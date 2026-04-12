AO VIVO: acompanhe o pré-jogo de Fluminense x Flamengo pelo Campeonato Brasileiro
Equipes se enfrentam neste domingo (12), às 18h (de Brasília), no Maracanã
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Fluminense e Flamengo se enfrentam neste domingo (12), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Lance! traz todos os detalhes da decisão com os setoristas Maurício Luz, que cobre o Rubro-Negro, e Pedro Brandão, responsável pela cobertura do Tricolor.
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✅ FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE X FLAMENGO
BRASILEIRÃO – 11ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 12 de abril de 2026, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Premiere
🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP), Bruno Boschilia (PR) e Paulo Roberto Alves Junior (PR)
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
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