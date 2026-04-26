O zagueiro brasileiro Bremer avaliou a temporada da Juventus como "não positiva" e admitiu arrependimentos pelas campanhas na Champions League e na Copa da Itália. Em entrevista coletiva na véspera do duelo contra o Milan, o defensor afirmou que a classificação para a próxima edição da competição internacional é apenas o "objetivo mínimo" para um clube da grandeza da Velha Senhora, que está há seis anos sem vencer o Campeonato Italiano.

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– Há arrependimentos. No geral, não é uma boa temporada. Houve jogos em que poderíamos ter nos saído melhor e avançado mais nas copas, mas isso é passado. Quero ganhar. Na Juve, você não pode sempre almejar a classificação para a Champions League, você tem que ganhar o Scudetto – declarou.

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A Juventus ocupa a quarta colocação da Série A, a três pontos do Milan, terceiro colocado. Uma vitória no confronto direto neste sábado (25), no San Siro, pode praticamente carimbar a vaga dos bianconeri na próxima Champions League.

– Conhecemos bem o Allegri, é um jogo muito difícil. Precisamos jogar o nosso jogo, faltam poucos jogos, e se vencermos amanhã, estaremos praticamente na Champions League – disse Bremer.

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Bremer na vitória da Juventus sobre a Roma, pelo Campeonato Italiano (Foto: Marco Bertorello/AFP)

O zagueiro também comentou as diferenças entre o técnico atual, Luciano Spalletti, e o antecessor, Massimiliano Allegri – que agora comanda o Milan. Bremer elogiou os dois, mas destacou as mudanças trazidas pelo novo comandante.

– Com Allegri, aprendi muito na fase defensiva, com ele voltamos a vencer. Spalletti sempre quer ter o controle do jogo. Quando ele chegou, o time mudou. Onde quer que ele treinou, o time sempre jogou bem – afirmou.

Bremer também falou sobre recuperação física e futuro da Juventus

Bremer também falou sobre sua recuperação após a lesão no ligamento cruzado anterior sofrida na temporada passada. Ele revelou que pediu conselhos a dois ídolos da Juventus que passaram pela mesma situação: Giorgio Chiellini e Alessandro Del Piero.

– Conversei com Chiellini e Del Piero. Ambos me disseram para ter paciência. É uma jornada com altos e baixos. Ainda me faltam algumas coisas, mas tenho me sentido muito melhor. Voltarei a ser o mesmo de antes – afirmou.

Sobre o interesse da Juventus em Alisson, goleiro da Seleção Brasileira que atua no Liverpool, Bremer desconversou.

– Não falei com ele. Ele é, certamente, um goleiro muito forte, de qualidade mundial, mas já temos Perin e Di Gregorio. O clube cuidará disso – encerrou.

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