AO VIVO: acompanhe o pré-jogo de Fluminense x Flamengo pelo Campeonato Brasileiro

Fluminense e Flamengo se enfrentam neste domingo (12), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Lance! traz todos os detalhes da decisão com os setoristas Maurício Luz, que cobre o Rubro-Negro, e Pedro Brandão, responsável pela cobertura do Tricolor.

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17h06 - Movimento tranquilo no setor sul do Maracanã!

17h06 - Clássico equilibrado entre Fluminense e Flamengo!

17h04 - Fluminense escalado para o Fla-Flu

17h03 - Flamengo escalado para o Fla-Flu

17h - Zé Gotinha está presente no Maracanã!

16h45 - Chegada dos times ao Maracanã

16h36 - Veja a lista de relacionados do Flamengo

16h35 - Veja a lista de relacionados do Fluminense

16h35 - Presidente do Fluminense se manifesta sobre adiamento do jogo contra o Flamengo

16h30 - Parcial do Maracanã para Fluminense x Flamengo

(Foto: Mauricio Luz/Lance!)

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✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X FLAMENGO

BRASILEIRÃO – 11ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 12 de abril de 2026, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP), Bruno Boschilia (PR) e Paulo Roberto Alves Junior (PR)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)