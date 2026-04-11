Fluminense x Flamengo: onde assistir, horário e escalações

Fluminense e Flamengo se enfrentam neste domingo (12), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.

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Ficha do jogo FLU FLA 11ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora domingo, 12 de abril de 2026, às 18h (de Brasília) Local Maracanã, Rio de Janeiro (RJ) Árbitro Raphael Claus (SP) Assistentes Danilo Ricardo Simon Manis (SP), Bruno Boschilia (PR) e Paulo Roberto Alves Junior (PR) Var Caio Max Augusto Vieira (GO) Onde assistir

➡️'Se fosse ao contrário, não sei se fariam o mesmo', diz torcedora após adiamento em Fluminense x Flamengo

Como chegam Fluminense e Flamengo para o confronto?

O clássico chega cercado de expectativa dentro e fora de campo. O Fluminense ocupa a terceira colocação, com 20 pontos, enquanto o Flamengo aparece logo atrás, em quarto, com 17 — mas com um jogo a menos. O duelo é direto na briga pelas primeiras posições.

A partida também ganhou repercussão após o adiamento. Inicialmente marcada para sábado, foi transferida para domingo após pedido do Flamengo por conta de problemas logísticos no retorno da Libertadores. A decisão gerou críticas de torcedores tricolores, que apontaram possível vantagem ao rival, que ganhou um dia extra de preparação.

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Dentro de campo, o Tricolor tenta se recuperar após dois empates consecutivos — contra Coritiba, pelo Brasileirão, e Deportivo La Guaira, na Libertadores. Já o Flamengo chega embalado, buscando aproveitar o confronto direto para ultrapassar o rival na tabela.

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X FLAMENGO

BRASILEIRÃO – 11ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 12 de abril de 2026, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP), Bruno Boschilia (PR) e Paulo Roberto Alves Junior (PR)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

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Prováveis escalações

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes, Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Savarino, Canobbio e John Kennedy.

Flamengo

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Evertton Arújo, Lucas Paquetá (De la Cruz) e Arracaeta; Carrascal, Pedro e Samuel Lino.

Flamengo e Fluminense decidiram o Campeonato Carioca (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

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