.

Notas do Athletico-PR; Avalie os jogadores!

Notas do Vitória; Avalie os jogadores!

✅ Ficha técnica

ATHLETICO-PR 3 🆚 1 VITÓRIA

Campeonato Brasileiro - 13ª Rodada

📆 Data e horário: domingo, 26 de abril de 2026, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

🥅 Gols: Renê, 21'/1°T e Viveros, 33'/1ºT; Viveros, 46'/2ºT e Luiz Gustavo, 52'/2ºT

🟨 Cartões amarelos: Luiz Gustavo, Benavídez, Arthur Dias (ATL); Edenilson, Emmanuel Martínez (VIT)

ATHLETICO-PR (Técnico: Odair Hellmann)

Santos; Benavídez, Terán, Arthur Dias e Esquivel; Luiz Gustavo, Portilla (Zapelli) e João Cruz (Dudu); Mendoza (Renan Peixoto), Viveros e Bruninho (Felipe Chiqueti)

VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura)

Lucas Arcanjo; Edenilson (Ronald Lopes), Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Zé Vitor (Lucas Silva) e Emmanuel Martínez; Matheuzinho (Tarzia), Renê (Fabri) e Erick (Marinho)

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Cipriano da Silva Sousa (TO)

📺 VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

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